Implacable: las estrellas que fueron llevadas ante la justicia española por evadir impuestos

Además de sobrellevar su sorpresiva separación, Shakira tiene abierto otro frente: en enero, dos peritos del Ministerio de Hacienda ratificaron ante la justicia que la cantante colombiana defraudó por 15,5 millones de euros (más de 14 millones de dólares) al fisco de aquel país entre 2012 y 2014. Según la fiscalía, la intérprete de “Ojos así” simuló no residir allí para no tributar y, además, la acusa de ocultar parte de sus ganancias apelando a sociedades inexistentes. Este martes, un tribunal de Barcelona ordenó que vaya a juicio y la fiscalía pidió una condena de ocho años de prisión y el pago de una multa de 22 millones de dólares si es hallada culpable.

Desde que se dieron a conocer las acusaciones, Shakira negó haber cometido algún tipo de delito contra el fisco español. “Confío en que tengo suficientes pruebas para respaldar mi caso y que la justicia prevalecerá a mi favor” , aseguró recientemente en una entrevista con la revista Elle.

Si bien su caso llegó a las portadas de los principales medios del mundo, otras importantes personalidades del espectáculo también debieron dar cuenta ante la justicia española por el manejo de sus fortunas.

Lola Flores, la primera figura española en pasar por los tribunales por evasión

La primera estrella española en recibir una sanción fue Lola Flores por “olvidarse” de presentar su declaración de impuestos sobre la renta desde 1982 a 1985. “ No sabía que esto podía tener tanto castigo para una persona que no tiene dinero. Señoría, yo no entiendo nada de leyes ni de números. Y como no estoy haciendo una película, prefiero no declarar ”, se defendió la artista en el juicio. Pero no tuvo suerte: el fiscal pidió dos años y un mes de prisión y el pago de una multa por 565 mil dólares, más una indemnización de 306 mil dólares, cifra que se presume que no tributó durante ese lapso.

“Sabía que tenía que pagar, pero no intenté falsear y tenía todos los pisos y locales hipotecados. Todo lo gano con mi trabajo, y estuve con una pierna mala mucho tiempo y nadie me traía dinero. Cuando no tengo dinero tengo que pedirlo, porque no he sido una buena financiera. Si no pude pagar de 1982 a 1985, no me he comprado coche, no he comprado piso, no he comprado casa, no he metido dinero negro en ningún lugar, yo no he hecho nada. No tenía dinero”, se excusó, Flores. La mayor de sus hijas, la actriz y cantante Lolita, también se vio involucrada en un escándalo judicial de similares dimensiones y debió vender su casa para solventar el pago de una multa de 600 mil euros por evasión.

La soprano catalana Montserrat Caballé EFE

Otra de las grandes divas españolas, la soprano Monserrat Caballé, pasó por los tribunales. En este caso, en 2014 debió devolverle a la Agencia Tributaria -equivalente a la AFIP local- 508 mil euros que se le reclamaban de su declaración de ingresos de 2010. A pesar de vivir en la ciudad de Barcelona, la cantante había declarado su domicilio en Andorra para no tributar en España.

Después de su paso por la cárcel, sigue el derrotero de Isabel Pantoja por la justicia

Si de divas y escándalos se trata, la viuda de España, Isabel Pantoja, se llevó todos los lauros. En 2014, la cantante quedó detenida por estar involucrada en una causa de blanqueo de capitales. Estuvo en la cárcel hasta 2016. “ Han sido dos años difíciles, intensos, dolorosos, de lo que estoy tratando de salir psíquicamente a través de mi trabajo, mis canciones (...). Gracias a Dios estoy mejorando cada día ”, fueron las palabras con las que decidió restablecer su contacto con el mundo una vez que recobró su libertad.

Pero la historia no terminó allí: la intérprete de “Marinero de luces” tiene otra deuda con el fisco por 414 mil euros, provenientes de la revisión de su ejercicio fiscal de 2012 y la suma de intereses por el incumplimiento en los pagos de la deuda que la llevó a prisión. A esta causa se suma otra que todavía se tramita en el Tribunal Económico Administrativo y por la que se le exige el pago de 1 millón de euros en concepto de multa por no haber tributado en 2009, 2010 y 2011. Si el tribunal llega a fallar en su contra, se estima que la cifra treparía hasta los 4 millones de euros por los intereses acumulados.

Javier Bardem fue acusado de tributar a través de una productora y no como persona física Reuters

Otra de las figuras ibéricas sobre las que el fisco español posó su lupa fue el actor Javier Bardem. El Tribunal Supremo le impuso al protagonista de Jamón, jamón el pago de 151 mil euros luego de haber corroborado que cometió infracciones tributarias a través de una empresa de su propiedad en 2006 y 2007.

Luego de que el actor decidiera recurrir al fallo, el tribunal confirmó que Bardem recibió remuneraciones por parte de la empresa Pinguin Films S.L., de la que era único dueño y administrador. Según estableció la justicia, aquella compañía había sido creada con el fin de manejar los ingresos que él percibía por sus servicios de actuación.

