La receta de tortilla japonesa que mantiene radiante a Ingrid Grudke

Las colaciones entre el almuerzo y la cena pueden variar. Desde galletas, barras de cereal o turrones pueden ser parte del tentempié perfecto antes de la merienda. Sin embargo, la modelo Ingrid Grudke enseñó cómo hacer una tortilla japonesa, dulce y esponjosa para saciar el apetito en cualquier momento del día. Es sencilla y no requiere el uso del horno. ¡Manos a la obra!

Así es la tortilla japonesa dulce para comer como tentempié a cualquier hora (Fuente: Instagram/@ ingridgrudke)

Cómo hacer la tortilla japonesa

Ingredientes:

4 huevos.

Esencia de vainilla o cualquier saborizante (opcional).

60 g de azúcar común o impalpable.

Paso a paso:

1 Montar las claras

Separá las yemas de las claras de huevo.

Batí a punto nieve las claras. Cuando estén firmes, añadí un chorrito de esencia de vainilla o el saborizante que hayas seleccionado.

Incorporá 30 g de azúcar.

Batí hasta homogeneizar todo.

2 Cocción de la tortilla

Batí las yemas de huevo con el azúcar restante.

En una sartén a fuego medio, verté las yemas.

Una vez que quede la base, añadí las claras batidas a nieve.

Tapá la sartén y dejá que se cocine.

Una vez que la clara esté cocida, retirá del fuego y serví.

También podés rellenar su interior con queso y jamón cocido para aumentar el valor nutricional.

Cómo hacer la tortilla japonesa

Tiempo de cocción: 7 minutos.

Tiempo de elaboración total: 15 minutos.