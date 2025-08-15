Quienes son los hijos de Emanuel Ortega que apoyaron a Julieta Prandi

Los hijos de Emanuel Ortega expresaron su apoyo público a Julieta Prandi en redes sociales. El gesto ocurrió tras la condena a 19 años de prisión que recibió Claudio Contardi, exesposo de la modelo, por abuso sexual. Los mensajes de los jóvenes se sumaron a otras muestras de afecto que recibió la conductora luego de cinco años de espera por el fallo judicial.

Quiénes son y qué dijeron los hijos de Ortega que respaldaron a Prandi

Bautista e India Ortega son los hijos del músico Emanuel Ortega y la modelo Ana Paula Dutil. Ambos jóvenes utilizaron sus cuentas personales de Instagram para enviarle mensajes directos de respaldo a Julieta Prandi, la actual pareja de su padre. Las publicaciones ocurrieron horas después de conocerse el veredicto contra Claudio Contardi.

India Ortega compartió un video de las primeras declaraciones de Prandi tras la noticia. Acompañó las imágenes con una frase: “Lo lograste”. Prandi, emocionada por la muestra de afecto, republicó la historia en su propio perfil. Agregó una respuesta personal para la joven: “Gracias Pupe. Al fin Justicia”.

Bautista Ortega también se manifestó en la misma red social. El joven publicó un mensaje conciso pero claro: “Felicidades, @jprandi”. La modelo compartió la publicación y le contestó de manera afectuosa. “Te quiero, Batu”, escribió Prandi.

El respaldo de Ana Paula Dutil, madre de los jóvenes

Ana Paula Dutil, exesposa de Emanuel Ortega y madre de Bautista e India, también habló públicamente sobre Julieta Prandi. En una entrevista con el programa Desayuno Americano de América TV, Dutil describió la relación de la conductora con sus hijos. “Yo conozco la causa por los medios, como la conocen todos. En lo personal, puedo hablar por lo que me cuentan mis hijos”, declaró.

Según su testimonio, sus hijos describen a Prandi como una persona muy dedicada. “Sé que es una persona amorosa, que se desvive por ellos y también por sus hijos. Es generosa y le pone cuerpo y alma a todo”, afirmó Dutil en la entrevista televisiva.

La modelo también relató un hecho reciente que ilustra la buena relación familiar. “El fin de semana pasado fue el cumpleaños de mi hija. Ella abrió generosamente las puertas de su casa para recibir a 60 invitados. Yo también fui, sin saber que esta semana tendría que enfrentar lo del juicio”, detalló.

Dutil reconoció la evolución del vínculo entre todos. “En los últimos años, entendimos todos que vamos a ser familia toda la vida. No soy su amiga, repito, soy la madre de los hijos de su actual pareja y como tal puedo decir que es una mujer a la que yo admiro”.

En su entrevista, Ana Paula Dutil también recordó un episodio violento que involucró a Contardi y que le relató su hijo Bautista. “Desde mi lugar de madre y como mujer, deseo que todo esto se termine y que se haga justicia”, expresó. Luego confió un hecho específico.

“Una vez, por ejemplo, me contó que ese tipo, que dice llamarse señor, debía buscar a los hijos en el colegio y llevárselos a su casa, pero en lugar de eso, pasó por la casa de Julieta sabiendo que no estaba y los dejó tirados en la puerta de la casa”.

