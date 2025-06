Qué pasó con Haley Joel Osment, el actor de Sexto sentido

Haley Joel Osment, el actor que saltó a la fama por su papel en Sexto Sentido, enfrenta nuevos desafíos legales y personales que lo llevaron a una sentencia de rehabilitación y terapia obligatoria tras un incidente público en un centro de esquí. Si bien obtuvo grandes oportunidades laborales en los últimos años, este episodio parece haber empañado su imagen pública.

¿Qué le pasó a Haley Joel Osment?

El pasado 8 de abril, Haley Joel Osment, de 37 años, fue arrestado en un centro de esquí de California por embriaguez pública y posesión de sustancias. Durante su detención, además, emitió insultos racistas a un policía.

El actor es mundialmente reconocido por sus papeles cinematográficos desde pequeño HO - X80001

El juez a cargo del caso lo sentenció a asistir a tres reuniones semanales de Alcohólicos Anónimos durante los próximos seis meses, además de visitar al menos dos veces por semana a su terapeuta durante el mismo período de tiempo.

Qué es de la vida del actor Haley Joel Osment

Para sorpresa de muchos, este arresto se produce en un momento de resurgimiento laboral para Osment. Tras años de luchar contra la difícil transición de estrella infantil a actor adulto, en 2025 parecía haber encontrado el camino de regreso al primer plano.

El actor será el villano principal de la esperada segunda temporada de Merlina. Además, apareció en la película Parpadea dos veces, dirigida por Zoe Kravitz y además hace participaciones regularmente en el popular Late Show de Jimmy Kimmel, donde interpreta al vicepresidente J.D. Vance.

Haley Joel Osment, en sus comienzos y en la actualidad Archivo

Qué insulto le dijo Osment a la policía y su justificación

Sobre los agravios racistas de los que se acusa a Osment durante su detención y que, según TMZ, fueron específicamente insultos antisemitas, el actor ya emitió una disculpa por el “lenguaje vergonzoso” que utilizó. En un comunicado difundido el 17 de abril, el actor declaró: “Estoy absolutamente horrorizado por mi comportamiento. Si hubiera sabido que utilicé este lenguaje vergonzoso en pleno desvanecimiento, habría hablado antes”.

En su comparecencia ante la justicia, Osment se refirió a las consecuencias devastadoras que sufrió por haber perdido su casa en Altadena (California) durante los incendios de enero pasado, y cómo el desastre ambiental había afectado su comportamiento: “Los últimos meses de pérdida y desplazamiento me han llevado hasta un lugar emocional muy bajo”.

La casa del actor fue incendiada durante la catástrofe que azotó a California, lo que habría empeorado su estado psicológico New Jersey Department of Environmental Protection

Ante el juez agregó refiriéndose al insulto: “Pero eso no es excusa para usar esta repugnante palabra. Desde el fondo de mi corazón, pido disculpas a absolutamente todas las personas a las que esto les hizo daño. Lo que salió de mi boca fue basura sin sentido; defraudé a la comunidad judía y eso me destroza. No pido el perdón de nadie, pero prometo expiar mi terrible error”.

Los antecedentes penales similares del actor

Como recordó el fiscal durante la comparecencia de Osment ante el juez, este no fue el primer enredo legal del actor. En 2018, protagonizó una pelea verbal pública en el Aeropuerto Internacional McCarran de Las Vegas, durante un domingo del Super Bowl, en la que tuvo que intervenir la policía.

Haley Joel Osment trabajó con instituciones de la industria cinematográfica Spielberg a muy corta edad

Antes, en 2006, cuando tenía tan solo 18 años, fue acusado por conducir ebrio, lo que causó un accidente automovilístico en el que él mismo resultó herido. Más adelante, se declaró inocente de un cargo de conducción bajo los efectos del alcohol y otro de posesión de marihuana y fue condenado a tres años de libertad condicional.