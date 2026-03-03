En Los Ángeles: los vestidazos que conquistaron la alfombra roja y las parejas que nos regalaron gestos de amor bajo los flashes

La gala de los Actor Awards, anteriormente conocidos como los Premios SAG, reunió a las grandes estrellas de Hollywood
La noche del domingo 1 en Los Ángeles volvió a convertirse en el epicentro del glamour y la emoción: los 32º Actor Awards, anteriormente conocidos como los Premios SAG, reunieron a las grandes estrellas de Hollywood en una gala donde el talento, el romanticismo y la moda fueron protagonistas. La ceremonia, celebrada en el Shrine Auditorium, contó con Kristen Bell como anfitriona. En una de las últimas paradas antes de los Oscar, los Actor Awards rindieron un emotivo tributo al legendario Harrison Ford, quien recibió el SAG‑AFTRA Life Achievement Award, el reconocimiento honorífico más importante que le entregó su amigo Woody Harrelson.
La fiesta dejó nombres que brillaron con luz propia. Sinners se coronó como la gran vencedora al llevarse el premio mayor a Mejor Elenco en una Película, consolidando su posición como favorita de la temporada, mientras que su protagonista Michael B. Jordan triunfó en la categoría de Mejor Actor Protagónico. Por su parte, Jessie Buckley se alzó como Mejor Actriz Protagónica por su exquisito trabajo en Hamnet.
Si algo quedó claro es que el amor y la moda también desfilaron con paso firme. Varias de las parejas más queridas de Hollywood convirtieron la red carpet en una auténtica celebración romántica.
Con un dresscode inspirado en la “Reinvención del glamour hollywoodense de los años 20 y 30”, las actrices apostaron por siluetas elegantes, detalles artesanales y una marcada estética vintage, como Demi Moore, deslumbrante en un Schiaparelli, Gwyneth Paltrow, etérea y sofisticada con encajes de Givenchy e Irina Shayk en su versión Jessica Rabbit, con un diseño que se destacaba por su escote de infarto y su cintura arquitectónica.
