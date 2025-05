Iggy Pop vuelve a la Argentina: se presentará en septiembre en el Movistar Arena

Iggy Pop está de vuelta : el padrino del punk anunció su regreso a los escenarios de Buenos Aires a casi diez años de su último show en la ciudad . El show, donde el artista promete repasar sus himnos más icónicos, tanto con The Stooges como de su carrera solista, se presentará en el Movistar Arena el próximo 12 de septiembre.

James Newell Osterberg, Jr., el legendario cantante de 78 año s que en todo el mundo conocen como Iggy Pop, dejó una marca profunda en la música que atravesó varios géneros y generaciones. Desde su irrupción en escena en los años 70 con The Stooges y sus colaboraciones míticas con David Bowie hasta sus más recientes discos con figuras como Duff McKagan, Chad Smith y Andrew Watt, Iggy Pop logró sostener una carrera que superó con creces el paso del tiempo.

Iggy Pop vuelve a subirse a un escenario en Buenos Aires Rich Fury - Getty Images North America

La última vez que Iggy Pop pisó suelo argentino fue en octubre de 2016. En esa oportunidad se presentó con The Stooges en el Festival BUE que se realizó en el Club Ciudad de Buenos Aires. Antes de aquel show, se presentó en 1988, en 1992, en 1993 y en 1996 como solista.

En esta nueva oportunidad de poder ver a una de las leyendas vivas del rock, el público argentino podrá escuchar clásicos como “Lust for Life”, “The Passenger”, “Candy” o “I Wanna Be Your Dog”. También esperan que La Iguana incluya en la playlist algunos de los temas de Every Loser, su último álbum, la prueba de que el músico está más vigente que nunca y aún no piensa en el retiro.

Cómo comprar las entradas

Iggy Pop en escena

Con producción de DF Entertainment y DG Experience, Iggy Pop copará de nuevo la escena con su inalterable actitud y su sello personal. Las entradas estarán disponibles a través de www.movistararena.com.ar. En primer lugar, el 8 de mayo, a las 10, comenzará la preventa exclusiva para clientes Santander American Express. Esas entradas se podrán adquirir en hasta 6 cuotas sin interés. La venta general se habilitará el 9 de mayo, a las 10, para todo público y con cualquier medio de pago.

Su último álbum de estudio

Iggy Pop Sukita

En Every Loser , el álbum número 19 de su recorrido como solista, Iggy Pop cuenta con colaboraciones de grandes artistas como Duff McKagan, Chad Smith, Josh Klinghoffer, Travis Barker, Stone Gossard, Dave Navarro, Eric Avery y el fallecido baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins.