Hugo Maradona: “A mi hermano no me lo devuelve nadie, pero quiero justicia”

Hoy es un día clave en la causa por la muerte de Diego Armando Maradona. Comenzó la junta médica que analizará 20 años de su historial clínico y que puede cambiar la caratula de la causa. En el marco de este nuevo avance judicial, Hugo Maradona habló desde Europa y pidió justicia por su hermano.

“Me molesta cómo se trataron las cosas. Salen audios, noticias que no sé quién se las pasa a ustedes. Me duele el maltrato, ni mi hermano ni ningún ser humano se merece como se están llevando las cosas”, comentó Hugo “El Turco” Maradona en comunicación telefónica con Nosotros a la mañana, por eltrece.

Tras contar cuál fue su reacción al escuchar el contenido de los audios que están circulando, el exfutbolista pidió justicia. “Es una impotencia muy grande la que siento. Si los que lo cuidaban hablaban así de su paciente y cliente imaginate cómo lo trataban. Eso tendrán que aclararlo ellos con la Justicia y con su conciencia. A mi hermano no me lo devuelve nadie pero quiero justicia. Es injusto que sigan caminando por la calle. Yo a mi hermano lo conozco hace 53 años, era loco, pero no era capaz de hacerle mal a nadie”, indicó conmovido.

Tras reponerse, Hugo recordó cómo fue su última charla con el astro. “Él me llamo a mí y estaba bien. Fue cuando salió de la clínica que lo operaron de la cabeza y me habló como siempre. Éramos de hacer muchos chistes banales, divertidos, nos cargábamos entre nosotros. ¿Qué nos íbamos a tirar los problemas de cada uno?”, reveló.

Mientras asegura que está al tanto de la causa judicial a través de Gianinna Maradona, Hugo confesó su fe en que las cosas se aclaren pronto. “Me dijo que hay una junta médica que va a a investigar a fondo. El cuerpo habla, la autopsia habla, así que hay que esperar”, expresó. Sin embargo, esa no es la única causa de la que opinó, también hizo referencia a la herencia de su hermano. “Los hijos son los únicos herederos, eso no cabe duda. A mí no me toca nada más que el lindo recuerdo de mi hermano. Pero están divididos, los abogados los hacen dividir y eso me produce urticaria en todo el cuerpo. Que cada uno agarre lo que le toca y listo. Basta de guerra de abogados porque a mi hermano tampoco le gustaba”, advirtió quien por el momento no puede venir al país por la pandemia de coronavirus.

