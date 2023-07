Humberto Zurita: entre el recuerdo de su esposa, Christian Bach, y la felicidad de volver a apostar por el amor con Stephanie Salas, la ex de Luis Miguel

escuchar

Hizo decenas de novelas, películas y obras de teatro como actor, productor y director. Y ahora, Humberto Zurita conduce la tercera temporada de Inexplicable Latinoamérica, que en 12 episodios narra historias sobrenaturales, y se verá en octubre, por History. El actor mexicano todavía está en nuestro país, donde vino a grabar la docu serie, en compañía de su pareja, la actriz Stephanie Salas.

“Es una mini luna de miel”, dice un poco en broma y otro poco en serio. En una charla con LA NACION, Zurita recuerda a su esposa y madre de sus hijos Sebastián y Emiliano, la actriz argentina Christian Bach, que falleció en el 2019. También habla de su nuevo amor, de cómo se conocieron y enamoraron, y remarca cuánto respeta a Luis Miguel, que fue pareja de Salas y es la madre de su hija Michelle .

-Tenes una trayectoria excepcional, ¿te queda algo por hacer?

-No me faltó nada, y uno de mis grandes premios fue manejar durante seis años la ANDI, que es la Asociación Nacional de Interpretes de México. Estoy muy orgulloso de haber servido a mi gremio y cuidado todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual.

Humberto Zurita: "Me ha ido muy bien. Soy un bendecido porque cuando me llegaron las oportunidades ya tenía las armas para enfrentarlas" DIEGO SPIVACOW / AFV

-No sabés lo que es ganarte la vida de otra manera, ¿o sí?

-Empecé a los 21 años estudiando en el Centro Universitario de Teatro, pero antes ya era comerciante y tenía una tienda de diseño de muebles y posteriormente tuve restaurantes, con un amigo. Yo soy del norte de México, de Torreón Coahuila, y a muy pronta edad me metí a explorar un poco en inversión en negocios, hasta que llegó la invitación de un amigo a hacer teatro y ahí nació el amor y la pasión por la actuación. Hasta ese momento nunca había visto teatro y me enamoré con Tommy Rock Ópera y decidí mudarme al DF y estudiar en el CUT, durante siete años. Me quedé haciendo teatro y me invitaban a hacer cine, pero yo no quería.

-¿Por qué? ¿Tenías prejuicios?

-Sí. En ese momento pensaba que la televisión era prostitución (risas). Es un prejuicio inculcado por los mismos maestros de teatro. Creo que eso ha cambiado ahora porque hay una realidad contra la que no puedes.

-¿Y cuándo decidiste que podías permitirte hacer televisión?

-Cuando me di cuenta que todos mis amigos estaban haciendo dinero y yo me estaba quedando pobre (risas). Tuve que vender seguros de vida para continuar estudiando. Hacía teatro universitario, pero no pagaban bien. Finalmente, acepté una invitación. He tenido mucha suerte en mi carrera porque lo primero que hice en teatro fue con dos grandes actrices, la argentina Lucy Gallardo y Carmen Montejo; después hice El avaro de Moliere, con Ignacio López Tarso; y luego Trampa de muerte. con Manolo Fábregas. y filmé Luna caliente. con Federico Luppi. Empecé en el teatro profesional, con los mejores actores de ese momento y aprendí muchísimo. Luego hice Bajo la metralla, con uno de los grandes directores de México, Felipe Cazals. Y con los años me fui ganando todos los premios en televisión, teatro y cine. Me ha ido muy bien. Soy un bendecido porque cuando me llegaron las oportunidades ya tenía las armas para enfrentarlas.

-En Argentina te conocimos con la novela El derecho de nacer, con Verónica Castro.

-Si, fue la primera novela que hice. Entonces me di cuenta de que mi nombre valía, que la gente se interesaba por verme y con el conocimiento empresarial que tenía, armamos nuestra primera productora con mi esposa, Christian Bach. Creamos ZUBA, por Zurita y Bach; y luego BOTMO, por Bottino y Moreno, que son nuestros segundos apellidos.

-¿Se conocieron trabajando?

-Sí, ella llegó a México y yo andaba de gira y la vi en una revista, hermosa, y dije: “Mira lo que me trajeron” (risas). Nos conocimos, pero en ese momento cada uno tenía su pareja y nos hicimos grandes amigos porque empezamos a trabajar juntos. Yo ya tenía una productora y la invité a sumarse a una producción y entonces decidimos hacernos socios, antes de ser pareja.

