Qué dijo Marina Calabró sobre la posibilidad de reconciliarse con Rolando Barbano: “Uno hace autocrítica”

Fue un mes de muchas emociones para Marina Calabró. Tras ganar el Martín Fierro de Radio a mejor columnista de espectáculos por Lanata sin filtro (Radio Mitre), le dedicó el premio a Rolando Barbano y se volvió foco de críticas y cuestionamientos. Además, abandonó el programa radial, presuntamente no por la situación sentimental con su compañero de trabajo, sino con el recorte que sufrió su columna. Asimismo, también se quebró su relación con Yanina Latorre, con quien hacía el pase en El observador 107.9.

Luego de esta seguidilla de sucesos, la periodista de LN+ se fue de vacaciones a Miami para desconectarse, descansar y recargar energías. A su regreso habló, con Socios del espectáculo (eltrece) donde reflexionó sobre su separación de Barbano, lo que se dijo sobre ella y hasta mencionó la relación con su hermana, Iliana Calabró.

Marina Calabró disfrutó de unas vacaciones "detox" en Miami (Foto: Instagram @marinacalabro_ok)

En diálogo con Nancy Duré, Marina Calabró aseguró que la pasó muy bien de vacaciones en Miami. “Te juro que no me esperaba que me hiciera tan bien. Me fui menos cuatro y volví más seis, arrimando al siete. Me operé de los portales, me operé de todo por un rato para hacer un detox”, expresó y en la misma línea reparó: “Me pasó que uno revisa un montón de cosas, sobre todo la parte que me toca y yo soy bastante culposa. Lo que traté en este viaje es de alivianarme un poco porque si no te autoarrasás”.

En este sentido, Duré le preguntó de qué sentía culpa, a lo que la entrevistada respondió: “Uno hace un montón de autocrítica sobre el episodio puntual del Martín Fierro y otras cosas”. Sobre esto cabe mencionar que, cuando subió a recibir su premio, Calabró le agradeció públicamente a Barbano: “Lo quiero compartir y dedicárselo a mi amor. Sí, a vos Rolando”. No obstante, cuando su compañero recibió su propio galardón, no la incluyó en el discurso de agradecimiento.

En los Martín Fierro de Radio, Marina Calabró le dedicó su premio a Rolando Barbano, pero él no la mencionó a ella cuando recibió su galardón

Por otro lado, Marina mencionó a su hermana y dijo: “Escuché que Iliana [Calabró] hablaba el otro día con ustedes en una nota y dijo algo así como que nadie puede juzgar que alguien sea honesto y exprese un sentimiento. Porque vivimos diciendo que este medio es fake, que somos todos impostores y alguien se para en un escenario a decir su verdad y la cascoteás”.

“Coincido con Iliana que vos no tenés que sentirte culpable”, la interrumpió la panelista de Socios del espectáculo. “No, y también es respetable que no somos todos iguales, no sentimos todos lo mismo, y no tenemos la obligación de expresarnos todos de la misma manera”, expresó Calabró.

En cuanto a su relación con Barbano y las posibilidades de volver a estar juntos, la periodista aseguró: “La verdad que no es algo sobre lo que esté trabajando ni haya habido ningún tipo de acercamiento. Las cosas se dieron así y el tiempo hará lo suyo”.

Calabró habló con Socios del espectáculo de su separación de Barbano (Foto: Captura de TV / eltrece)

Por último, la panelista volvió a mencionar a Iliana y como a pesar de las peleas, la defiende siempre. “Si cuando las papas queman, Iliana está”, reflexionó Marina y continuó: “Yo soy re autocrítica y creo que a veces me enojo fácil con Iliana”. Si bien destacó que hubo muchas cosas que hizo su hermana que no le gustaron, dejó en claro que “más allá de eso, ojalá tuviera la capacidad de enojarme con todo el mundo que merece un enojo como la tengo con Iliana. Pobre, se liga todos mis enojos ella y, por otra parte, hay gente que se la lleva de arriba”.

Por último, la panelista le preguntó si sentía que todo esto fue aprendizaje, sin vueltas, Calabró respondió que sí. “Me da un poco de odio lo del aprendizaje porque, a qué costo, hubiera preferido no aprender. Pero, es la que me toca. A mí me podrán acusar de cualquier cosa, menos de no dar batalla”, sentenció.

