Matt Damon reveló por qué besar a Scarlett Johansson “fue un infierno”

Dos de los protagonistas de Oppenheimer, Matt Damon y Emily Blunt brindaron una entrevista para contar algunos de los pormenores de la filmación y su experiencia en el set, pero la conversación derivó en una revelación del actor que dejó a todos sorprendidos. Según contó, besar a su colega, Scarlett Johansson “fue un infierno”.

Damon y Johansson compartieron elenco en la comedia familiar de 2011 Un zoológico en casa, basada libremente en la novela del mismo nombre de Benjamin Mee, publicada en 2008. En la película, el actor interpretó a Benjamin, un hombre viudo que se da cuenta de que su familia necesita un nuevo comienzo después de la reciente pérdida de su esposa y madre de sus dos hijos. Entonces, decide dejar su trabajo y mudarse con su familia, pero al encontrar la casa perfecta, se entera de que también debe comprar un zoológico en ruinas que se encuentra en la misma propiedad. Allí conoce a la cuidadora, Kelly (Johansson) y se enamora de ella.

Por su puesto que el film tiene su mayor punto de tensión en las escenas románticas entre los dos protagonistas. Y, entre esas escenas, una es la más importante: la del primer beso entre ellos.

Justamente, mientras Damon y Blunt abordaban en una entrevista conjunta con LADBible y acordaban sobre la importancia de cepillarse los dientes, usar enjuague bucal y mascar chicles antes de afrontar ese tipo de escenas, el actor aseguró que “no podría soportar la halitosis” y desempolvó aquel recuerdo junto a la actriz de Black Widow.

“Tuve que besar a Scarlett Johansson, ¿te imaginas lo horrible que fue para mí?”, comenzó bromeando. E, irónica, Bunt redobló la apuesta: “Es una pena que tenga esos labios horribles... Debe haber sido terrible la experiencia”. Y allí, Damon reveló: “ ¡Fue un infierno! ”.

“Lo que pasó fue que nos tomamos un trago antes del almuerzo. Fueron dos lindos tragos que terminaron en un beso, que fue realmente muy bueno”, comenzó rememorando. Pero cuando pensaban que aquel momento tenso había quedado atrás, se llevaron una sorpresa. “Después de eso, fuimos a almorzar, con la idea de que la toma ya había quedado y ella pidió un sándwich con cebolla”, recordó.

“Cuando volvimos, entramos al set y [el director] Cameron Crowe había colocado la cámara para, de nuevo, un plano corto del beso. Entonces, Scarlett dice: ‘¡Oh, no! Literalmente acabo de comer un sándwich de cebolla. Pensé que habíamos terminado con esto’”.

Blunt, risueña, le consultó si a pesar de su mal aliento fue una experiencia excitante haber besado a una de las actrices más hermosas de Hollywood. “ La verdad es que me burlé de ella durante un largo tiempo por su aliento a cebolla. Y la verdad es que ni siquiera pude olerlo. Su aliento huele a rosas ”, señaló el actor, entre risas.

Evidentemente, aquella filmación estuvo plagada de anécdotas y sus protagonistas lograron un nivel de confianza que les permite reírse de lo ocurrido. Es que no solo Damon se burló de su colega, ya en 2011 Johansson se permitió en medio de una entrevista dejar no muy bien parada a su compañero. “El set estaba lleno de serpientes y Matt lloró como un bebé”, recordó.

Y agregó: “Definitivamente, estaba sudando un poco, y tal vez el sudor se le formó en el rabillo del ojo. Le dije: ‘Matt, estos chicos están prácticamente haciendo malabares con las serpientes. Mantené la calma’”. Sin embargo, para Matt su consejo no sirvió y, según rememoró la actriz, todos en el set lo vieron “llorando como un bebé y mecerse de un lado a otro cuando las serpientes andaban por el set”.

La mala experiencia de Liam Hemsworth con Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence y Liam Hemsworth, en una escena de Los juegos del hambre: Sinsajo

En 2014, Liam Hemsworth hizo referencia a un incómodo momento que vivió junto a Jennifer Lawrence durante el rodaje de Los juegos del hambre. Solo que, a diferencia de lo sucedido con Johansson y su sándwich de cebolla, el australiano acusó a su compañera de elenco de haber comido de manera deliberada ajo y atún minutos antes de filmar una escena en la que sus personajes debían besarse solo para molestarlo.

Invitado al programa The Tonight Show, el actor australiano fue contundente con la acusación: “Cada vez que tenía que besar a Jennifer era bastante incómodo. Cuando lo miras por fuera, parece una gran imagen. Ella es una de mis mejores amigas. La amo”, le dijo a Jimmy Fallon. “Pero cuando teníamos una escena de besos, ella se aseguraba de comer ajo o atún o cualquier otra cosa que fuera repugnante”, agregó en ese momento. “Y justo antes de comenzar a rodar me decía: ‘Comí ajo y no me lavé los dientes’“ .

“No fue intencional”, explicó hace algunas semanas la actriz de Hazme el favor con una sonrisa durante una aparición reciente en la exitosa serie de YouTube de First We Feast, Hot Ones, publicó el portal de la revista People. Casi 10 años después, Jennifer Lawrence intentó así dejar por fin en claro. “¡Era lo que estaba comiendo, y luego nos besábamos! Él debería, ya sabes, superarlo“, soltó entre risas.

