Gwyneth Paltrow y el accidente de esquí: la explicación que dio el hombre sobre un correo y la desafortunada frase de la actriz

escuchar

El juicio por un accidente de esquí en el que Gwyneth Paltrow y un hombre se vieron involucrados en 2016 en Utah, Estados Unidos, comenzó hace una semana, pero ya ha dado de qué hablar en las redes sociales por frases que se han vuelto virales.

Paltrow fue demandada por Terry Sanderson, de 76 años, quien presentó una denuncia en su contra en enero de 2019 reclamando más de tres millones de dólares de indemnización por los supuestos daños que alega haber sufrido a causa del incidente. Luego la cifra reclamada se redujo a 300.000 dólares , aunque Paltrow se defendió presentando una contrademanda en la que sostiene que habría sido ella la perjudicada en el accidente a causa de un supuesto mal accionar del esquiador en la pista de esquí de Deer Valley Resort. Ambas partes están de acuerdo en que ocurrió la colisión en cuestión, pero tienen puntos de vista contradictorios sobre quién chocó a quién.

El hombre acusó a la actriz de actuar de manera negligente cuando supuestamente chocó contra él mientras ambos esquiaban montaña abajo y la responsabiliza de las secuelas que afirma haber padecido, una “lesión cerebral traumática permanente y cuatro costillas rotas, dolor, sufrimiento, pérdida del disfrute de la vida y angustia emocional”.

cast Gwyneth Paltrow on a housewives franchise immediately pic.twitter.com/xBFbT1qRjp — bravo by betches (@bravobybetches) March 24, 2023

Paltrow alega que en realidad fue Sanderson quien chocó contra ella dándole un “golpe en todo el cuerpo”. Al respecto, su abogado expuso: “Gwyneth resultó herida por la negligencia del señor Sanderson, y por eso está molesta. Cualquiera que haya recibido un golpe se molesta. Ella no llegó a ir al médico, pero la dañó físicamente”. Pero lo que más llamó la atención de las redes sociales en los últimos días fueron las palabras que dijo la actriz cuando le preguntaron por las pérdidas que sufrió a causa del incidente: “Bueno, perdimos medio día de esquí”.

De inmediato, las redes se llenaron de reacciones negativas a sus dichos tildando a Paltrow de “narcisista” y de no tener empatía. También otras actrices como Busy Philipps se unieron a los comentarios respecto de la desafortunada frase de la protagonista de Shakespeare apasionado. Philipp publicó una selfie en Instagram en la que se mostró disfrutando de un momento distendido junto a su amiga Jen Tullock y se burló de Paltrow en el comentario. “Bueno, perdimos medio día de esquí”, escribió en la publicación con un trago en la mano.

Busy Philipps se burló de las palabras de Paltrow

El correo de la polémica: “Soy famoso”

De igual modo, también algunos dichos de Terry Sanderson frente al tribunal se volvieron virales. Tras el accidente, el esquiador había escrito un mensaje vía e-mail a sus hijas bromeando: “Soy famoso”, en relación a que se había visto implicado en un incidente con una estrella de la gran pantalla. En su testimonio, el hombre mencionó que en aquel momento se sentía confuso por lo ocurrido. “Mi cabeza estaba revuelta, y todo lo que estaba tratando de hacer era comunicarme desesperadamente con mis hijos antes de que escucharan de otra persona que me habían lastimado”, dijo.

En relación con la polémica frase del correo electrónico, argumentó: “No elegí bien mis palabras y realmente estaba tratando de agregar un poco de ligereza a una situación seria”.

Sanderson también recordó haberle dicho a su hija Shea, quien testificó ante el tribunal la semana pasada, que asumió que alguien en la montaña en el Deer Valley Resort ese día pudo haber registrado el incidente. “Tengo una GoPro, sí, pero ese día no la tenía. Me hubiera encantado tenerla. Era lo que necesitábamos”, agregó el hombre.

En sus declaraciones de esta semana, el esquiador también mencionó haber escuchado “un grito espeluznante” justo antes de que ocurriera la colisión. “Solo recuerdo que todo fue genial y luego escuché algo que nunca había escuchado en una estación de esquí, y fue un grito espeluznante. Y luego, boom, fue como si alguien estuviera fuera de control y fuera a morir. Eso es lo que recuerdo hasta que me golpearon”, detalló.

Y continuó: “Recibí un golpe tan fuerte en la espalda, justo en los omóplatos, y los puños y los palos [de esquí] estaban justo allí, en la parte inferior de los omóplatos, un golpe grave, grave. Nunca me han golpeado tan fuerte”, dijo

El único testigo del accidente fue el acompañante de Sanderson, Craig Ramon, quien declaró lo siguiente: “Estábamos esquiando por la pista cuando de pronto escuché un grito. Luego miré y vi a una persona simplemente chocar contra la espalda de Terry. Ella lo golpeó muy fuerte. Lo golpeó directamente en la espalda, sus esquíes se salieron y él cayó boca abajo, por lo que se quedó como con los brazos abiertos y Gwyneth encima suyo”, precisó.

Craig relató que al ser la única persona que estaba presente en el momento del accidente fue a preguntarles si estaban bien. “Terry no se movía, su cara estaba en la nieve, su casco estaba atascado en la nieve. Paltrow solo me miró y le pregunté de nuevo. Se levantó bastante rápido y no dijo una palabra”, aseguró. El proceso judicial sigue en marcha y se espera próximamente conocer el veredicto del tribunal.

LA NACION

Temas Gwyneth Paltrow