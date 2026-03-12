Por una buena causa. Gwyneth Paltrow subasta algunas de las piezas más emblemáticas de su ropero: qué donó y a qué precios

La venta incluye diseños de alta costura, joyas y valiosos accesorios. Parte de lo recaudado será para la ONG del chef español José Andrés
La actriz, ganadora del Oscar por Shakespeare in Love, decidió abrir su guardarropa y donar algunas de las piezas más emblemáticas de su colección, en una subasta organizada por Julien’s Auctions bajo el título Bold Luxury: Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & the Archival Edit, que tendrá lugar los días 24 y 25 de marzo en el hotel The Peninsula Beverly Hills (un porcentaje de lo recaudado –los organizadores calculan la cifra en cien mil dólares– se destinará a World Central Kitchen, la ONG fundada por el chef José Andrés, dedicada a llevar comida a comunidades afectadas por desastres naturales y crisis humanitarias). Tras vender su casa de Los Ángeles y perder buena parte de sus pertenencias en los incendios que afectaron la zona el año pasado, Gwyneth Paltrow (53) sintió la necesidad de soltar. “Tengo cosas increíbles, me gustaría hacer una gran venta de garaje”, le dijo entre risas a su amiga Rashida Jones, quien le sugirió contactar a Julien’s. Elegidos por la propia Gwyneth, cada objeto a ser subastado habla de una etapa en su vida, desde la joven actriz que conquistó Hollywood hasta la empresa de wellness que hoy defiende causas humanitarias.
