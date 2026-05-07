La receta de tortilla japonesa que mantiene radiante a Ingrid Grudke
La modelo enseñó mediante sus redes sociales una técnica fácil para hacer un rico y esponjoso tentempié ideal para comer de colación; aprendé el paso a paso
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LA NACION
Las colaciones entre el almuerzo y la cena pueden variar. Desde galletas, barras de cereal o turrones pueden ser parte del tentempié perfecto antes de la merienda. Sin embargo, la modelo Ingrid Grudke enseñó cómo hacer una tortilla japonesa, dulce y esponjosa para saciar el apetito en cualquier momento del día. Es sencilla y no requiere el uso del horno. ¡Manos a la obra!
Cómo hacer la tortilla japonesa
Ingredientes:
- 4 huevos.
- Esencia de vainilla o cualquier saborizante (opcional).
- 60 g de azúcar común o impalpable.
Paso a paso:
1
Montar las claras
- Separá las yemas de las claras de huevo.
- Batí a punto nieve las claras. Cuando estén firmes, añadí un chorrito de esencia de vainilla o el saborizante que hayas seleccionado.
- Incorporá 30 g de azúcar.
- Batí hasta homogeneizar todo.
2
Cocción de la tortilla
- Batí las yemas de huevo con el azúcar restante.
- En una sartén a fuego medio, verté las yemas.
- Una vez que quede la base, añadí las claras batidas a nieve.
- Tapá la sartén y dejá que se cocine.
- Una vez que la clara esté cocida, retirá del fuego y serví.
- También podés rellenar su interior con queso y jamón cocido para aumentar el valor nutricional.
Tiempo de cocción: 7 minutos.
Tiempo de elaboración total: 15 minutos.
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