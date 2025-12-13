El niño que protagonizó El sexto sentido con Bruce Willis reveló el emotivo gesto que tuvo el actor durante años con él

A 26 años del estreno mundial de El sexto sentido, la película que lo convirtió en una estrella internacional, Haley Joel Osment recordó con cariño su profunda relación de trabajo junto a Bruce Willis. El actor fue invitado a una entrevista con Entertainment Weekly en la que repasó su paso por el film dirigido por M. Night Shyamalan.

Su testimonio generó un momento muy emotivo, ya que Willis se encuentra retirado de la actuación desde hace años debido al avance de su Demencia Frontotemporal, enfermedad sobre la que su entorno habla públicamente desde hace tiempo.

Bruce Willis y Haley Joel Osment trabajaron juntos en el film en el año 1999 (Foto: Disney)

“Fue fantástico. Me causó una gran impresión porque era el primer súper famoso con el que trabajaba, en una edad en la que ya era consciente de lo que significaba ser una estrella”, recordó Osment sobre su experiencia de trabajar con Bruce a los 11 años. A su vez, agregó: “Lo hizo todo de una manera tan genial, tenía tanto carisma… Era exactamente la persona que querés que marque el tono en un rodaje”.

Para el joven actor, Bruce Willis no solo era una figura imponente frente a cámara, sino también un referente humano. “Era el número uno y todo giraba en torno a él, pero entendía el guion y lo importante que era la historia para todos. Fue quien abrió el camino y lideró el proyecto”, explicó.

Haley Joel Osment tiene actualmente 37 años (Photo by VALERIE MACON / AFP) VALERIE MACON - AFP

Osment destacó que El sexto sentido fue una película en la que todo el equipo estaba profundamente involucrado y comprometido porque, a su vez, existía un gran temor de que el final fuera filtrado a la prensa. “Era un guion que a todos nos importaba mucho y en el que pusimos mucho esfuerzo”, señaló.

El recuerdo más conmovedor llegó cuando el actor que hoy tiene 37 años contó que el vínculo con Willis continuó incluso después de haber terminado la filmación. “A veces llegaba a casa del colegio y el contestador automático estaba parpadeando. Era él diciendo: ‘Hola, Haley Joel’. Solo quería saludar”, relató con nostalgia. “Necesito encontrar esas viejas cintas, sé que deben estar en algún lado”, cerró.

Haley Joel Osment le dedica unas emotivas palabras a Bruce Willis en la entrega de premios

Cabe recordar que en julio de 2024, la esposa de Bruce Willis, Emma Heming, confirmó que el actor ya no podía hablar producto del avance de la Demencia Frontotemporal. A su vez, en el último año sus capacidades motrices se deterioraron, por lo que debió ser internado en un hogar de cuidados especiales.

“Es una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar, pero sabía que Bruce habría querido eso para nuestras hijas por encima de cualquier cosa”, confesó conmovida la actriz y escritora durante una charla con la periodista Diane Sawyer. Con este cambio, la familia buscó preservar un ambiente emocional más saludable para sus niñas en común, Mabel (13) y Evelyn (11), quienes ahora pueden visitarlo sin el peso de convivir diariamente con la enfermedad en su etapa más avanzada.

Desde el diagnóstico Bruce Willis, su familia se volcó a acompañarlo

A pesar de que Bruce Willis ya no reside en el hogar familiar, todas las semanas sus seres queridos suelen adecuar sus planes para pasar tiempo de calidad con él. Su mujer contó que organizan comidas en su nueva residencia y que tanto amigos como miembros de su familia lo visitan regularmente, lo que contribuye al sostén emocional de la estrella de cine. “Las respuestas de Bruce son ahora más sutiles: una mirada, una sonrisa, un gesto”, explicó Heming.