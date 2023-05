La incomodidad de Kim Basinger en el baby shower de su hija Ireland Baldwin, celebrado en un club de strippers: “Estaba muy asustada”

escuchar

Para celebrar su baby shower, Ireland Baldwin eligió una temática un tanto polémica: club de striptease. Lo disruptivo de la propuesta no solo causó asombro en las personas fuera del círculo íntimo de la actriz, sino también en su entorno más cercano, incluyendo su madre, Kim Basinger.

Durante una aparición en el podcast High Low With EmRata el martes, la estrella de 27 años reveló que su mamá estaba un poco incómoda con la naturaleza de las festividades. “Mi madre es bastante abierta, pero yo diría que estaba bastante mortificada”, dijo Baldwin entre risas. “ Nos vio a mí y a mi novio recibir bailes eróticos de ocho strippers en el escenario, y creo que se quedó como diciendo: ‘¿Qué está pasando ahora mismo? ”, agregó. La futura madre recordó haber visto a Basinger mientras se “escondía en un rincón” y pedía un “pinot grigio con hielo en el bar”.

Según la modelo, la actriz de Batman, de 69 años, estaba tan agotada que no sabía cómo interactuar con las bailarinas de la fiesta. “Ni siquiera sabía qué hacer con el dinero”, continuó. “ Lanzó un billete de un dólar arrugado lo más rápido y fuerte que pudo, porque estaba muy asustada ”.

Aunque su madre mantuvo la mente abierta, reveló que estaba “agradecida” de que los padres de su novio RAC y los miembros de su conservadora “familia cristiana no asistieran, ni estuvieran invitados”.

Tras anunciar su embarazo en el mes de enero, la modelo y su novio celebraron en marzo la futura llegada de su primer hijo con un baby shower temático de strippers. En lugar de biberones y juegos, la actriz de Grudge Match y el músico se decidieron por bailarinas en el caño y lencería.

En una serie de fotos publicadas en su Instagram, la hija de Alec Baldwin y Basinger, mostró un poco de la intimidad de los festejos. “Demasiadas fotos para publicarlas, tendrán que venir por partes”, escribió como epígrafe. “ Mis amigos y mi familia nos organizaron un baby shower muy tradicional, como pueden ver. No lo habría hecho de otra manera ”, añadió.

“El primer club de striptease del bebé”, escribió en otra publicación, en donde compartió más imágenes del evento.

Hace unos meses, Baldwin había contado una anécdota que también involucraba a su madre, pero de una manera menos graciosa. Dentro de la tendencia de TikTok en la que las personas responden a la pregunta “¿Qué es lo único que te dijo tu ex que nunca olvidarás?”, la joven de 26 años reveló que un exnovio le dijo que ella “nunca sería tan hermosa” como su progenitora.

Las palabras de su por entonces novio habrían ido incluso más allá: por lo que contó Ireland, este le habría manifestado asimismo sus intenciones de tener sexo con la famosa actriz de Nueve semanas y media.

La modelo enumeró varios comentarios hirientes que habría recibido de esa (o de otra) expareja. Entre otras frases, algunos referidos a su aspecto físico y a sus rutinas de alimentación, tales como “¿de verdad te vas a comer todo eso?” o “simplemente no me atraes de esta forma”.

Baldwin también contó que, en otras ocasiones, se vio en medio de situaciones en las que algunas personas que estuvieron a su lado intentaron aprovecharse de la fama de sus padres. “¿Creés que podés conseguirme un contrato como modelo?”, afirmó que le preguntó un ex, a la vez que agregó: “¿Creés que tu papá me ayudará a ingresar a la Universidad de Nueva York o que me podría conseguir una audición para Saturday Night Live?”.

LA NACION

Temas Kim Basinger