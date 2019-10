Arrow, un superhéroe que comienza a despedirse de la pantalla chica

Stephen Amell interpreta a Oliver Queen, más conocido como su alter ego Arrow Crédito: Warner

Después de siete divertidas e intensas temporadas hoy, a la medianoche, la serie Arrow comenzará a despedirse. Con el estreno de su octava y última temporada en Warner Channel le dirá adiós a la historia basada en el personaje Flecha Verde los cómics de DC que allanó el camino para que el prolífico productor Greg Berlanti creara el universo narrativo conocido como Arrowverse. Ese grupo de historias que incluye a The Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl y Batwoman, a las que pronto podrían sumarse dos nuevos proyectos: Superman & Lois y The Canaries.

Claro que todas esas populares ficciones no serían lo que son y probablemente no existirían si Arrow no hubiese logrado capturar el interés del público. Un nutrido grupo de conocedores de los cómics a los que se le sumaron jóvenes espectadores que aunque no conocieran demasiado al personaje central quedaron fascinados con la historia repleta de acción, drama y sorpresivas vueltas de tuerca que ofrece la serie desde sus comienzos allá por 2012.

Arrow puso en marcha el universo narrativo Arrowverse que incluye a The Flash Crédito: Warner

En los últimos años, si Marvel marcó la pauta en el traslado de personajes de los cómics a la pantalla grande, DC de la mano de Berlanti hizo lo suyo en la TV. Y todo comenzó con la historia del millonario Oliver Queen (Stephen Amell) que regresa a su ciudad, Starling City, después de haber estado desaparecido durante cinco años. El retorno del hijo pródigo ponía en marcha una trama que en las últimas siete temporadas incluyó la transformación del protagonista de mimado mujeriego en una suerte de justiciero que gracias a sus habilidades con el arco y flecha y la artes marciales luchaba para defender a sus conciudadanos de diversos villanos empeñados en apoderarse de la ciudad. Sumando aliados y enemigos en cada una de las temporadas, el final de diez episodios promete resolver muchos de los misterios que rodearon a Oliver y los suyos durante años.

Claro que más allá de que Arrow comience a despedirse, lo cierto es que la llegada de HBO Max, el nuevo sistema de streaming que anunció su lanzamiento para mayo de 2020 -aun no se conoce la fecha de su llegada a la Argentina-, le brindará una plataforma exclusiva de emisión al universo completo de Arrowverse. Las series existentes que por ahora en la Argentina están disponibles en Warner Channel y Netflix se verán por HBO Max y a ellas se le sumarán dos nuevos proyectos de Berlanti: Linterna Verde y Strange Adventures, una antología protagonizada por superhéroes de DC.