Gustavo Lutteral fue condenado a dos años en suspenso por amenazas

El conductor Gustavo Lutteral fue condenado por amenaza y desobediencia, a partir de la denuncia de una expareja Fuente: Archivo

9 de agosto de 2019 • 19:51

Acusado por una expareja, el conductor Gustavo Lutteral fue condenado a dos años y dos meses de prisión en suspenso por los delitos de amenaza y desobediencia. Luego de que se diera a conocer la sentencia, la víctima, María Florencia Di Yorio, contó el calvario que vivió durante los meses siguientes a cortar su relación.

Todo sucedió en el 2016, cuando él todavía estaba casado con Corina, la madre de sus hijos. "Le dije que quería terminar y ahí empezó a hostigarme. 'Sos mía o no sos de nadie', me dijo. Y me amenazó con dar a conocer videos íntimos que están y los filmamos con el consentimiento de ambos, pero son íntimos", explicó la mujer, quien aseguró que mantenía una relación con el animador desde 2012.

"Quería obligarme a retomar un vínculo que yo ya no quería. Una noche me llamó 112 veces. Tengo mucho miedo, me cansé de aclararle que no quiero saber más nada con él. Una tiene derecho a decir que no. Me hostigó, estaba obsesionado", relató conmovida Di Yorio, en el programa Pamela a la tarde. "Se dedicó a denigrarme y me decía que tenía culpa de dejarlo en el momento en que estaba rompiendo con su esposa. Cuando los abogados le preguntaron por qué llamó tantas veces en pocas horas, él no dio ninguna explicación".

En ese momento, y a partir de las reiteradas llamadas de Lutteral, Di Yorio decidió acudir a la Oficina de Violencia Doméstica en dónde solicitó una perimetral con prohibición de contacto, medida que le otorgaron al día siguiente. El caso terminó en un juicio, que se llevó a cabo entre junio y julio en el Tribunal Oral en lo Criminal Número 10 de la Ciudad de Buenos Aires.

El fallo, que tiene fecha del 5 de agosto, reza que: "El Tribunal resuelve condenar a Gustavo Carlos Lutteral García de las condiciones personales obrantes en autos, por ser el autor penalmente responsable del delito de amenaza coactiva en concurso legal con desobediencia a funcionario público a la pena de dos años y dos meses de prisión en suspenso y costas".

La denuncia presentada es por cinco hecho de amenazas y un delito de desobediencia; sin embargo, el conductor fue condenado solo por dos de los seis delitos de los cuales se lo acusaba.