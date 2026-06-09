Nick Reiner pide acceder a un millonario fondo para contratar a un abogado en el juicio por el asesinato de sus padres

Mientras la investigación por la muerte de Rob Reiner y Michele Singer Reiner avanza, Nick Reiner, el principal sospechoso de asesinar a sus padres en diciembre de 2025, presentó un pedido ante un tribunal de California en el que solicitó acceso a un millonario fondo fiduciario a su nombre.

“Nick amaba a sus padres y está devastado por sus muertes”, dice la presentación sucesoria presentada el 8 de junio ante la Justicia y a la que accedió la revista People. “Los hechos sobre lo que ocurrió y lo que no ocurrió con ellos no son materia de debate en este litigio sobre el fideicomiso”, continúa el texto.

Rob Reiner, Michele Singer Reiner, Romy Reiner y Nick Reiner Richard Shotwell - Invision

Según la solicitud, el célebre director de Hollywood y su esposa habían creado previamente un “fideicomiso más pequeño y separado para su beneficio individual”, denominado en el documento como “Fideicomiso de Nick”, tal como lo hicieron con sus otros dos hijos, Jake y Romy. Además de sus tres hijos biológicos, Reiner adoptó a Tracy, la hija de su primera esposa, Penny Marshall.

El escrito asegura que la mitad del fideicomiso debía ser entregada al joven “de forma directa cuando cumpliera 30 años”, mientras que el resto le correspondería al cumplir 35. Actualmente, Nick Reiner tiene 32 años y, siempre según la presentación judicial, aún no recibió esa distribución obligatoria. Además, sostiene que tampoco fue informado sobre el monto total del fideicomiso, aunque estima que supera el millón y medio de dólares.

En el escrito, los abogados de Reiner aseguran que durante meses realizaron consultas al administrador del fideicomiso, pero que solo recibieron “una serie cambiante de excusas y justificaciones”, entre ellas supuestas preocupaciones sobre la capacidad del acusado para administrar los fondos. La presentación sostiene que esas objeciones carecen de fundamento y remarca que no existe ninguna declaración judicial ni informe médico que lo considere incompetente.

Rob Reiner al lado de su hijo Nick en la gira de prensa de la película Being Charlie, que se estrenó en 2016 y donde trabajaron juntos Captura

En relación con el destino del dinero, el texto explica que sería utilizado para afrontar los costos de su defensa legal y cubrir gastos básicos mientras permanece detenido, como artículos de higiene personal y otros productos permitidos dentro del centro de detención.

La petición también argumenta que el fideicomiso es irrevocable y que las distribuciones previstas no dependen de la discreción del administrador. “Lo que está en juego para Nick no podría ser mayor”, sostiene el texto, que califica como un abuso la negativa a entregar los fondos en sus circunstancias actuales.

Entre los principales objetivos del pedido figura la posibilidad de volver a contratar al abogado Alan Jackson, un reconocido defensor penal de alto perfil que inicialmente asumió su representación. Según el documento judicial, Jackson debió retirarse del caso en enero de 2026 por falta de fondos. Actualmente, Reiner está representado por la defensora pública Kimberly Greene, aunque el propio Jackson aseguró recientemente que sigue comprometido con el caso y dispuesto a evaluar alternativas para regresar a la defensa del acusado.

Nick Reiner se declaró inocente

La muerte de Rob Reiner el domingo 14 de diciembre de 2025 fue un shock para Hollywood X @CAgovernor

A fines de febrero de este año, Nick Reiner compareció ante el Tribunal Superior de Los Ángeles para la lectura de cargos ante la jueza Theresa McGonigle. En esa audiencia, el acusado se declaró inocente de ambos cargos de asesinato en primer grado y negó haber atacado a sus padres, asegurando a través de su defensa que no es responsable de los hechos que se le imputan.

La fiscalía sostiene que Nick Reiner apuñaló mortalmente a sus padres dentro de su vivienda en el barrio de Brentwood durante la madrugada del 14 de diciembre de 2025 y luego huyó del lugar. La acusación también señala que en el ataque se utilizó un cuchillo.

El día del hallazgo, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles acudió al domicilio alrededor de las 15.30 tras recibir un llamado de emergencia. Al llegar, el personal sanitario intentó brindar asistencia a ambas víctimas, pero tanto el director como su esposa fueron declarados muertos en el lugar.

Luego de darse a conocer su muerte, los fanáticos dejaron flores sobre la estrella de Rob Reiner en el Paseo de la Fama Damian Dovarganes - AP

La hija menor del matrimonio, Romy, fue quien descubrió primero el cuerpo de su padre dentro de la vivienda y luego tomó conocimiento de que su madre también había fallecido.

Nick Reiner fue arrestado la misma noche del 14 de diciembre, pocas horas después de que los agentes encontraran los cuerpos en la residencia familiar. Desde entonces, permanece detenido sin derecho a fianza, medida que fue ratificada durante la última audiencia.

De ser declarado culpable, Nick Reiner podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La próxima audiencia del caso está prevista para septiembre de 2026.