-Hasta que se enamoraron…

-Si, tres años después nos dimos cuenta de que estábamos enamorados. Tenemos dos hijos, Sebastián y Emiliano, que son actores. Emiliano estudió arquitectura y Sebastián, economía, pero dicen que la actuación es una enfermedad y contagiosa (risas). Hoy en día viven en Los Ángeles y tienen su compañía en los Estados Unidos, que se llama Addiction House, con la que producen mucho contenido que escriben ellos mismos. Vivíamos en Miami, pero cuando mi mujer se enfermó nos cambiamos a Los Ángeles para estar cerca de nuestros hijos. Luego que ella murió ya no quería vivir en esa casa así que volví a Miami, y también tengo mi casa en México.

-Tu hijo Sebastián trabajó en la serie de Luis Miguel…

-Sí, Sebastián estuvo en la tercera temporada de la serie Luis Miguel. Estaba estudiando cuando lo llamaron de Televisa para hacer una novela que tuvo mucho éxito, y se enamoró de la actuación. Y un día llamó al hermano para hacer teatro y lo dirigió, con gran éxito. Hemos formado una familia muy hermosa, llena de amor.

-¿Qué recuerdos tenés de Chistian?

- ¡Fue el gran amor de mi vida! Ella me enseñó que la vida sin amor no vale la pena. Tengo grandes recuerdos a su lado. Primero fuimos amigos, luego pareja, finalmente nos casamos, tuvimos hijos, nuestras empresas, producíamos juntos. Pasábamos mucho tiempo juntos y algunos dicen que eso puede provocar problemas, pero a nosotros nos unió. Son recuerdos que siempre estarán en el corazón.

-Hace un año te permitiste volver a enamorarte, ¿cómo fue?

-Hace cuatro años se me murió Christian y la manera en que surgió el amor con Stephanie es muy bella. Nos conocemos desde hace muchos años, cuando ella estaba muy chiquita y tenía a su hija Michelle, de 3 años . Hicimos juntos una obra de Luis Agustoni, El protagonista, que yo también producía. Christian y Stephanie se hicieron muy amigas, nuestros hijos mayores tienen casi la misma edad e iban a las fiestas de cumpleaños juntos. Le llevo 18 años y nunca la vi como una mujer, de verdad. Fuimos grandes amigos, la quisimos y apoyamos mucho, trabajó bastante con nuestra productora y luego la vida es así, inexplicable. Durante un largo tiempo no nos vimos y un día me llamó para decirme que me había estado buscando poque se había enterado de la muerte de Christian, nos vimos, empezamos a platicar, me contó que tenía otra hija, Camila, que se lleva siete años con la mayor y es la misma diferencia de edad que tienen mis hijos. Lo que más me atrajo de Stephanie fue ver cómo había educado a sus hijas.

"La manera en que surgió el amor con Stephanie es muy bella. Nos conocemos desde hace muchos años, cuando ella estaba muy chiquita y tenía a su hija Michelle" DIEGO SPIVACOW / AFV

-¿Y cómo se enamoraron?

-Empezamos a vernos más seguido y se dio la relación y estoy feliz. Hace un año estamos haciendo una obra que se llama Papito querido y que quiero traer a la Argentina. Cuando nos reencontramos yo estaba pre produciendo esta obra que en los primeros meses hice con otra actriz, a quien convocaron de Miami para otro trabajo y se fue. Entonces entró Stephanie y hace un año que llevamos pegados el uno al otro, un poco como la relación que teníamos con Christian. Estamos contentísimos, vivimos juntos, compartimos trabajo y la pasamos muy bien. Ahora nos vamos unos días a las Cataratas del Iguazú y luego volvemos y nos quedamos hasta fin de mes disfrutando Buenos Aires. Es una mini luna de miel, porque además estamos de gira de teatro. Es una bendición haber reencontrando a Stephanie, a quien siempre vi como a una niña y ahora es gran señora con dos hijas maravillosas. Cuando se sumó a la obra no salíamos, fue después que nos enamoramos. Nos disfrutamos mucho, tiene mucha energía, es una gran mujer, muy inteligente, de una impresionante cultura musical porque su padre, Mike Salas, era un gran baterista.

-Tu hijo interpretó al hermano de Luis Miguel, y tu pareja es la mamá de su hija mayor, Michelle. ¿Ténes relación con él?

