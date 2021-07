Brooke Shields, la “virgen de América”: de la relación con André Agassi que empezó por fax a un amor que ya lleva 20 años

Pasó su adolescencia hablando con la prensa de su debut sexual y cuando finalmente se produjo se sintió observada por su madre; se casó con el tenista y al día siguiente de la boda supo que había cometido un error; su segundo matrimonio le trajo mucha felicidad y dos hijas

Antonela Minniti PARA LA NACION

Brooke Shields tenía tan solo 11 meses cuando consiguió su primer trabajo, y desde ese entonces nunca paró. Atormentada por una madre que buscaba que su hija fuese una gran estrella, metiéndole presión constante, la actriz tuvo una infancia y una adolescencia tormentosas.

Teri Shields, actriz y productora, se había jurado que su niña iba a tener la carrera que ella nunca logró tener. En el medio, sus problemas con el alcohol fueron afectando a su heredera, que se encontraba expuesta ante las cámaras y abrumada por todo lo que ocurría a su alrededor. A medida que fue creciendo, sus amores le enseñaron grandes lecciones de vida, y lo transitado con cada una de sus parejas fue construyendo a la mujer feliz que Shields es hoy.

Sus primeros amores

La exposición pública que vivió desde muy chica hizo que cada acontecimiento de su vida sea registrado por los medios, y sus romances adolescentes no fueron la excepción. Tenía tan solo 13 años cuando conoció a su primer novio, la estrella infantil Scott Baio. Los jóvenes acudieron a un par de eventos juntos, despertando críticas por lo rápido que estaban haciendo crecer a Shields, que por esa época causaba controversia debido a sus jugados papeles como el que realizó en la película Pretty Baby, en donde interpretaba a una niña que era trabajadora sexual.

A los 16 años, su mamá intentó involucrarla con John Travolta, que por aquel entonces tenía 27, para que un romance entre ambos ayude a promocionar los largometrajes que estaban por estrenar (Amor eterno ella y Estallido mortal él). Sin embargo, el amor nunca nació y solo se consolidaron como amigos. “Brooke exhala bondad. No quieres que nadie la lastime o le diga las cosas incorrectas, porque ella es especial”, decía el actor por aquel entonces.

Michael Jackson y Brooke Shields fueron grandes amigos pero nunca tuvieron un romance REX Features/Shutterstock /The G

Otro romance fallido fue el que tuvo con Michael Jackson, de quien terminó siendo su gran amiga. “Simplemente nos sentíamos seguros estando el uno con el otro”, reconocía ella. La actriz y el cantante se conocieron cuando ella tenía 13 años y él 19, pero a pesar de que parecían llevarse mejor que con nadie, nunca ocurrió nada entre ambos. “Mirábamos películas, comíamos golosinas y nos reíamos de toda la locura que pasaba a nuestro alrededor... nos amábamos, pero no era para nada romántico”, aseguraba Shields.

La controversia sobre su virginidad

El celibato era algo muy importante dentro de la familia de Shields. A pesar de los papeles jugados que sus padres le permitían interpretar, le pedían que se mantuviera virgen hasta el matrimonio, especialmente su mamá. “Era la virgen más celebrada de aquel tiempo”, admitía muchos años después, un poco entre risas y un poco reflexionando sobre su adolescencia, en donde las preguntas sobre su sexualidad eran una constante durante las entrevistas.

“Todo lo relacionado a mi virginidad se dio de manera genuina”, le contaba la actriz a la revista People al recordar que en su libro The Brooke Book, una biografía que escribió en su adolescencia, le dedicó un capítulo entero al tema a pedido de su madre. Allí revelaba que nunca había tenido relaciones sexuales. “No tenía problema de hablar de eso, porque también lo hacía con mis amigas”, agregaba.

“Mi madre pensó que era importante que yo representara eso ante otros niños. Fui honesta y dije: ‘Por cierto tampoco he fumado y he usado ortodoncia’. Eran cosas que no estaban fuera de los límites con respecto al público y su conocimiento sobre mí, así que pensé: ‘Va a ser un buen capítulo’”, explicaba.

