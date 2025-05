La comedia protagonizada por Hugh Grant que está entre las más vistas en Netflix

No es la primera vez -ni seguro la última- que Netflix vuelve a poner en el foco de la escena una producción que no es nueva. Como si fuera arte de magia, todo lo que desembarca en el gigante del streaming renace; y esta vez ocurrió eso con Paddington 2, una divertida comedia familiar que tiene como protagonista a Hugh Grant, dura 1 hora y 44 minutos y no podrás parar de reír.

Paddington 2 fue aclamada por la crítica

Tras el lanzamiento de Paddington en 2014, película que giraba en torno a un oso peruano perdido que encuentra albergue en una familia amable, pero que todo se ve derrumbado cuando el taxidermista de un museo tiene otros planes para él, en 2017 llegó la segunda entrega, que trajo consigo una nueva aventura para el personaje ficticio que apareció por primera vez en 1958 en el libro Un oso llamado Paddington del escritor británico Michael Bondy.

“Después de haber sido adoptado por la familia Brown, Paddington se convierte en una celebridad en Windsor Gardens. Con motivo del centésimo cumpleaños de su amada tía Lucy, acepta una serie de trabajos para ahorrar dinero y comprarle un libro. Sin embargo, cuando se entera de que alguien robó el libro de la tienda de antigüedades en la que se encontraba, se embarca en una aventura para recuperarlo a tiempo”, dice la sinopsis oficial.

Paddington 2 se estrenó en 2017; sin embargo, volvió a renacer de la mano de Netflix

La producción del británico Paul King, quien por este film fue nominado a dos premios BAFTA Film Awards, no solo fue aclamada por el público, sino también por la crítica. “Absolutamente maravillosa (...) Como una complicada maqueta a escala, es una obra de arte construida con miles de pequeños y cuidadosos detalles que nadie podrá absorber viéndola solo una vez”; “Tiene la cualidad de una producción de lujo y otra principal y mucho menos usual: la brillantez y variedad de la dirección artística, el reparto (...), la genuina comicidad (…)" y “Lo que hace casi excepcional a Paddington 2 es la amable y sin estridencias manera en la que repasa, así como quien no quiere la cosa, todas las escuelas del arte cómico (...) Grant es la guinda del film”, fueron solo algunas de las críticas que dejaron los especialistas en cine en el sitio web Filmaffinity.

Paddington 2, una de las favoritas (Foto: captura Filmaffinity)

Tres comedias familiares para ver en Netflix si te gustó Paddington 2

1. Pato, pato, ganso (2018)

Peng, un ganso soltero que se niega a vivir como los demás esperan que lo haga, ayuda a dos jóvenes patitos que emprendieron una larga aventura a través de montañas, lagos y bosques de bambú. Duración: 1 h 31 min. Ver Pato, pato, ganso.

Pato, pato, ganso , tráiler oficial

2. Ohana, un magnífico tesoro (2021)

Un hermano y una hermana de Brooklyn encuentran un diario sobre un tesoro perdido hace mucho tiempo que los lleva a una aventura épica con nuevos amigos y a reconectarse con su herencia hawaiana. Duración: 2 h 3 min. Ver Ohana, un magnífico tesoro.

Ohana, un magnífico tesoro, tráiler oficial

3. La elefanta del mago (2023)

Peter busca a su hermana Adel, desaparecida hace mucho tiempo. Cuando se cruza con una adivina en la plaza del mercado, solo tiene una pregunta en mente: ¿sigue viva su hermana? La respuesta -que debe encontrar una misteriosa elefanta y al mago capaz de conjurarla- embarca a Peter en un terrible viaje en el que deberá completar tres tareas que parecen imposibles y cambiarán su ciudad para siempre. Duración: 1 h 43 min. Ver La elefanta del mago.