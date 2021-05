La nueva vida de Laurencio Adot en Brasil, tras el ACV: “Dije ‘basta de toxicidad en Buenos Aires’”

En agosto de 2018, el diseñador Laurencio Adot sufrió un accidente cerebrovascular isquémico que dañó parte del hemisferio izquierdo de su cerebro y le ocasionó una pérdida completa del habla y gran parte de la movilidad de su pierna y de su brazo derecho.

Tres años después, en diálogo con Fernanda Iglesias en su programa Esto no es Hollywood, de Mucha Radio, FM 89.5, Adot contó cómo ese episodio que cambió su vida indefectiblemente lo condujo a tomar una importante decisión: irse del país para radicarse en Brasil.

El diseñador, quien está de paso por la Argentina y se encuentra aislado por protocolo, se explayó sobre su presente. “Estoy muy bien, vivo en Brasil desde hace cinco meses, saqué la nacionalidad hace dos años, y tomé la decisión de poner la salud primero después del ACV y de quebrarme el fémur. Me dije: ‘basta de toxicidad en Buenos Aires”, expresó Adot, quien abrió una empresa en su nuevo lugar de residencia.

“Cambié de vida, cambié de idioma, hablo portuñol, no me entienden nada y no les entiendo nada”, bromeó. “[Allí] saben cosas muy divertidas, geniales y creativas y a nivel moda puedo plantear un negocio en una industria que funciona”, amplió. “Hay dos millones de boutiques multimarca que en la Argentina no existen, y yo tengo un showroom, pasé de ser diseñador a ser como una especie de Moyano de los diseñadores, representando a los argentinos en Brasil. Yo compito muy fuerte allá, decidí salvar a la moda argentina del desastre y tengo muchas marcas de Buenos Aires que se venden muy bien allá”, contó.

Laurencio Adot está radicado en Brasil y representa diseñadores argentinos Pilar Bustelo - LA NACION

En cuanto a su salud, Adot, de 54 años, contó que ya fue vacunado contra el coronavirus en Brasil. “Me dieron la vacuna de Pfizer, estoy muy contento”, compartió. “Ahora estoy más tranquilo de cómo estaba antes del ACV, tomo mis decisiones, pero tengo un socio, yo diseño y no me hago cargo de la parte de empresario. En cuanto a las secuelas, estoy bien, solo se me traban algunas palabras, mi cabeza está fresca, empecé de nuevo, estoy muy feliz por volver a la vida, pero cada día la luchás”, manifestó. “Yo no caminaba, no hablaba, tuve que comenzar de cero, y además en Brasil se me rompió el fémur al caerme en un baño escuchando a Gino Bogani criticando a todos los modistos argentinos, fue muy fuerte eso, y me caí”, reveló.

Adot contó que le afectó mucho leer “las barbaridades” que Bogani había dicho de sus colegas en una entrevista que dio a LA NACION. “A nosotros nos cuesta muchísimo, es realmente ponerte a vender, es muy difícil en este momento estar abiertos y cerrados una y otra vez, entonces hay que ser humanos y desear que al otro le vaya bien, criticar al otro es una cosa muy argenta, tiene que haber otra cosa”, remarcó Adot, quien añadió que se siente muy contento porque apostó por un cambio que está dando sus frutos.

