LA NACION

Por una buena causa. Gwyneth Paltrow subasta algunas de las piezas más emblemáticas de su ropero: qué donó y a qué precios

La venta incluye diseños de alta costura, joyas y valiosos accesorios. Parte de lo recaudado será para la ONG del chef español José Andrés

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Ella misma eligió entre sus tesoros más preciados cada uno de los objetos que componen los distintos lotes a rematar
Ella misma eligió entre sus tesoros más preciados cada uno de los objetos que componen los distintos lotes a rematar

La actriz, ganadora del Oscar por Shakespeare in Love, decidió abrir su guardarropa y donar algunas de las piezas más emblemáticas de su colección, en una subasta organizada por Julien’s Auctions bajo el título Bold Luxury: Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & the Archival Edit, que tendrá lugar los días 24 y 25 de marzo en el hotel The Peninsula Beverly Hills (un porcentaje de lo recaudado –los organizadores calculan la cifra en cien mil dólares– se destinará a World Central Kitchen, la ONG fundada por el chef José Andrés, dedicada a llevar comida a comunidades afectadas por desastres naturales y crisis humanitarias). Tras vender su casa de Los Ángeles y perder buena parte de sus pertenencias en los incendios que afectaron la zona el año pasado, Gwyneth Paltrow (53) sintió la necesidad de soltar. “Tengo cosas increíbles, me gustaría hacer una gran venta de garaje”, le dijo entre risas a su amiga Rashida Jones, quien le sugirió contactar a Julien’s. Elegidos por la propia Gwyneth, cada objeto a ser subastado habla de una etapa en su vida, desde la joven actriz que conquistó Hollywood hasta la empresa de wellness que hoy defiende causas humanitarias.

Traje Armani Privé: entre US$2000 y US$3000
Traje Armani Privé: entre US$2000 y US$3000Getty Images - WireImage
Reloj Baume & Mercier: entre US$2000 y US$3000
Reloj Baume & Mercier: entre US$2000 y US$3000
Sandalias Roberto Cavalli: entre US$100 y US$200
Sandalias Roberto Cavalli: entre US$100 y US$200
Cartera Louis Vuitton: entre US$800 y US$1200
Cartera Louis Vuitton: entre US$800 y US$1200
Traje Versace: entre US$1000 y US$2000
Traje Versace: entre US$1000 y US$2000
Clutch Alexander McQueen: entre US$200 y US$300
Clutch Alexander McQueen: entre US$200 y US$300
Anteojos Gucci: entre US$100 y US$200
Anteojos Gucci: entre US$100 y US$200
Anillo de oro amarillo 18 quilates: entre US$400 y US$600
Anillo de oro amarillo 18 quilates: entre US$400 y US$600
Figurines del vestido de Ralph Lauren: entre US$1000 y US$2000
Figurines del vestido de Ralph Lauren: entre US$1000 y US$2000
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanafoto: Javier Salas
LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Cale Ruggeri nos comparte las fotos más especiales de su casamiento con Nicolás Maccari
    1

    El álbum privado. Cale Ruggeri nos comparte las fotos más especiales de su casamiento con Nicolás Maccari

  2. Tiene 36 años y es el hijo más polémico de una querida y estable pareja de actores
    2

    “Fue la cocaína”: tiene 36 años y es el hijo más polémico de una querida y estable pareja de actores

  3. Kendall Jenner tiene una colección de autos valuada en más de 5 millones de dólares
    3

    ¿Cuáles son sus preferidos? Kendall Jenner tiene una colección de autos valuada en más de 5 millones de dólares

  4. Ella desfiló para Gucci, él jugó tres veces la Triple Corona y están juntos desde hace dos años
    4

    La modelo top y el polista. Ella desfiló para Gucci, él jugó tres veces la Triple Corona y están juntos desde hace dos años