Hollywood llora a Rob Reiner: el emotivo homenaje de Billy Crystal junto a un grupo de celebridad

Hollywood todavía está en shock por la muerte de Rob Reiner. Dos días después de que el célebre cineasta y su esposa, Michele Singer Reiner, fueran encontrados muertos en su casa de Los Ángeles, Billy Crystal emitió un comunicado en su honor que escribió junto a otras celebridades que trabajaron junto y bajo las órdenes del director de Cuando Harry conoció a Sally. “Rob Reiner no solo fue un gran actor cómico, sino que se convirtió en un maestro narrador”, destacaron.

El texto completo fue enviado y publicado por la agencia de noticias The Associated Press y está firmado por Billy y Janice Crystal, Albert y Kimberly Brooks, Martin Short, Alan y Robin Zweibel, Larry David y Ashley Underwood, Marc Shaiman y Lou Mirabal, Barry y Diana Levinson, y el embajador James Costos y Michael Smith. En la misiva, resaltaron la figura de su amigo y colega y reflexionaron sobre su legado.

Meg Ryan y Billy Crystal con Rob Reiner AFP

“Ir al cine, a una sala oscura llena de desconocidos que comparten una misma experiencia -reír, llorar, gritar de miedo o presenciar cómo se despliega un drama intenso- sigue siendo una emoción inolvidable. Contar historias es algo que el público nos exige”, arranca la carta. “Al absorber todo lo que había aprendido de su padre, Carl, y de su mentor, Norman Lear, Rob Reiner no solo fue un gran actor cómico: se convirtió en un maestro narrador. No hay otro director con su amplitud de registro. De la comedia al drama, del falso documental al real, siempre estuvo en la cima de su oficio. Conquistó al público. El público confió en él. Hacía fila para ver sus películas”.

El texto continúa con el foco sobre el talento de Reiner, pero también sobre su bondad y su compañerismo. “Su toque cómico no tenía comparación; su amor por encontrar la musicalidad justa del diálogo y su capacidad para afinar el filo del drama eran de una elegancia excepcional. A los actores los amaba. A los guionistas los hacía mejores. Su mayor don era la libertad. Si tenías una idea, la escuchaba y te incorporaba al proceso. Todos sentían que trabajaban en equipo. Estar en sus manos como realizador cinematográfico era un privilegio, pero eso es solo una parte de su legado”.

Carl Reiner junto a su hijo Rob Reiner y el escritor Norman Lear en 2017 David Livingston - Getty Images North America

Por último, las estrellas resaltan la labor de Reiner como estadounidense. “Rob también fue un ciudadano apasionado y valiente, que no solo se preocupó por el país que amaba, sino que hizo todo lo posible por mejorarlo. Y junto a su amada esposa, Michele, tuvo a la compañera perfecta. Fuertes y decididos, Michele y Rob Reiner dedicaron gran parte de sus vidas al bienestar de nuestros semejantes. Fueron una fuerza especial juntos: dinámicos, desinteresados e inspiradores. Fuimos sus amigos y los vamos a extrañar para siempre”,

“Hay una frase de una de las películas favoritas de Rob, ¡Qué bello es vivir!, que dice: ‘La vida de cada persona influye en la vida de tantas otras, y cuando ya no está, deja un vacío enorme, ¿no es cierto?’. No tienen idea de cuánto”, completa el comunicado.

Una tragedia inesperada

Flores sobre la estrella del fallecido Rob Reiner en el Paseo de la Fama Damian Dovarganes - AP

El director y actor estadounidense y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron encontrados muertos este domingo en su residencia. El cineasta tenía 78 años y su pareja, 68. La noticia conmocionó a Hollywood, dado que Reiner gozaba de un gran reconocimiento tras realizar varios éxitos como cineasta como Cuando Harry conoció a Sally, La princesa prometida y Cuenta conmigo.

Familiares de Reiner fueron los encargados de confirmar las muertes durante la noche del domingo, de acuerdo a lo informado por el medio local Los Angeles Times. El mismo representante de la familia, que no reveló su identidad, expresó su pesar por el fallecimiento de Rob y Michele, y pidió privacidad en este momento de profunda conmoción.

Rob Reiner con Jamie Lee Curtis (trabajaron en la serie New Girl) Getty Images

Jamie Lee Curtis, que actuó con Reiner en la serie New girl y está casada con Christopher Guest, protagonista del debut de Reiner como director en This Is Spinal Tap, emitieron un comunicado: “Christopher y yo estamos aturdidos, tristes y conmocionados por la violenta y trágica muerte de nuestros queridos amigos Rob y Michelle Singer Reiner. Nuestra única preocupación en este momento son sus hijos y sus familiares más cercanos y les ofreceremos todo el apoyo posible. Habrá tiempo de sobra para hablar de las vidas creativas que compartimos y del gran impacto político y social que ambos tuvieron en la industria del entretenimiento, el desarrollo infantil temprano, la lucha por el matrimonio igualitario y su apoyo global a un mundo en crisis. Hemos perdido a grandes amigos. Por favor, dennos tiempo para el duelo”.

La familia del difunto Norman Lear, creador y productor de All in the Family, la sitcom que le valió dos premios Emmy a Reiner como Mejor actor de reparto, también publicó un escrito para recordar al cineasta. “Estamos devastados por la muerte de Rob y Michele Reiner. Norman solía referirse a Rob como un hijo y su estrecha relación era extraordinaria, tanto para nosotros como para el mundo. Norman habría querido recordarnos que Rob y Michele dedicaron todo su esfuerzo a hacer de este país un lugar mejor, y lo lograron a través de su arte, su activismo, su filantropía y su amor por la familia y los amigos. Lyn Lear [esposa de Norman] se mantuvo muy unida a ellos y dijo: ‘El mundo está inequívocamente más oscuro esta noche, y estamos desolados’”.

Ben Stiller uso las redes sociales para despedir al director

“Una de mis fotos más preciadas. Rob era mi verdadero héroe. Un auténtico visionario y una persona encantadora. Nunca se sabe si es apropiado publicar algo durante algo tan trágico como esto. Pero solo quiero que el mundo sepa lo que muchos sabemos en la industria. Rob era el mejor”, expresó Paul Feig, director de películas como Damas en guerra, Chicas armadas y peligrosas, Cazafantasmas, Un pequeño favor y La empleada.

Ben Stiller fue otra de las figuras que recordó al realizador. “¡Qué gran pérdida! Rob Reiner fue uno de mis directores favoritos. Hizo algunas de las películas más importantes para mi generación. Pasó de ser un actor de televisión, una figura cómica a la sombra del gran Carl Reiner, a un gran director con una trayectoria cinematográfica increíble. Spinal Tap es una de las mejores comedias jamás realizadas, y la lista continúa. Era una persona amable y cariñosa, y muy divertida. No lo conocí mucho, pero siempre fui su fan y siento una verdadera tristeza por aquellos que sí lo conocieron y por su familia".