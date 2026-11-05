Halle Berry: tras el cambio en la custodia de su hijo, su ex le reclama 240.000 dólares para pagar abogados

Luego de que la Justicia dejara temporalmente la custodia física principal de Maceo, su hijo de 13 años, en manos de Olivier Martínez, Halle Berry afronta un nuevo reclamo de su exmarido: el actor pidió que pague 240.000 dólares para cubrir los gastos legales de la disputa. La solicitud suma otro capítulo al enfrentamiento entre ambos, que durante las últimas semanas incluyó acusaciones de violencia, declaraciones judiciales y cambios en el régimen de visitas.

Según informó HELLO!, Martínez argumentó que carece de medios para afrontar los honorarios de sus abogados. Su pedido incluye 176.522,58 dólares correspondientes a facturas pendientes y otros 63.477,42 destinados a futuros gastos vinculados con el proceso. Se trata de una solicitud al tribunal que todavía debe resolver si corresponde que la actriz desembolse ese dinero.

Halle Berry junto a su hijo Maceo GAPZ, VALE - Byline: Byline: GAPZ, VALE/4CRNS

Para fundamentar su reclamo, Martínez presentó una declaración de ingresos y gastos en la que aseguró que percibe un promedio mensual de 776,34 dólares por pagos residuales de trabajos anteriores. También informó que tiene 43.206,22 dólares distribuidos en distintas cuentas y una propiedad valuada en 550.000 dólares, a la que describió como su “único activo significativo”. Sus gastos mensuales estimados, en cambio, ascienden a 17.555,99 dólares.

Sus abogados apoyaron el pedido en la diferencia entre los recursos económicos. Según el escrito que reprodujo el Daily Mail y recogió HELLO!, Berry tiene capacidad para pagar tanto su propia representación como la de su exmarido. Por eso, solicitaron un anticipo que permita equilibrar las condiciones en las que cada uno afronta el litigio.

Qué resolvió la Justicia sobre la custodia

El reclamo económico trascendió después de la decisión que tomó el 29 de octubre la jueza Shelley Kaufman, del Tribunal Superior de Los Ángeles. La magistrada mantuvo el esquema temporal por el cual Maceo permanece principalmente con su padre y rechazó, por el momento, la solicitud de Berry de volver a repartir el tiempo de convivencia en partes iguales y permitir que el adolescente pase la noche en su casa.

Halle Berry y Oliver Martínez Getty Images

La resolución también incluyó una decisión favorable a la actriz: la jueza levantó la orden de restricción temporal que había obtenido Martínez y rechazó su pedido de convertirla en una medida permanente. Además, Berry conserva la custodia legal compartida, por lo que el cambio en la convivencia con su hijo no implica que haya perdido esa responsabilidad.

Está previsto que el régimen temporal vuelva a revisarse en noviembre. Según informó People, Maceo declaró a puertas cerradas sobre el pedido de la orden de restricción, pese a la oposición de Berry a que su hijo testificara.

Las acusaciones y la respuesta de Halle Berry

La última escalada del conflicto comenzó a partir de un supuesto episodio ocurrido el 26 de septiembre. Martínez acusó a su exesposa de haber agredido a Maceo durante una discusión mientras el chico utilizaba un dispositivo de realidad virtual. En su presentación, sostuvo que Berry lo había agarrado del cuello y había intentado estrangularlo. La actriz negó las acusaciones.

Martinez, Berry y Maceo en unas vacaciones familiares cuando los conflictos entre ellos no habían comenzado Grosby Group - LA NACION

“Nunca he abusado física, emocionalmente ni de ninguna otra manera de Maceo”, afirmó Berry en los documentos judiciales. “Soy víctima de violencia doméstica y ayudo a las víctimas de violencia doméstica. No ejerzo violencia. Nunca lastimaría a nuestro hijo”, agregó, según reprodujo NBC Los Angeles. Martínez, por su parte, busca reemplazar el acuerdo anterior de custodia compartida por uno que le otorgue la custodia exclusiva.

El enfrentamiento se extiende mucho más allá de estas últimas semanas. Berry y Martínez se separaron en 2015 y su divorcio quedó formalizado recién en 2023, después de ocho años de trámites y negociaciones. La resolución de aquel proceso tampoco puso fin a las diferencias sobre la crianza de su hijo.

Ahora, mientras continúa la discusión sobre cómo se organizará el cuidado de Maceo, queda pendiente otra decisión: si Berry deberá afrontar los gastos de la representación legal de su exmarido y, en ese caso, qué parte de los 240.000 dólares solicitados le corresponderá pagar.