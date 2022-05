Ireland Baldwin y una cruda revelación: su exnovio quiso tener sexo con su madre, Kim Basinger

Ireland Baldwin, la hija de Alec Baldwin y Kim Basinger, se caracteriza por su franqueza a la hora de hablar abiertamente sobre su vida privada frente a sus seguidores en las redes sociales. Recientemente, la modelo y actriz compartió una serie de comentarios mortificantes que habría recibido de parte de una de sus exparejas y que involucra a su famosa madre.

Dentro de la tendencia de TikTok en la que las personas responden a la pregunta “¿qué es lo único que te dijo tu ex que nunca olvidarás?” , la joven de 26 años reveló que un ex novio le dijo que ella “nunca sería tan hermosa” como su progenitora.

Las palabras de su por entonces novia habrían ido incluso más allá. Por lo que contó Ireland, éste le habría manifestado asimismo sus intenciones de tener sexo con la famosa actriz de Nueve semanas y media.

La hija de Baldwin y Basssinger enumeró varios comentarios hirientes que habría recibido de esa (o de otra) expareja. Entre otras frases, algunas referidos a su aspecto físico y a sus rutinas de alimentación, tales como “¿de verdad te vas a comer todo eso?” o “simplemente no me atraes de esta forma”.

Aunque Ireland no dio nombres, mencionó una larga lista de aberraciones, entre abusivas e incluso amenazantes. “Cuando llegue a casa, te voy a romper la cara contra la pared” o “si terminás conmigo, voy a publicar estos videos tuyos” , serían algunas de las palabras que tuvo que escuchar.

Baldwin también contó que, en otras ocasiones, se vio en medio de situaciones en las que algunas personas que estuvieron a su lado intentaron aprovecharse de la fama de sus padres. “¿Creés que podés conseguirme un contrato como modelo?” , afirmó que le preguntó un ex, a la vez que agregó: “¿Creés que tu papá me ayudará a ingresar a la Universidad de Nueva York o que me podría conseguir una audición para Saturday Night Live?”.

A pesar de su descargo, Ireland subtituló el video de Tik Tok, sin embargo, con una aclaración: “No todos mis ex han sido terribles” , escribió, y alentó a sus seguidores a darle “like” al video.

No se trata de la primera ocasión en que Ireland se muestra abierta en las redes sociales. En febrero, muchas de las actrices más importantes de Hollywood se desafiaron entre ellas a subir a Instagram y TikTok un video con la canción “That’s Not My Name”, de The Ting Tings de fondo, e imágenes de sus personajes más emblemáticos, con sus nombres sobreimpresos. Aquella tendencia fue reformulada por Ireland Baldwin, quien decidió incluir en el clip algunos de los apodos e insultos que recibió a lo largo de su vida.

“Mi nombre es Ireland, pero a los medios les gusta llamarme...”, escribió sobre el clip, que la muestra bailando mientras aparecen las palabras y frases “gorda”, “busca atención”, “promiscua”, “mocosa alimentada con cuchara de plata sin trabajo real” .

Ireland Baldwin suele hablar sin filtros a través de sus redes sociales Instagram Ireland Baldwin

De esa manera fue llamada la modelo y escritora de 26 años por los medios, pero lo que más llamó la atención fue que dentro de ese mismo universo incluyera una desafortunada frase que su propio padre le dijo -y se hizo pública- en 2007: “Pequeña cerda odiosa y descerebrada”. Así se refirió a su hija el actor cuando Ireland tenía apenas 11 años en un mensaje de audio que salió a la luz en medio del escandaloso proceso de divorcio con Basinger . Si bien en los últimos tiempos la relación entre ellos parece haberse compuesto, la joven dejó en claro en su posteo que aquellas palabras la hirieron.

Aquel audio que se terminaría viralizando era parte de un mensaje que el actor dejó en el contestador porque su hija no atendía el teléfono: allí, además, expresó: “¿Sos lo suficientemente cerda como para no atender? Soy un buen padre, y vos sos una cerda. Enojate, hija de una perra. Preparate para verme el viernes, cerda. No tenés cerebro ni decencia como ser humano. Decile a tu madre que se vaya a la mierda. Soy tu padre, llamame cuando tengas oportunidad”.