Por una buena causa. Gwyneth Paltrow subasta algunas de las piezas más emblemáticas de su ropero: qué donó y a qué precios

La actriz, ganadora del Oscar por Shakespeare in Love, decidió abrir su guardarropa y donar algunas de las piezas más emblemáticas de su colección, en una subasta organizada por Julien’s Auctions bajo el título Bold Luxury: Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & the Archival Edit, que tendrá lugar los días 24 y 25 de marzo en el hotel The Peninsula Beverly Hills (un porcentaje de lo recaudado –los organizadores calculan la cifra en cien mil dólares– se destinará a World Central Kitchen, la ONG fundada por el chef José Andrés, dedicada a llevar comida a comunidades afectadas por desastres naturales y crisis humanitarias). Tras vender su casa de Los Ángeles y perder buena parte de sus pertenencias en los incendios que afectaron la zona el año pasado, Gwyneth Paltrow (53) sintió la necesidad de soltar. “Tengo cosas increíbles, me gustaría hacer una gran venta de garaje”, le dijo entre risas a su amiga Rashida Jones, quien le sugirió contactar a Julien’s. Elegidos por la propia Gwyneth, cada objeto a ser subastado habla de una etapa en su vida, desde la joven actriz que conquistó Hollywood hasta la empresa de wellness que hoy defiende causas humanitarias.

Traje Armani Privé: entre US$2000 y US$3000 Getty Images - WireImage

Reloj Baume & Mercier: entre US$2000 y US$3000

Sandalias Roberto Cavalli: entre US$100 y US$200

Cartera Louis Vuitton: entre US$800 y US$1200

Traje Versace: entre US$1000 y US$2000

Clutch Alexander McQueen: entre US$200 y US$300

Anteojos Gucci: entre US$100 y US$200

Anillo de oro amarillo 18 quilates: entre US$400 y US$600

Figurines del vestido de Ralph Lauren: entre US$1000 y US$2000