Sin embargo, la promesa no duró mucho tiempo. Durante sus años de estudio en la Universidad de Princeton conoció al actor Dean Cain y se enamoró perdidamente. “Estábamos siempre agarrados de las manos y tratando de buscar lugares para estar a solas y besarnos, pero pobre hombre, lo hice esperar”, reconocía ella. “Creo que fue más difícil para él, porque yo tenía esa parte de mí apagada. Sentía que mi mamá estaba mirando”.

Dean Cain fue el primer novio formal de Shields Ron Galella, Ltd. - Getty Images

A los 22 años Shields perdió la virginidad, sin embargo pasó mucho tiempo hasta que admitió que no llegó virgen al matrimonio. Después de su primera vez, la actriz salió corriendo. “Estaba semi desnuda por el hall de la universidad corriendo como si hubiese robado una billetera”. Cain corrió tras ella y logró tranquilizarla asegurándole que iba a respetar todo lo que sentía.

Tras finalizar su relación con Cain, la actriz salió un tiempo con Liam Neeson, quien le propuso matrimonio, pero nunca lograron pasar por el altar.

Su primera boda

Brooke Shields y Andre Agassi en una alfombra roja The Grosby Group

En 1993, Shields conoció al tenista Andre Agassi y se enamoró por completo de una forma muy extraña: vía fax. “Nos empezamos a comunicar mandándonos largos faxes en los que hablábamos sobre la vida, Dios, el peso de la fama y los padres poderosos”, escribió ella en sus memorias. “Sabíamos en algún lugar muy adentro nuestro que nos necesitábamos el uno al otro”.

La presión que ejercieron los padres de ambos para que sus hijos fueran exitosos fue, probablemente, lo que más los unió. Después de un tiempo de solo leerse, llegó el tan esperado encuentro cara a cara. “Posee elegancia natural, carisma y es, sorprendentemente, muy divertida. Es cinco años mayor que yo, más mundana, más consciente del mundo que la rodea, pero a la vez desprende un aire de inocencia, de cierto desvalimiento que me lleva a querer protegerla”, escribía él.

La participación de ella en un episodio de Friends casi pone en jaque a la pareja. Shields fue convocada para participar en un capítulo, en donde interpretaba a una fan de Joey (Matt Le Blanc) que confundía al actor con su personaje. Mientras rodaban una escena en donde ella debía lamerle la mano a él, Agassi se levantó furioso y salió del estudio enojado. La actriz terminó siendo humillada frente a sus colegas y el tenista se fue a su casa de Las Vegas, en donde furioso rompió algunos de sus trofeos y raquetas de colección.

Pasada la tormenta, el 19 de abril de 1997 se casaron. “Al día siguiente de casarme, ya sabía que me había equivocado”, asegura ella en sus memorias. La pareja estaba rumbo a su luna de miel cuando la actriz comenzó a tener un ataque de ansiedad y terminó dándose cuenta de que no quería estar casada. “Quería tener una boda porque quería juntar a toda la gente que amaba. Amaba a Andre pero no estaba segura de desear la vida que llevábamos. Quería ser una novia pero no debía haberme casado aún”. Él sentía lo mismo. Dos años más tarde, en enero de 1999, el matrimonio llegaría a su fin.

El amor para toda la vida

Brooke Shields y Chris Henchy llevan 20 años de casados

Decepcionada tras su divorcio, Shields llegó a creer que el amor no era algo para ella. Pero el destino le dio una sorpresa cuando se cruzó con el escritor y productor Chris Henchy, a quien había conocido inicialmente en 1998 durante una grabación. Fueron tan solo ocho meses de noviazgo hasta que en el 2001 decidieron casarse en una ceremonia íntima y privada realizada en Marina del Rey, California.

“Si en algún momento me empiezo a sentir insegura, todo lo que tiene que hacer es decir: ‘Estás preciosa’. Y sé que viene de un lugar sincero”, contaba ella durante una entrevista

Tres años después de la boda, el 15 de mayo de 2003, recibieron a su primera hija, Rowan. La felicidad por la llegada de la pequeña se opacó cuando la actriz cayó en una profunda depresión post parto, que pudo superar gracias a la ayuda de fármacos. Una vez que se recuperó por completo, en 2006 tuvo a su segunda heredera: Girer.

Veinte años después de su segunda boda, a los 56 Shields sigue felizmente casada con Henchy. “Un poco de espacio está bien... y tener diferentes lavabos en el baño”, reveló ella cuando le preguntaron cuál era el secreto para una relación de tantos años.