Ingrid Grudke revivió la traición de su ex con su sobrina: “Estaba con mi marido en la pileta de mi casa con mi bikini”

El conflicto de Ingrid Grudke con Martín Colantonio, su ex, parece no tener fin: luego del video viral donde se la ve en el gimnasio que compartía con el empresario y por el que la acusaron de vandalizar el local, la exmodelo explicó su presencia allí y dejó en claro por qué se la ve descolgando algunos carteles.

Además, repasó el momento en el que se enteró del romance de Colantonio con Andrea Miranda, la ahora exesposa de su “sobrino de sangre y del corazón”.

El video viral y una falsa acusación

“Estoy bien”, arrancó Grudke el diálogo con Pamela David esta mañana en Desayuno Americano, aunque de inmediato lamentó haber quedado de nuevo en el ojo de la tormenta por un video de ella en el gimnasio que comparte con su ex, donde la acusan de haber vandalizado el local. Según explicó la modelo, fue hasta el lugar a retirar el cartel publicitario de un auspiciante que decidió dejar de trabajar con el gimnasio en un gesto de apoyo hacia ella. “De hecho sigo trabajando con esa empresa. Soy la imagen de ellos y me siguen acompañando en lo que hago”, aclaró. Cuando David le preguntó por qué no mandó a alguien más a sacar el cartel para evitar problemas, Grudke explicó que no cualquiera puede entrar a una propiedad privada a sacar nada. “Además, era la más alta para la escalera”, bromeó.

Luego contó que no se cruzó más con su ex porque él se mudó a Mar del Plata, donde tienen dos locales de ropa, además del box de crossfit y la heladería que comparten aún en Misiones, donde vivieron juntos hasta que explotó el conflicto. A quien sí confesó que volvió a ver fue a Andrea, a quien llevó al gimnasio a trabajar por ser de su absoluta confianza. “Ella sigue siendo apoderada de la firma, por eso estaba allí”, contó con relación al día del video.

Ingrid Grudke denunciada por el encargado del local

“Desde la última vez que nos juntamos los cuatro a hablar no la vi más, hasta ahora. Entré al gimnasio sin pensar que estaba ella, saludé a los chicos, y me la encontré. A mí se me paralizó el cuerpo porque es una persona que quise mucho, y verla ahí después de tanto tiempo me afectó. Querés a una persona y no podés creer que te haya traicionado así”, repasó.

Un doloroso final

Luego de siete años de relación, varios emprendimientos y una larga convivencia, Grudke rompió su relación con Colantonio en enero de este año. Sin embargo, el final se comenzó a desencadenar antes, un verano en el que invitaron a su sobrino y a su entonces esposa a pasar unos días a Mar del Plata junto a ellos. Según recordó el periodista Luis Bremer, panelista del programa de América, el año pasado Grudke estuvo internada “por un episodio de salud muy complejo ante la crisis” y la primera que se animó a contarle del amorío entre Colantonio y Andrea fue Nancy, una amiga y vecina con quien comparte una empleada doméstica.

El mensaje de Ingrid Grudke en redes sociales, tras confirmar su separación @ingridgrudke

“Sí. Adriana limpiaba mi casa y la de ella y fue la primera que los vio en la pileta de mi edificio con mi bikini, y se lo contó a Nancy”, reveló Grudke. “Es mucho”, señaló David en ese momento. “Claro, chicos. Me costaba creer. Yo soy muy generosa. Presto a todo el mundo, pero si me preguntan, mi propia sobrina de sangre que viene a mi casa, y me llama y me dice ´¿tía, puedo usar tal cosa?´. Y sí. Tengo re confianza. Mis otros sobrinos políticos me preguntan todo, y yo presto el auto, todo”, aseguró. La modelo reconoció que no solo para ella fue un momento doloroso. “Yo exploté. Toda mi familia explotó”, agregó.

En medio de la charla Bremer, quien conoce a fondo el caso, agregó más datos de la ruptura. “Perdón que me ponga frío y calculador, pero además de la traición sentimental, se quedaron con cien mil dólares que vos invertiste en Colmar, la empresa de tu expareja”, repasó. “Sí, al inicio, cuando comenzamos con la heladería en Posadas, sí, puse ese líquido y obviamente después, desde 2022, fui aportando, creyendo en mi pareja, en un proyecto de vida a futuro, de negocios, de sociedad”, reveló. De inmediato, explicó que no va a reclamar en la Justicia lo que le corresponde. “Yo decidí no reclamar nada porque me hace mucho daño”. Además, explicó que Colmar “tiene muchas deudas”. “Si empiezo con una pulseada de cartas documento, eso me afecta emocionalmente”, completó.

Ingrid Grudke estuvo siete años en pareja con Colantonio

Por último, la modelo y empresaria explicó que sigue enganchada porque aún tiene acciones y está esperando que él o alguien más se las compre. “¿Se lo propusiste?”, quiso saber Pamela. “Sí, muchas veces. Pero me dice que no soy dueña. Que no me pertenece nada. Que nunca hice nada, que no trabajé y que me la pasaba viajando”, confesó.