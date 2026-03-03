En Los Ángeles: los vestidazos que conquistaron la alfombra roja y las parejas que nos regalaron gestos de amor bajo los flashes

La noche del domingo 1 en Los Ángeles volvió a convertirse en el epicentro del glamour y la emoción: los 32º Actor Awards, anteriormente conocidos como los Premios SAG, reunieron a las grandes estrellas de Hollywood en una gala donde el talento, el romanticismo y la moda fueron protagonistas. La ceremonia, celebrada en el Shrine Auditorium, contó con Kristen Bell como anfitriona. En una de las últimas paradas antes de los Oscar, los Actor Awards rindieron un emotivo tributo al legendario Harrison Ford, quien recibió el SAG‑AFTRA Life Achievement Award, el reconocimiento honorífico más importante que le entregó su amigo Woody Harrelson.

Harrison Ford y su mujer, Calista Flockhart, con quien lleva unos dieciséis años de casado. Se conocieron en los Globos de Oro de 2002 y celebraron su boda en Santa Fe, Nuevo México, el 15 de junio de 2010. Getty Images - FilmMagic, Inc

La fiesta dejó nombres que brillaron con luz propia. Sinners se coronó como la gran vencedora al llevarse el premio mayor a Mejor Elenco en una Película, consolidando su posición como favorita de la temporada, mientras que su protagonista Michael B. Jordan triunfó en la categoría de Mejor Actor Protagónico. Por su parte, Jessie Buckley se alzó como Mejor Actriz Protagónica por su exquisito trabajo en Hamnet.

Jessie Buckley, premiada por su papel en "Hamnet", triunfó con un traje de silueta columna con detalle envolvente en blanco, obra de Balenciaga Getty Images - FilmMagic

Sofia Carson lució el vestido más voluminoso: con cuerpo encorsetado y falda amplísima, de Elie Saab Getty Images - FilmMagic

Como una diosa griega moderna, Kate Hudson se destacó con un vestido de Valentino con drapeado, abertura central y una larga capa de inspiración nupcial Getty Images - FilmMagic

Gwyneth Paltrow apostó por un vestido de escotazo y cuerpo de encaje, firmado por Givenchy, que completó con sandalias y pendientes vintage de Suzanne Belperron Getty Images - The Hollywood Reporter

Si algo quedó claro es que el amor y la moda también desfilaron con paso firme. Varias de las parejas más queridas de Hollywood convirtieron la red carpet en una auténtica celebración romántica.

Una de las parejas que enamoró la alfombra roja fue la de Keri Russell –que ganó por su papel en la serie "La diplomática"– y Matthew Rhys, quien le arregló la cola del traje Louis Vuitton para que ella luciera fantástica Getty Images - Variety

Michelle Williams y Thomas Kail llevan seis años de casados y tres hijos. Ella triunfó al recibir el premio a mejor actriz de miniserie por "Dying for Sex" Getty Images - Getty Images North America

Emma Stone, con un vestido lencero bordado a mano y un cárdigan a juego de Louis Vuitton, posa con su marido Dave McCary. Se casaron en 2020 y son padres de Louise, nacida en marzo de 2021 Getty Images - Getty Images North America

Con un dresscode inspirado en la “Reinvención del glamour hollywoodense de los años 20 y 30”, las actrices apostaron por siluetas elegantes, detalles artesanales y una marcada estética vintage, como Demi Moore, deslumbrante en un Schiaparelli, Gwyneth Paltrow, etérea y sofisticada con encajes de Givenchy e Irina Shayk en su versión Jessica Rabbit, con un diseño que se destacaba por su escote de infarto y su cintura arquitectónica.

Irina Shayk se inspiró en el personaje de Jessica Rabbit con este modelo de cintura arquitectónica, una larga abertura en la falda y un profundo escote corazón. Lo acompañó con guantes largos de cuero. Getty Images - FilmMagic, Inc

Demi Moore fue una de las invitadas más atrevidas con un vestido de la colección primavera-verano 2026 de Schiaparelli: un diseño de cuerpo entallado con escote palabra de honor y una voluminosa cola de plumas Getty Images - Getty Images North America

Jenna Ortega llevó un diseño lencero de Christian Cowan, al que le sumó sandalias con plataforma de Jimmy Choo y joyas de Mikimoto Getty Images - FilmMagic

Sarah Pidgeon sorprendió con un vestido de la colección primavera-verano 2026 de Balenciaga de silueta globo Getty Images - Variety