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La receta de tortilla japonesa que mantiene radiante a Ingrid Grudke

La modelo enseñó mediante sus redes sociales una técnica fácil para hacer un rico y esponjoso tentempié ideal para comer de colación; aprendé el paso a paso

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Qué es y cómo se hace la tortilla japonesa (Calidad de la imagen mejorada con IA Gemini)
Qué es y cómo se hace la tortilla japonesa (Calidad de la imagen mejorada con IA Gemini)(Fuente: Instagram/@ ingridgrudke)

Las colaciones entre el almuerzo y la cena pueden variar. Desde galletas, barras de cereal o turrones pueden ser parte del tentempié perfecto antes de la merienda. Sin embargo, la modelo Ingrid Grudke enseñó cómo hacer una tortilla japonesa, dulce y esponjosa para saciar el apetito en cualquier momento del día. Es sencilla y no requiere el uso del horno. ¡Manos a la obra!

Así es la tortilla japonesa dulce para comer como tentempié a cualquier hora
Así es la tortilla japonesa dulce para comer como tentempié a cualquier hora(Fuente: Instagram/@ ingridgrudke)

Cómo hacer la tortilla japonesa

Ingredientes:

  • 4 huevos.
  • Esencia de vainilla o cualquier saborizante (opcional).
  • 60 g de azúcar común o impalpable.

Paso a paso:

1

Montar las claras

  • Separá las yemas de las claras de huevo.
  • Batí a punto nieve las claras. Cuando estén firmes, añadí un chorrito de esencia de vainilla o el saborizante que hayas seleccionado.
  • Incorporá 30 g de azúcar.
  • Batí hasta homogeneizar todo.
2

Cocción de la tortilla

  • Batí las yemas de huevo con el azúcar restante.
  • En una sartén a fuego medio, verté las yemas.
  • Una vez que quede la base, añadí las claras batidas a nieve.
  • Tapá la sartén y dejá que se cocine.
  • Una vez que la clara esté cocida, retirá del fuego y serví.
  • También podés rellenar su interior con queso y jamón cocido para aumentar el valor nutricional.
Cómo hacer la tortilla japonesa
Cómo hacer la tortilla japonesa

Tiempo de cocción: 7 minutos.

Tiempo de elaboración total: 15 minutos.

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