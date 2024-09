Ian McKellen fue lapidario en sus opiniones sobre la Reina Elizabeth II, el Rey Carlos III y el príncipe Harry: “Condenadamente grosero”.

Escuchar

Ian McKellen, nombrado Sir por la corona británica, se cruzó en varias oportunidades con la Reina Elizabeth II. De hecho, en 1991 fue ella misma quien lo nombró Caballero. Sin embargo, el recuerdo que el británico tiene sobre la Reina, no es el mejor. Y según reveló en una entrevista, ella llegó a ser “bastante grosera”.

Ian McKellen y su opinión sobre el Rey Carlos III, y la Reina Elizabeth III Getty Images

En diálogo con el medio Times of London, McKellen sorprendió al público cuando rememoró un tenso ida y vuelta con Elizabeth II. “Cuando recibí una medalla por ser actor, ella me dijo que llevaba haciendo eso por un demasiado tiempo”, confesó Ian, que luego le contestó: “Bueno, aunque no tanto como usted. De esa manera recibí una sonrisa real, pero luego me dijo: “¿Acaso todavía hay alguien que vaya al teatro?” . Y eso es condenadamente grosero si se lo decís a alguien cuando le estás otorgando una medalla por actuar. Es como si me hubiera dicho si acaso a alguien le importaba lo que yo hacía, porque a ella ni le interesaba”.

Ian McKellen Agencias

Más adelante, el intérprete que compuso a Gandalf en El señor de los anillos, también le dedicó algunas palabras a otros miembros de la realeza británica, y apuntó: “Imaginate nacer en la familia real. Yo estoy un poco sometido a la vida pública, pero esta gente está en una prisión. Ellos no pueden hacer algo normal. ¿Te imaginás lo que significa tener que ser amable con todos los que se te acercan? Me saco el sombrero ante quien pueda mantenerse cuerdo en ese mundo. El Duque de Edimburgo sí lo pudo lograr, aunque él fuera muy, muy egocéntrico, y sospecho que también muy infeliz”. En otro tramo de la charla, y en referencia a Carlos III, McKellen concluyó: “Eso mismo pasa con el Rey actual. Él de alguna forma logra sobrevivir, pero claramente está dañado”.

Por último, el actor también compartió sus pensamientos referidos al príncipe Harry, y aseguró: “Creo que no es lo suficientemente brillante, o puede que no tenga los amigos indicados, que lo ayuden a salir adelante. Imaginate, él tuvo la posibilidad de elegir entre todas las chicas hermosas del mundo. Espero que se haya decantado por la correcta”.

Un susto que no pasó a mayores

Ian McKellen sufrió un accidente mientras interpretaba a Falstaff en la obra Player Kings (Foto: Instagram @playerkingsplay)

A mediados de junio, y mientras presentaba una función de Players King, durante una escena de pelea, McKellen perdió el equilibrio y cayó del escenario. Inmediatamente la función fue interrumpida y el público desalojado del conocido teatro Noel Coward de Londres. Según informaron oportunamente algunos testigos a la BBC, luego de la caída, se prendieron las luces del recinto y se pudo escuchar el grito del actor de 85 años. Y si bien los espectadores quedaron impactados frente a la fuerte caída, se destacó que McKellen a pesar del golpe, no perdió la consciencia. “Hasta donde pude ver, estaba despierto porque pedía ayuda”, aseguró un testigo al medio británico.

Ian McKellen posa a su llegada al estreno europeo de The Critic, en Londres, el lunes 2 de septiembre de 2024. (Foto AP/Alberto Pezzali) Alberto Pezzali - AP

A través de un comunicado de prensa emitido a nombre del teatro, pocas horas después se confirmó que McKellen se “recuperaba rápidamente”, y que se encontraba en buen estado de ánimo. En ese mismo texto, luego se detalló: “Gracias a nuestra audiencia y al público en general por sus buenos deseos a raíz de la caída de Ian, durante la función nocturna de Player Kings. El equipo de producción ha resuelto cancelar la función del martes 18 para que Ian pueda descansar. Gracias a los doctores Rachel y Lee que integraban el público de la sala, y a todo el equipo por su apoyo”.

Tras el accidente, el actor emitió un comunicado en X, junto a su publicista Clair Dobbs, para agradecer por los mensajes de apoyo y actualizar sobre su estado de salud. “Mis lesiones fueron diagnosticadas y tratadas por una serie de expertos, especialistas y enfermeras que trabajan para el Servicio Nacional de Salud. Por supuesto, estoy enormemente en deuda con ellos. Me aseguraron que mi recuperación será completa y rápida y estoy deseando volver a trabajar”. Tras tres días internado, el actor de X-Men recibió el alta y comenzó con “fisioterapia, ejercicio ligero y mucho descanso esencial en casa”, según especificó.

