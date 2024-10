Iliana Calabró, sobre el romance de su hermana y Rolando Barbano: “No tengo el gusto de conocerlo”

Escuchar

En el último tiempo, Iliana y Marina Calabró vivieron varios tropiezos en su relación , pero, después de algunas charlas, las hermanas volvieron a reencontrarse. Sin embargo, a pesar de haber retomado el vínculo, hay algunas cosas que no comparten, como por ejemplo, salidas en parejas.

En una entrevista con el programa Pasa Montagna, la actriz contó que no se cruzó nunca con el novio de su hermana. “No tengo el gusto de conocerlo” , aseguró durante la charla. “No es fácil encontrarlos” , añadió sobre la razón por la cual aún no se produjo el encuentro. “Con Marina nos vemos, pero siempre así como de paso porque tenemos horarios diferentes. Cuando ella termina su día yo lo arranco, así que es todo frugal lo nuestro, pero nos hablábamos, estamos en contacto”.

Entre los viajes románticos de la pareja y los viajes laborales de Iliana, las citas familiares se han ido postergando a lo largo de los meses. “ Como la pareja ya está muy consolidada, ya se dará el encuentro para conocernos. Igual, yo estoy feliz de que el amor sea correspondido, de que se hayan encontrado y que estén disfrutando este momento de esta manera”, aseguró.

Iliana Calabró, feliz por los tres años de la obra Perdidamente

Al hablar sobre los posibles eventos en los que podría producirse el esperado encuentro, se descartaron las fiestas navideñas. “Ella me dijo que para Navidad quería irse, pero yo le voy a proponer de pasar juntas Año Nuevo, porque también es el cumpleaños de Coca (la madre de ambas)”, dijo entre risas.

Esta no es la primera vez que Iliana se refiere a Barbano. A finales de agosto, también había hablado sobre el vínculo de su hermana con el periodista. “Me pone feliz verla bien”, había asegurado en ese entonces sobre el noviazgo de los periodistas. “No entremos en detalle, no me hagas pisar palitos porque estamos bien y queremos seguir felices por la vida”, había agregado luego.

Por otro lado, Calabró se mostró muy contenta con su presente sentimental (hace más de un año que está de novia) y con la repercusión de la obra Perdidamente de Mariela Asensio y José María Muscari. “Me siento espléndida”, señaló primero y luego expresó: “La obra está a punto caramelo, cumplió tres años desde su estreno en calle Corrientes”. Y sumó: “Lo que le pasa a la gente con la obra no deja de sorprendernos”.

La relación entre Iliana y Marina

Iliana y Marina Calabró junto a su madre, Coca Gerardo Viercovich - LA NACION

“Después de tantas idas y vueltas, todo nos ayudó a reencontrarnos. Lo que pasa es que se tergiversaron las cosas: yo nunca le hice un reclamo o un pase de factura, solo fue un pedido para que estuviera más presente en la familia. Fue un pedido mío y doy fe de que mi madre pensaba como yo. Pero finalmente todo eso nos acercó”, le contaba Iliana a la revista Hola! hace algunos meses, sobre la relación que mantiene con su hermana menor, con quien tuvo algunas diferencias debido al cuidado de su madre, a las declaraciones que la actriz hizo sobre el romance de la periodista y a algunos problemas del pasado, como la causa que enfrentó el exmarido de Iliana por lavado de dinero.

El distanciamiento , según consignó, fue breve porque el amor y el vínculo entre ellas es siempre más fuerte. “Desde que no está papá, cuando hubo alguna crisis, ella vino a expresarme lo que le pasaba y yo siempre estuve”, aseguró sobre esa contención, que es mutua. “Cuando no tenés tiempo para vivir es inevitable que surja algún problema de estrés, depresión, lo que sea. En algún momento, necesitás soltar, vivir la vida y tener contacto con la familia y los amigos, que hacen bien. Así que ella se dio esos tiempos, más allá de que uno la quería más cerca y que estuviera, está bueno que se los haya tomado para ella”, añadió sobre lo que atravesó Marina en este último tiempo, en gran parte por su relación con Barbano.

