Henry Cavill y Kiernan Shipka, las estrellas invitadas a Argentina Comic Con

Henry Cavill y Kiernan Shipka, invitados a Argentina Comic-Con, el festival de series, cine, animé y cultura pop que se realizará entre el 6 y 8 de diciembre en Costa Salguero Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de noviembre de 2019 • 15:43

Henry Cavill, Kiernan Shipka y Gavin Leatherwood fueron confirmados como tres de los invitados internacionales para Argentina Comic-Con, el festival de series, cine, animé y cultura pop que se realizará entre el 6 y 8 de diciembre en Costa Salguero.

El británico Cavill no sólo es el último Superman en las tres últimas películas dedicadas al superhéroe (El hombre de acero, Batman vs. Superman: el origen de la justicia y La liga de la justicia), sino que protagoniza la serie The Witcher en Netflix, cuyo estreno está contemplado para el 7 del mes próximo.

Shipka, la joven actriz que se destacara a temprana edad como la hija de Don Draper en Mad Men, protagoniza junto a Leatherwood otra ficción de Netflix, El mundo oculto de Sabrina, creada por Roberto Aguirre-Sacasa sobre los personajes de Archie Comics.

Otros invitados internacionales ya confirmados son Alexander Calvert de Arrow, serie que se está despidiendo de la pantalla, y los artistas del cómic Junji Ito, Ben Templesmith y Gail Simone, que firmarán ejemplares de sus obras durante los tres días de la convención. Las entradas están a la venta a partir de 680 pesos en Ticketek.