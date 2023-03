Hugh Grant acusó a Drew Barrymore de cantar “horrible” y ella no se quedó callada: “Esto es para vos”

escuchar

En los últimos días, el nombre de Hugh Grant circuló por todos los portales del mundo. Primero, el actor fue noticia por su grosero comportamiento con Ashley Graham mientras esta lo entrevistaba en la alfombra “champagne” de los Oscar 2023. Luego, por sus recuerdos de Drew Barrymore en la película Letra y Música de 2007 , a quien acusó de cantar “horrible”. Lejos de quedarse callada, la intérprete le respondió de la mejor manera: cantándole.

Todo comenzó el lunes cuando el protagonista de Un lugar llamado Notting Hill habló de la icónica comedia romántica y recordó la poca habilidad de su compañera para cantar. Allí, él interpreta a Alex Fletcher, una exestrella de pop que está intentando revivir su carrera musical a través de una nueva cantante de éxito, Cora Corman, quién le pide que le escriba una canción. Por su parte, Barrymore encarna a Sophie Fisher, una estudiante de literatura que va temporalmente a su casa para regar sus plantas. Lo que el músico no sabe es que esa muchachita tiene un don para escribir letras y, además de enamorarlo, lo ayudará a volver al ruedo.

“Drew Barrymore estaba en esa película conmigo y no creo que le importe que diga que su forma de cantar es horrible. He escuchado perros ladrar mejor de lo que ella canta” , le dijo Grant a Wired el pasado lunes durante una entrevista. Sin embargo, con el correr de los minutos, el actor de 62 años aclaró que una vez que “la sintonizaron” terminó sonando mucho mejor que él. “Sonaba mucho mejor que yo porque tiene corazón, voz y rock and roll”, confesó.

Sus comentarios –que inmediatamente generaron ruido entre el público- llegaron hasta Barrymore, quien no se quedó callada. Fiel a su estilo, la actriz no encontró mejor manera que responderle volviendo a interpretar “Way Back Into Love”, la canción que entonaron a dueto en la pantalla allá por 2007. “Oh, Hugh-bert, Hubert, esto es para ti” , dijo Drew luego de cantar algunas estrofas en un video que posteó en su cuenta de Instagram bajo el hashtag: “#SingForHughGrant únete a mí”.

¿Qué le pasa a Hugh Grant?

El domingo pasado, Hugh Grant fue parte de la 95a. entrega de los premios Oscar. El actor fue el encargado de presentar junto a Andie MacDowell la categoría de mejor diseño de producción, galardón que quedó en manos del film alemán, Sin novedad en el frente. El emotivo reencuentro sobre el escenario con su compañera de Cuatro bodas y un funeral fue muy diferente a lo que sucedió minutos antes sobre la alfombra roja, que esta vez era champagne.

Grant estaba desfilando ante los flashes cuando la modelo Ashley Graham lo detuvo para una entrevista para la cadena ABC, una entrevista en la que se lo vio algo incómodo y sin ganas de hablar. “¿Qué es lo que más te gusta de los Oscar?”, le consultó su interlocutora. “Es fascinante, toda la humanidad está acá”, respondió el actor en lo que fue su respuesta más larga durante toda la conversación.

Graham, quien no perdió la sonrisa en ningún momento, continuó preguntando si tenía algún favorito entre los nominados al galardón: “Nadie en particular”, expresó seco el británico. La modelo no se dio por vencida y trató de continuar la conversación con una clásica pregunta en este tipo de galas: su look. Sin embargo, tampoco tuvo suerte.

La entrevistadora cambió el rumbo de la charla apuntando hacia una de las últimas apariciones de Grant en la pantalla grande: “¿Cómo fue el rodaje de Glass Onion: Un misterio de Knives Out?”, le consultó, sobre esta película que estaba nominada a mejor guion adaptado. “Bueno, apenas aparezco, son solo alrededor de tres segundos”, sentenció el intérprete. “¿Pero la pasaste bien?”, insistió la modelo. “Casi”, siguió el entrevistado.

Ante esta situación, los usuarios de las redes sociales inundaron las plataformas con críticas hacia la actitud de Grant. “Santa paciencia la de Ashley Graham al guardar la compostura ante la arrogancia y la falta de participación de Hugh Grant”, señaló una usuaria mientras que otra sentenció: “Es un comportamiento innecesario y cruel”.

Si bien Grant no emitió comentario luego de este hecho, quien sí lo hizo fue Graham, que reveló si se había ofendido por el comportamiento del actor. “Sabés qué: mi mamá me dijo que matara a las personas con amabilidad, así que ahí lo tienen”, ironizó mientras aclaró que, a pesar de todo, “lo pasó muy bien” entrevistando a las otras celebrities en la noche más importante de la industria del cine.

LA NACION