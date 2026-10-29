Halle Berry consiguió un fallo favorable en el escandaloso juicio por la custodia de su hijo, Maceo: “Una gran victoria”

Halle Berry consiguió un fallo favorable en la disputa judicial que mantiene con su exmarido, Olivier Martinez, por la custodia de su hijo Maceo, de 13 años.

Una jueza de Los Ángeles levantó las restricciones temporales impuestas a la actriz y rechazó el pedido de una orden de alejamiento por violencia doméstica que había presentado el actor francés, quien la acusó de maltratar físicamente al adolescente. Sin embargo, la decisión no puso fin al conflicto entre los exesposos ni modificó por completo el régimen de custodia vigente.

Halle Berry fue vista de compras en Los Ángeles junto a su pareja, Van Hunt, y su hijo, Maceo, a comienzos de octubre GAPZ, VALE - Byline: Byline: GAPZ, VALE/4CRNS

La resolución fue dictada el jueves por Shelley Kaufman, jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, después de un proceso judicial que se extendió durante nueve días e incluyó declaraciones confidenciales de familiares y profesionales vinculados con el menor.

Tras conocerse el fallo, Marina Beck, abogada de Berry, expresó su satisfacción en declaraciones a Page Six. “Nos complace enormemente que el tribunal haya revocado la orden de restricción temporal”, afirmó. Y agregó: “De ahora en adelante, Halle está decidida a seguir priorizando el bienestar y los mejores intereses de su familia”.

Una fuente cercana al caso también destacó el resultado favorable para la intérprete y lo definió como “una gran victoria para Halle”.

Las imágenes del paseo familiar corresponden a principios de octubre, antes de que estallara el escándalo mediático y judicial GAPZ, VALE - Byline: Byline: GAPZ, VALE/4CRNS

Aunque la jueza rechazó el pedido de Martinez y dejó sin efecto las restricciones temporales contra Berry, ambos continuarán compartiendo la custodia legal de Maceo. Según la información difundida sobre la resolución, el actor conservará el régimen de custodia que se había establecido cuando se concedió la orden de protección temporal, el 1 de octubre.

El conflicto se agravó cuando Martinez, de 60 años, presentó una solicitud de orden de alejamiento por violencia doméstica contra Berry, también de 60. En su presentación judicial, el actor acusó a su exesposa de ejercer violencia física contra Maceo y sostuvo que lo había estrangulado durante una discusión ocurrida el 26 de septiembre. Además, solicitó que se le otorgara la custodia física y legal exclusiva del adolescente.

El 1 de octubre, la jueza Kaufman concedió una orden de protección temporal a pedido de Martinez. Berry, por su parte, negó reiteradamente las acusaciones y pidió que se rechazara la solicitud de su exmarido y se levantaran las restricciones impuestas en su contra.

Halle Berry y Olivier Martinez, una relación que empezó en los sets y terminó años después en muy malos términos Joe Alblas

La actriz también cuestionó el comportamiento de Martinez durante el conflicto familiar. A través de su abogada, sostuvo que el actor había incumplido reiteradamente órdenes judiciales e interferido con las intervenciones terapéuticas y educativas que necesitaba su hijo.

“Existe abundante evidencia, incluyendo numerosas resoluciones judiciales, de que Olivier Martínez violó repetidamente las órdenes judiciales e interfirió con las intervenciones terapéuticas y educativas necesarias en detrimento de su hijo menor con Halle Berry, Maceo, una conducta indebida por la cual el Sr. Martinez ya ha sido sancionado legalmente”, había declarado Beck.

En ese contexto, Berry había solicitado la custodia legal exclusiva del adolescente, lo que le habría permitido tomar las decisiones definitivas sobre su salud, educación y bienestar. Al mismo tiempo, propuso mantener el sistema de alternancia semanal para compartir la convivencia con Maceo.

Halle Berry y Olivier Martinez en una escena de la película Aguas profundas

Uno de los momentos centrales del proceso tuvo lugar el 19 de octubre, durante la primera jornada de la audiencia, cuando Maceo declaró ante la jueza durante casi cuatro horas. También prestaron testimonio su terapeuta y un funcionario escolar. Las declaraciones se realizaron a puerta cerrada y sus detalles no trascendieron públicamente.

Berry y Martinez también comparecieron ante el tribunal. El actor francés abandonó la sala visiblemente alterado y profiriendo insultos, molesto por las deliberaciones confidenciales.

Durante el proceso, que se prolongó durante nueve días, también declararon Nahla Aubry, la hija mayor de Berry, de 18 años, y Van Hunt, el prometido de la actriz.

Berry junto a su pareja, el músico Van Hunt RFAP - Backgrid/The Grosby Group

Nahla ya había expresado su respaldo a su madre en una declaración judicial anterior. En esa presentación, aseguró estar “conmocionada” por las acusaciones de abuso y afirmó que nunca había visto a Berry comportarse de manera agresiva con su hermanastro.

Los testimonios formaron parte de un procedimiento centrado en las acusaciones cruzadas entre los exesposos y en las condiciones de cuidado del adolescente. Sin embargo, al haberse desarrollado a puerta cerrada, no se conocen públicamente los detalles de las declaraciones ni el peso específico que tuvieron en la decisión final de la jueza.

La disputa judicial se produce varios años después del final del matrimonio de Berry y Martinez. La pareja se casó en julio de 2013, pero se separó dos años más tarde. En diciembre de 2016, ambos fueron declarados legalmente solteros, aunque el divorcio quedó formalmente finalizado en agosto de 2023.