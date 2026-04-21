En fotos: del impactante vestido de Anne Hathaway al distinguido estilo de Meryl Streep

Meryl Streep es la gran protagonista del film y lo dejó en claro en la gala. Con el rojo como eje estético de la gira promocional del film, eligió en esta oportunidad una capa roja de cuero de la colección Givenchy Otoño 2026 que le aportó ese toque de autoridad que emana Miranda Priestly, su personaje en la ficción. La actriz completó el look con lentes negros y guantes de ópera

DIA DIPASUPIL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA