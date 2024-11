El video del desplante de Rolando Barbano a su cuñada, Iliana Calabró

Esta tarde, Iliana Calabró y Rolando Barbano se cruzaron por primera vez en vivo y en directo, y el momento quedó captado por las cámaras de LAM (América TV). Hasta el momento, la hermana y el novio de Marina Calabró jamás habían sido presentados personalmente, por lo que el momento que vivieron fue muy tenso.

El periodista de policiales se dirigía a entrar a los estudios de Kuarzo Entertainment Argentina, cuando la actriz argentina salía del mismo lugar. Lo primero que atinó a hacer Iliana fue a sonreír y decir “¡hola!”, sorprendida por conocer casi por casualidad a su cuñado. En cambio, Rolando la miró y no le respondió el saludo, mientras huía de las cámaras.

Al tratar de salir de la situación incómoda que se generó al aire, Iliana Calabró le explicó al cronista de LAM que era la primera vez que se veían cara a cara y que lo pudo haberlo intimidado la presencia de los medios. “¿Qué te pareció esta primera impresión?”, le consultó el notero. Ante eso, ella respondió: “No sé… creo que es más flaco y alto de lo que pensaba, porque yo nunca lo había visto personalmente. Estoy como una cholula ahora”.

Este cruce habría generado una nueva pelea en la familia Calabró Foto: redes sociales

“¿Vos creés que él te reconoció?”, indagó el periodista. A lo que, indignada por lo ocurrido, Iliana agregó: “¡Ay mi amor! Pero si hasta somos medio parecidas con Marina, pero yo soy más grande, aunque no lo represente”, bromeó.

“La verdad que me dejó sin palabras y medio que me asusté. Te vio a vos y se asustó. Vos me lo asustaste al muchacho”, agregó Ia actriz en un intento de defender a su cuñado del bochorno público. “¿Vos decís que si yo no estaba él te saludaba?”, indagó el notero de LAM. “Y sí, allá adentro. Pero bueno, me parece que se asustó”, cerró Iliana,

Yanina Latorre contó más detalles del encuentro entre Rolando Barbano e Iliana Calabró

Aunque durante la entrevista a LAM, Iliana Calabró se mostró muy respetuosa con su cuñado, lo cierto es que este desplante del periodista la habría enojado mucho. Según contó Yanina Latorre, lo tildó de “mal educado” por haberla dejado pagando con la nota en vivo.

“Él es un mal educado total porque estaban los dos ahí parados e Iliana es una mujer reconocible. Al menos ‘hola’ le tendría que haber dicho o haber pedido que apaguen la cámara. Estamos hablando de la hermana de su mujer, no de un noviazgo de dos chicos de 15 años. Están juntos desde hace un montón de tiempo, tienen blanqueda la relación, se van de vacaciones juntos. Ella le dijo ‘hola’ y él la miró y siguió”, recapituló la panelista del ciclo de espectáculos sobre el momento que dejó sin palabras a todos.

“Ella (Iliana) tiene todo el humor y la buena onda, porque tiene un manejo de situación que claramente no tiene Marina, que hace todo un drama. Pero bueno, les cuento... le pregunté a Iliana cómo fue el momento y me dijo que no lo podía creer. Porque ella sale caminando y mirando el celular, porque estaba buscando en Waze cuánto iba a tardar a donde tenía que ir y que en realidad el notero ya le había hecho nota a ella. Con lo cual, ¡lo estaban esperando a él!”, detalló Latorre sobre la escena.

“Ella dice que lo miró y se dio cuenta que era él, pero él siguió y ni la miró. Hablé también con la producción de Kuarzo para saber cómo había sido y dicen que él entró temblando, preocupado y dijo: ‘Me acaban de decir que no la saludé a Iliana, pero yo no la vi, no la reconocí'”, agregó Yanina sobre las palabras textuales con las que Rolando Barbano se justificó por lo sucedido.