En total, Pinguin Films facturó 851.327,28 euros en 2006 y 526.199,35 euros en 2007, pero “sorprendentemente” el trabajo realizado por Bardem tuvo un valor de 188.566 y 63.000 euros, respectivamente. “Nos hallamos ante una diferencia abismal entre la valoración de la operación acordada entre las partes vinculadas y la valoración que resulta del procedimiento previsto en las normas tributarias”, establece el fallo. Y señala que existió “un claro ánimo defraudatorio”.

Ana Duato e Imanol Arias podrían pasar 30 años en la cárcel

Imanol Arias y su compañera de elenco con Cuéntame cómo pasó, Ana Duato, podrían pasar los próximos treinta años en prisión. Esa es la pena que piden los fiscales en el juicio que se les sigue por evasión de impuestos y por haber cometido varios delitos fiscales.

Además de ser amigos y de protagonizar uno de los programas con más temporadas al aire en la televisión española, Arias y Duato comparten el mismo estudio de abogados. Ese fue el dato que se convirtió en determinante, cuando la Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar un supuesto entramado societario urdido por ese estudio con el fin de que 31 de sus clientes pudieran evadir impuestos.

“El problema fue por un cambio de ley con la propiedad intelectual. El gobierno fijó unas cuotas de propiedad intelectual que no eran legales. Europa le llamó la atención y ahora el Estado nos debe mucho dinero a los actores, autores, periodistas, por la copia privada. Ellos fijaron una cifra que no se podía discutir”, le explicó el actor a LA NACION. Y continuó: “A partir de las variaciones en la ley, en un momento se nos animó a los actores que teníamos gente contratada a que tuviéramos sociedades anónimas, luego personales o profesionales. Pero al tiempo nos dijeron, retroactivamente, que pagáramos como cualquier ciudadano. Sin embargo, nosotros no tenemos un estatuto de trabajador de actores, pero abonamos impuestos como todos y no podemos tener sociedades. Las sociedades pagan menos. Es algo atípico. Mi problema no es de ocultación, sino de un error en el sistema de pago no consentido. Jamás oculté mis ganancias ni mi patrimonio. Pero ese error en los pagos me significó que debo saldar el 170 por ciento de todo lo que he ganado ”.

“Me he comprometido a retribuir. El público me conoce y sabe quién soy. La gente me ha dado mucho y tengo una enorme deuda con ellos. Soy una persona que jamás ha eludido sus responsabilidades. He vendido todo para empezar de cero. Vivo como una pluma”, explicaba en septiembre de 2017.

Si bien los dos pagaron parte de su deuda y creían que la situación estaba a un paso de solucionarse, el pedido de la fiscalía de cara al juicio oral los dejó más que intranquilos: multas de unos 16 millones de euros, 32 años de cárcel para Duato y 27 para Arias por siete delitos fiscales cometidos entre 2009 y 2015. La fecha en la que comienza el juicio oral todavía no fue anunciada.

Paz Vega viene litigando con el fisco desde hace años AGENCIAS

El caso de Paz Vega también lleva varios años por su facturación de 2005 y 2006. Si bien la actriz consiguió en 2001 que le anulen una multa de 560 mil euros, deberá pagar casi tres millones de euros al fisco.

En 2017, Vega aseguró que no había cometido ningún delito fiscal, sino que más bien existía una “disparidad de criterios”. En rigor, su caso guarda similitudes con el de Imanol Arias y también con el de Bardem: la actriz era propietaria de la sociedad Maz Club, a través de la cual tributaba, con el fin de pagar una menor tasa.

Bibiana Fernández asegura que vendió todo su patrimonio para pgar su deuda con el fisco instagram.com/thedevilisawoman

“ Llegaré a los 120 años y de no estar muerta, seguiré pagando. Eso de que España somos todos es mentira; soy yo sola, yo y dos o tres más ”, se quejaba en abril de 2019 Bibiana Fernández, la musa de Pedro Almodóvar que saltó a la fama en los años ochenta con el seudónimo de Bibi Andersen.

La actriz aseguró en más de una ocasión que se vio obligada a vender todas sus propiedades y su patrimonio para hacerle frente a la deuda acumulada con la Agencia Tributaria de su país. “He pagado más de intereses que de deuda, ya no sé cuánto llevo pagado”, señalaba.

Loles León, otra de las actrices que pasó por los tribunales instagram.com/lolesleona

Otra de las chicas Almodóvar, y una de las mejores amigas de Bibiana Fernández, Loles León también lleva años de litigio con fisco, por las deducciones de su facturación de 2008, 2009 y 2010. El problema, al igual que algunos de sus colegas mencionados en este artículo, es que lo hizo a través de una sociedad, Loleon, y no como persona física.

En un primer tramo, León se hizo cargo de la diferencia establecida por el fisco entre los dos tipos de deducción e hizo efectivo el pago de 187 mil euros, pero luego se vio obligada, con un nuevo fallo, a pagar otros 65 mil euros en concepto de multa.