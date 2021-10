Hilaria, la esposa de Alec Baldwin, rompió el silencio tras el accidente en el que murió la directora de fotografía Halyna Hutchins

Cuatro días después de la tragedia ocurrida en el set de Rust, en donde murió la directora de fotografía Halyna Hutchins, la esposa de Alec Baldwin, Hilaria, rompió el silenció y envió un mensaje a través de sus redes sociales.

“Mi corazón está con Halyna, su marido, su hijo, su familia y sus seres queridos. Y con mi Alec”, expresó la instructora de yoga en su cuenta de Instagram. “Se dice que ‘no hay palabras’ porque es imposible de expresar el shock y la tristeza que generan un accidente tan trágico. Corazón roto. Pérdida. Apoyo”, culminó en el posteo que rápidamente cosechó miles de “me gusta” y comentarios.

Hilaria y Alec tienen seis hijos en común y no suelen esconder del ojo indiscreto de la gente cuánto se aman y el apoyo que se brindan mutuamente. Como era de esperarse, este trágico accidente no fue la excepción, y la mujer no pudo evitar hablar en las redes.

El jueves, mientras ensayaban para una de las escenas del largometraje Rust, Baldwin disparó un arma con balas de fogueo y una de ellas impactó en el cuerpo de Hutchins ocasionando su muerte y también hiriendo a Joel Souza, el director del film. “Alec sigue intentando entender qué pasó. Está siendo realmente difícil para él”, aseguraron desde el set de filmación.

Cuatro días atrás, el asistente de dirección Dave Halls se dirigió a un pequeño carro en el que estaban depositadas tres pistolas, colocadas allí por la joven encargada de la armería de la película, Hannah Gutiérrez-Reed. Halls tomó una de ellas, la acercó al lugar en el que estaba instalado el equipo y gritó “¡Cold Gun!”, expresión que se utiliza cuando un arma está descargada.

Imágenes del rodaje de la película "Rust"

Baldwin recibió el arma de manos de Halls y apretó el gatillo. El único proyectil disparado impactó en el pecho de Hutchins y, al mismo tiempo, en el hombro del director Joel Souza, que se encontraba detrás de ella. De inmediato se hicieron las llamadas de emergencia. La primera en llamar fue Mamie Mitchell, la supervisora de guiones, que se encontraba muy cerca del lugar en el que cayó Hutchins.

“No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para averiguar cómo ocurrió esta tragedia”, expresó Baldwin a través de su cuenta de Twitter, este viernes al mediodía. “Estoy en contacto con su esposo, y lo ofrecí todo mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su marido, su hijo, y por todos los que conocían y amaban a Halyna”, sumó Baldwin en el breve comunicado.

El marido de la cineasta también mandó un mensaje a través de Twitter. “He hablado mucho con Alec Baldwin y me ha apoyado mucho”, declaró el esposo de Hutchins. ¡Te extrañamos, Halyna!”, escribió días después.

El padre de Halyna, Anatoly Androsovych, habló con The Sun y dijo que no culpa a Baldwin por lo sucedido sino al equipo encargado de las armas de utilería. “Matthew decidirá si tomará acciones legales”, informó el hombre. “No podemos creer que Halyna haya muerto”, añadió con profundo dolor.

Alec Baldwin durante el rodaje de la película "Rust"

El set de filmación de Rust se cerró tras la muerte de Hutchins, y la producción se detuvo indefinidamente, según confirmó la productora Rust Movie Productions, LLC. “Todo el elenco y el equipo han quedado absolutamente devastados por la tragedia de hoy, y enviamos nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos de Halyna”, dijo la compañía en un comunicado. “Hemos detenido la producción de la película por un período de tiempo indeterminado y estamos cooperando plenamente con la investigación del Departamento de Policía de Santa Fe. Brindaremos servicios de asesoramiento a todos los que estén conectados con la película mientras trabajamos para procesar este terrible evento”.