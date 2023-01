Ingrid Grudke compartió la receta de un llamativo licuado y sus seguidores la liquidaron

escuchar

Ingrid Grudke se hizo conocida a comienzos del nuevo milenio gracias a su carrera como modelo. Siempre presente en pasarelas y producciones de alta costura, la expareja de Cristóbal López decidió, a partir de la pandemia, darle un gran giro a su vida y se abocó de lleno al fisicoculturismo.

Su nueva vocación, claro, trajo una gran transformación física, impulsada por nuevas rutinas de entrenamiento y de alimentación. Hoy en día, a través de sus redes sociales, Grudke suele compartir con sus seguidores sus avances en la materia y también sus consejos y recetas fitness.

La receta de Ingird Grudke que generó un revuelo en las redes sociales

En el 2020, mientras el mundo entero se encontraba pausado debido a la pandemia de Covid-19, fueron muchas las personas que, aisladas en sus casas, se animaron a desarrollar hobbies que tenían pendientes o a probar cosas nuevas.

Una de ellas fue Ingrid Grudke quien dedicó parte de sus días a entrenar sus músculos para, según comentó, fortalecer tanto el cuerpo como la mente y el espíritu.

Este camino la llevó a incursionar en el mundo del fisicoculturismo y, a dos años de haber dado inicio a su transformación, ya participó en varias competencias internacionales y hasta llegó a la final del popular certamen IFBB European Fit Model championships.

Además de emprender este camino acompañada de profesionales, la misionera decidió utilizar su perfil de Instagram para mostrar sus avances, hablar sobre sus experiencias y compartir recetas no solo para aquellos ya adentrados en esta práctica, sino también para aquellos que están interesados en dar el primer paso.

La modelo compartió una reflexión sobre su experiencia en el fisicoculturismo. Fuente: Instagram

Sobre esta misma línea, subió un video en donde detalló el paso a paso para realizar un particular licuado para quienes quieren o necesitan consumir altos niveles de proteína de manera diaria. No obstante, los ingredientes que utilizó dejaron a más de uno asqueado.

“Licuado de carne vacuna”, dijo, a modo de introducción del video. Y continuó: “Primero hervimos o llevamos a la plancha el pedazo de carne. Una vez cocido, lo cortamos en pequeños pedazos que después metemos en la licuadora”.

Ya dentro del electrodoméstico, Ingrid le sumó agua y, tras licuarlo, agregó un generoso chorro de miel. Finalmente, aseguró: “Preparado de esta manera, si no te digo que es carne ni sos un experto en la cocina, no te vas a dar cuenta”.

Ingrid Grudke hizo un licuado de carne con miel y mostró el resultado en sus redes sociales instagram @ingridgrudke

Asimismo, en la descripción del posteo sumó algunos consejos y recomendaciones al momento de consumir la llamativa bebida. “Usar carne vacuna sin grasa, también puede ser pechuga de pollo, que se puede hervir o cocinar al horno. Si la hacés al horno, hay veces que la carne se quema un poco en algún costado, la parte más tostada quitala, no le da buen sabor, queda a amargo. Usá solo las partes bien cocidas”, aconsejó.

Y explicó: “Si hacés deporte, si por algún motivo no podés masticar o comer carne, si estás en una edad avanzada y necesitas consumir muchas proteínas al día esta receta es ideal. Recuerden que cada persona es diferente y cada cuerpo necesita algo diferente también”.

La publicación superó los 4 mil likes (o “me gusta”), pero en los comentarios no todos celebraron esta innovadora forma de consumir dichos nutrientes. “Mirá que no soy vegetariana y menos vegana, pero no puedo tolerar esta receta”, “De solo verlo me dio impresión” y “Perdón, pero ni ahí....te re banco en otras recetas” y “Da miedito” fueron algunos de los mensajes que recibió. Otra usuaria aseguró: “Soy vegetariana y casi me descompongo de ver esto”.

También hubo espacio para las reacciones más humorísticas como: “Ni mi gatita come eso”, “Mi cerebro no tolera ver carne en un vaso” y “Espero que haya sido una receta del Día de los Inocentes”.

