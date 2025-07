Henry Cavill sorprendió al revelar que es papá de una niña

El intérprete Henry Cavill rara vez habla de su vida personal. El actor británico elige con mucho cuidado los espacios en los que brinda nuevos detalles de su intimidad y su cotidianeidad familiar. Y justamente por eso es que fue una verdadera sorpresa cuando en el marco de una entrevista, reveló ni más ni menos que este año se convirtió en papá.

Henry Cavill MICHAEL LOCCISANO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La edición inglesa de la revista GQ publicó una charla con Cavill, y en ese diálogo le preguntaron al actor cuál era el momento más importante de su vida hasta ahora: “Cuando mi hija nació, y nosotros cinco nos afincamos en nuestro hogar para siempre”. Los “cinco” a los que se refiere el entrevistado, son él mismo, su pareja Natalie Viscuso, y sus dos perros.

Henry Cavill y Natalie Viscuso Instagram @henrycavill

Llamativamente, en esa misma entrevista Cavill habló en mayor profundidad de su otro gran amor, según contó: “Soy un gran fan de los videojuegos, que pueden ser una gran forma de desconectarme pero a la vez sumergiéndome en una gran historia. Sin embargo, también me encanta pasar tiempo al aire libre disfrutando las maravillas del mundo”.

Por último, y con respecto a su rutina, Cavill concluyó: “No sé si recuerdo qué es la vida normal. La rutina no es un lujo que me pueda permitir, pero viajar a destinos lejanos y la oportunidad de formar parte de distintas historias del modo en el que lo hago, hace que todo valga la pena”.

Su adiós a Superman

Henry Cavill dejó de ser Superman después de más de 10 años interpretando al superhéroe (Foto: captura Superman)

Entre el 2013 y el 2022, Henry Cavill interpretó a Superman en varias oportunidades, en películas propias o en cameos, y se convirtió en El hombre de acero para toda una generación. Sin embargo, llegó el momento en el que Cavill debió colgar su capa, para pasarle la posta a una nueva versión del kriptoniano (que hace poco más de una semana, llegó a la pantalla grande).

“Sabemos que no vamos a hacer feliz a cada persona en cada paso, pero todo lo que hacemos está al servicio de la historia y de los personajes de DC que ustedes aman y que nosotros hemos amado toda la vida”, escribió el director James Gunn en sus redes sociales, tiempo antes de que se anunciara el relanzamiento de la nueva película de Superman, con un nuevo intérprete a cargo del protagónico.

Henry Cavill como Superman IMDb

En el año 2022, Henry Cavill hizo una reaparición como Superman en la película Black Adam, lo que le hizo creer que su lugar en la nueva saga estaba asegurado. Incluso el propio actor posteo en su cuenta de Instagram una frase muy alentadora: “Oficialmente, estoy de vuelta como Superman”. Pero, según reveló el medio THR, el actor no tenía un acuerdo contractual, sino solo un acuerdo de palabra para participar en futuros proyectos.

Dos meses más tarde, en la misma red social, Henry anunció que no volvería a ser Superman, tras ser notificado de que se crearía una nueva versión en la que se buscaría que el personaje principal fuese más joven que en las anteriores ediciones. “Acabo de tener una reunión con James Gunn y el productor Peter Safran y son noticias tristes para todos. No regresaré como Superman. Tras ser instruido por el estudio para anunciar mi regreso en octubre, antes de que los contrataran, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida”, reveló.

“Mi turno con la capa ha pasado, pero lo que representa Superman nunca lo hará. Ha sido un viaje divertido con todos ustedes”, concluyó y le agradeció a los fans por el cariño y el apoyo en cada entrega.