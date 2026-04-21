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En fotos: del impactante vestido de Anne Hathaway al distinguido estilo de Meryl Streep

El diablo viste a la moda 2 tuvo su gran gala de estreno en Nueva York y sus estrellas no defraudaron: en la alfombra roja predominó la alta costura y el glamour

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Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, en la alfombra roja del film El diablo se viste a la moda 2 en Nueva York
Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, en la alfombra roja del film El diablo se viste a la moda 2 en Nueva York
A 20 años del estreno de El diablo viste a la moda, el elenco del film volvió a la alfombra roja el lunes por la noche para presentar la secuela de la exitosa comedia y no defraudó: Meryl Streep, Stanley Tucci, Emily Blunt y Anne Hathaway desplegaron todo su glamour y lucieron, con elegancia y distinción, diseños de alta costura que captaron de inmediato la atención
A 20 años del estreno de El diablo viste a la moda, el elenco del film volvió a la alfombra roja el lunes por la noche para presentar la secuela de la exitosa comedia y no defraudó: Meryl Streep, Stanley Tucci, Emily Blunt y Anne Hathaway desplegaron todo su glamour y lucieron, con elegancia y distinción, diseños de alta costura que captaron de inmediato la atenciónDIA DIPASUPIL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
La alfombra roja que se montó en el Lincoln Center de Nueva York fue lo más parecido a una pasarela. Los protagonistas del film no solo lucieron sus espectaculares outfits: también dejaron en claro la buena onda que hay entre los integrantes del proyecto
La alfombra roja que se montó en el Lincoln Center de Nueva York fue lo más parecido a una pasarela. Los protagonistas del film no solo lucieron sus espectaculares outfits: también dejaron en claro la buena onda que hay entre los integrantes del proyectoEvan Agostini - Invision
Meryl Streep es la gran protagonista del film y lo dejó en claro en la gala. Con el rojo como eje estético de la gira promocional del film, eligió en esta oportunidad una capa roja de cuero de la colección Givenchy Otoño 2026 que le aportó ese toque de autoridad que emana Miranda Priestly, su personaje en la ficción. La actriz completó el look con lentes negros y guantes de ópera
Meryl Streep es la gran protagonista del film y lo dejó en claro en la gala. Con el rojo como eje estético de la gira promocional del film, eligió en esta oportunidad una capa roja de cuero de la colección Givenchy Otoño 2026 que le aportó ese toque de autoridad que emana Miranda Priestly, su personaje en la ficción. La actriz completó el look con lentes negros y guantes de óperaDIA DIPASUPIL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Anne Hathaway fue quien se robó todas las miradas. La actriz que da vida a Andy Sachs estuvo a la altura de las expectativas: apareció enfundada en un vestido escultórico rojo de Louis Vuitton, que llevó con elegancia sobre la alfombra roja y que, con seguridad, se perfila como uno de los más recordados de su carrera.
Anne Hathaway fue quien se robó todas las miradas. La actriz que da vida a Andy Sachs estuvo a la altura de las expectativas: apareció enfundada en un vestido escultórico rojo de Louis Vuitton, que llevó con elegancia sobre la alfombra roja y que, con seguridad, se perfila como uno de los más recordados de su carrera.Evan Agostini - Invision
Anne Hathaway completó el look con joyas de Bvlgari y unas sandalias a tono que, aunque no eran de taco aguja, funcionaron como un guiño al icónico afiche de la primera entrega de El diablo viste a la moda
Anne Hathaway completó el look con joyas de Bvlgari y unas sandalias a tono que, aunque no eran de taco aguja, funcionaron como un guiño al icónico afiche de la primera entrega de El diablo viste a la modaEvan Agostini - Invision
Emily Blunt se desmarcó de sus compañeras y llevó un estilo más onírico: vistió un vestido con el sello de Schiaparelli en el que se destacó su voluminosa falda construida con varias capas de tul de distintos niveles
Emily Blunt se desmarcó de sus compañeras y llevó un estilo más onírico: vistió un vestido con el sello de Schiaparelli en el que se destacó su voluminosa falda construida con varias capas de tul de distintos nivelesEvan Agostini - Invision
Nadie esperaba su presencia en la première y por eso su aparición tuvo aún más impacto. Cuando las estrellas del film ya habían desfilado por la alfombra roja, irrumpió en escena Lady Gaga con un vestido negro escultórico recuperado de los archivos de la colección otoño 2016 de Saint Laurent
Nadie esperaba su presencia en la première y por eso su aparición tuvo aún más impacto. Cuando las estrellas del film ya habían desfilado por la alfombra roja, irrumpió en escena Lady Gaga con un vestido negro escultórico recuperado de los archivos de la colección otoño 2016 de Saint LaurentAngela Weiss - AFP
El mundo de la moda estuvo representado por figuras de la talla de la exeditora de Vogue Anne Wintour -en quien, aseguran, está inspirado el personaje de Meryl Streep-, la productora Elizabeth Cordry y Bee Shaffer, la hija de Wintour
El mundo de la moda estuvo representado por figuras de la talla de la exeditora de Vogue Anne Wintour -en quien, aseguran, está inspirado el personaje de Meryl Streep-, la productora Elizabeth Cordry y Bee Shaffer, la hija de WintourEvan Agostini - Invision
Heidi Klum eligió un diseño ligero y etéreo para la gala. La modelo de 52 años y estrella de America's Got Talent posó con un vestido verde de cuello halter que dejó al descubierto parte de su escote y su espalda
Heidi Klum eligió un diseño ligero y etéreo para la gala. La modelo de 52 años y estrella de America's Got Talent posó con un vestido verde de cuello halter que dejó al descubierto parte de su escote y su espaldaANGELA WEISS - AFP
Impecable, la actriz Sofia Carson mostró actitud al llevar a la alfombra roja un esmoquin de calce perfecto, combinado con una camisa blanca y un gran moño natural que elevó todo el outfit
Impecable, la actriz Sofia Carson mostró actitud al llevar a la alfombra roja un esmoquin de calce perfecto, combinado con una camisa blanca y un gran moño natural que elevó todo el outfitDIA DIPASUPIL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
La cantante, modelo y actriz estadounidense Ciara también aprovechó la alfombra roja del film para apostar por un look distinto: un diseño de la colección otoño 2026 de Romeo Hunte que tuvo al jean como protagonista
La cantante, modelo y actriz estadounidense Ciara también aprovechó la alfombra roja del film para apostar por un look distinto: un diseño de la colección otoño 2026 de Romeo Hunte que tuvo al jean como protagonistaANGELA WEISS - AFP
Simone Ashley, quien interpreta en el film a la nueva asistente de Miranda Priestly- buscó destacarse por el color. La actriz británica le aportó frescura al evento con un vestido verde de Prada
Simone Ashley, quien interpreta en el film a la nueva asistente de Miranda Priestly- buscó destacarse por el color. La actriz británica le aportó frescura al evento con un vestido verde de PradaEvan Agostini - Invision
La modelo Barbara Palvin y su marido, el actor Dylan Sprouse, estuvieron entre los invitados de la gala y posaron con estilo para los fotógrafos
La modelo Barbara Palvin y su marido, el actor Dylan Sprouse, estuvieron entre los invitados de la gala y posaron con estilo para los fotógrafosEvan Agostini - Invision
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