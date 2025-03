Ian McKellen llamó a salir del clóset a los actores gays que ocultan su sexualidad

En el año 1988, cuando tenía cuarenta y ocho años, Ian McKellen contó en una entrevista que era gay. Hasta ese momento, no había casi ningún antecedente de un intérprete revelándose ante su público, una situación que con el tiempo se revirtió considerablemente. Con el correr de los años, McKellen se convirtió en un activista incansable en la lucha por los derechos de la comunidad homosexual, y en esa misma línea, él le pidió a sus compañeros que aún están en el clóset, que sientan la libertad de abandonar ese lugar.

Ian McKellen Alberto Pezzali - AP

En una nota con la revista The Times of London, el actor expresó: “Jamás conocí a nadie que luego de salir del clóset, se lamentara al respecto. Me apenan aquellas personas famosas que sienten que no pueden hacerlo. Permanecer en el clóset no tiene sentido, no hay motivo para hacerlo. No escuchen a sus agentes, escuchen a sus corazones. Escuchen a sus amigos gays que lo saben bien. Salgan. Vengan hacia la luz”.

Más adelante, y sin alejarse del mundo de la actuación, McKellen agregó: “No puedo ni decirte la cantidad de jóvenes actores que conozco, que están aterrados con que su sexualidad sea revelada y que eso les signifique no ser elegidos para interpretar roles de heterosexuales. Eso es una mierda , y puedo inmediatamente pensar en cuatro actores que absolutamente ocultan su sexualidad. Es muy doloroso que ellos teman ser descubiertos”.

Ian Mckellen en tiempos de covid Reuters

En otro tramo de la charla, el intérprete subrayó que le resulta llamativo que no hubo en el Reino Unido ningún gay que fuera primer ministro o jugador de futbol profesional, y al respecto consideró: “En el deporte femenino esto no es un problema. Me imagino que los jugadores más jóvenes probablemente, como le sucede a los actores, reciben pésimos consejos por parte de sus agentes que están preocupados por sus ingresos. Pero el primer jugador de la Premier League que salga del clóset, se convertirá en el futbolista más importante del mundo, y tendrá infinidad de agencias rogándole por ponerle su nombre a los productos”.

Su lapidaria opinión de la Corona

Ian McKellen BENJAMIN CREMEL - AFP

Ian McKellen, nombrado Sir por la corona británica, cruzó su camino en varias oportunidades con la Reina Elizabeth II. De hecho, en 1991 fue ella misma quien lo nombró Caballero. Sin embargo, el recuerdo que el británico tiene sobre la Reina, no es el mejor. Y según reveló en una entrevista, ella llegó a ser “bastante grosera”.

Hace pocas semanas, McKellen sorprendió al público cuando rememoró un tenso ida y vuelta con Elizabeth II. “Cuando recibí una medalla por ser actor, ella me dijo que llevaba haciendo eso por un demasiado tiempo”, confesó Ian, que luego le contestó: “Bueno, aunque no tanto como usted. De esa manera recibí una sonrisa real, pero luego me dijo: “¿Acaso todavía hay alguien que vaya al teatro?”. Y eso es condenadamente grosero si se lo decís a alguien cuando le estás otorgando una medalla por actuar. Es como si me hubiera dicho si acaso a alguien le importaba lo que yo hacía, porque a ella ni le interesaba”.

Ian McKellen como Gandalf el Gris, uno de sus roles más queridos Warner

Más adelante, el intérprete que compuso a Magneto en las películas de X-Men, también le dedicó algunas palabras a otros miembros de la realeza británica, y apuntó: “Imaginate nacer en la familia real. Yo estoy un poco sometido a la vida pública, pero esta gente está en una prisión. Ellos no pueden hacer algo normal. ¿Te imaginás lo que significa tener que ser amable con todos los que se te acercan? Me saco el sombrero ante quien pueda mantenerse cuerdo en ese mundo. El Duque de Edimburgo sí lo pudo lograr, aunque él fuera muy, muy egocéntrico, y sospecho que también muy infeliz”.

Por último, el actor también compartió sus pensamientos referidos al príncipe Harry, y aseguró: “Creo que no es lo suficientemente brillante, o puede que no tenga los amigos indicados, que lo ayuden a salir adelante. Imaginate, él tuvo la posibilidad de elegir entre todas las chicas hermosas del mundo. Espero que se haya decantado por la correcta”.