-Conozco muy bien a Luis Miguel porque Aracely Arámbula, que fue su mujer, hizo con nosotros la novela Cañaveral de pasiones, que produjimos con ZUBA. Y Christan fue muy amiga de ella. Luis Miguel es el Sol de México y hay que respetarlo y quererlo. Y yo lo quiero mucho y aunque no somos amigos, nos hemos encontrado en diferentes ocasiones. Es un tipazo.

-¿Qué te gusta de nuestro país?

-Amo Argentina. Me gusta todo, el asado, la ciudad, las argentinas, la calidez de la gente; son maravillosos. Y además tienen a Messi, que ahora está en Miami.

Una serie mágica

Dice Humberto Zurita que Inexplicable Latinoamérica le llegó “como llegan las cosas mágicas. Los temas que tratamos van a atrapar a la audiencia de Latinoamérica”.

-¿Qué historia de la serie te impactó más?

-Todo lo que tocamos en la primera temporada sobre la Virgen de Guadalupe me encantó, porque soy muy devoto y hay cosas que desconocemos de nuestra propia cultura. Y me gustan mucho todas las historias que involucran animales porque presienten muchas cosas e intentan avisarnos, aunque a veces no entendemos sus señales. Tengo caballos en mi casa de campo, españoles y de salto. Por eso tengo una cicatriz en mi cuello, porque se me contracturaron cuatro vertebras una vez que me caí de cabeza y tuvieron que ponerme una placa de titanio.

Humberto Zurita, actor mexicano DIEGO SPIVACOW / AFV

César Sabroso, VP Sénior de Afiliados, Marketing y Comunicaciones A+E Networks Latin América explica que pensaron en el actor porque tiene muchas cualidades que buscaban. “Queríamos una personalidad que tuviera la voz, credibilidad, imagen de respeto, trayectoria seria y que fuera masculino, que pueda reírse de sí mismo, y que fuera un icono que trascendiera las fronteras. Hicimos una lista de nombres y Humberto es quien cumple con todos esos requisitos. Estamos contentos de haberlo elegido porque ha hecho un trabajo extraordinario desde el primer día y es un miembro más del equipo de trabajo. Ya grabamos todos los episodios en Argentina durante una semana”, detalla.

La tercera temporada de Inexplicable Latinoamérica se estrena en octubre en History, y en sus 12 episodios narra historias sobrenaturales, donde lo desconocido lleva a cuestionar la comprensión de la realidad. Todas estas historias presentadas por Zurita son acompañadas por entrevistas a expertos, psicólogos, médicos, familiares y allegados de protagonistas, sobrevivientes y testigos de cada uno de los casos, así como recreaciones de ficción e imágenes de archivo.

El primer episodio es “Madres superpoderosas”, y cuenta distintos casos sobre madres que muestran habilidades sobrehumanas para salvar a sus hijos en situaciones extremas. Una de esas historias es la que ocurrió en 2019 en Colorado, Brasil, sobre un niño que nació prematuro, a la semana 28 de gestación, y murió a los pocos minutos. Sin embargo, el bebé revivió cuando estuvo en los brazos de su madre. Además, este episodio presenta el caso del diseñador argentino Laurencio Adot, quien en 2018 sufrió un ACV hemorrágico y quedó internado en un coma profundo. Se despertó a los días, asegurando que se salvó gracias a la presencia y las caricias de su mamá fallecida, Elsa. O el caso de la argentina Deolinda Correa, en San Juan (la difunta Correa), en 1830, quien durante la época de guerras del siglo XIX fue, con su bebé, en búsqueda de su marido que formaba parte del Ejército Nacional. Deolinda quedó sin agua y comida, y falleció pero su bebé sobrevivió gracias a que su madre lo alimentó con leche materna, aún estando muerta.

El segundo episodio es Seres fantásticos, y expone la historia de la vampira de Barranco en Perú, acusada de asesinar a hombres jóvenes en Lima, en los ‘90. O el caso de Nahuelito, en Argentina, que cuenta con distintos relatos de habitantes y turistas que prueban la existencia de una extraña criatura a orillas del lago Nahuel Huapi. O los gigantes de México, que apoyan la creencia de que nuestro planeta estuvo poblado por seres de dimensiones enormes; o el caso de Aluxes en Cancún, México, con seres de 50 cm de altura, contextura infantil y con rostro de ancianos que se visten como antiguos mayas y son cuidadores de la región.

