El enojo de Valeria Mazza con un periodista en su cumpleaños: “¿Me vas a dejar festejar o me vas a seguir molestando?”

Valeria Mazza cumplió 50 años y lo festejó con todo. En su Paraná natal, la empresaria y top model brindó y bailó rodeada de su círculo de amigos y malaires más cercanos , pero alguien faltó, un periodista que la entrevistó no dejó pasar el dato y la argentina más linda de todos los tiempos no pudo ocultar su enojo; “Amor de mi vida, ¿me vas a dejar festejar o me vas a seguir molestando?”.

El protagonista del tenso ida y vuelta fue el periodista paranaense Gabriel Bianchi, quien cubrió el evento para un medio local. En Intrusos en el Espectáculo reprodujeron las imágenes y dejaron al descubierto la bronca de la empresaria. Tras poner al aire el material, contaron que Alejandro Gravier, marido de Mazza, se acercó al cronista luego del mal trago y lo invitó a retirarse.

“Estamos con Valeria Mazza que ya cumplió años. ¿Le decimos feliz cumpleaños?”, arrancó emocionado la nota el periodista. “Obvio que me tenés que decir feliz cumpleaños. Todo el año cumplo años, todos los días”, le respondió amable la rubia. “Apenas 50 años”, dijo luego la modelo, y contó que festejó en Europa, en Punta del Este y ahora en Paraná.

Según informaron en Intrusos, luego del intercambio, Gravier invitó al periodista local a retirarse Roger Vekstein - @rogerveksteinph

“Yo soy una gitana. Tengo una vida de gitana glam, voy de acá para allá, viajando siempre, siempre moviéndome, y no podía dejar de venir a Paraná”, contó. “Paraná es mi lugar y es a donde vengo a encontrarme conmigo misma”, explicó luego orgullosa la entrerriana. “Tengo acá un montón de afectos, de amigos, de familia”, agregó.

Hasta ese momento, el ida y vuelta entre el entrevistador y la entrevistada fue fluido. Pero al notero se le ocurrió hacer una pregunta que a la figura no le gustó nada. “Falta un invitado”, señaló. “¿Quién es?”, preguntó ella. “ Pancho Dotto. El festejó sus 50 años y no fuiste, ¿qué pasó?” . En ese momento, la cara de Valeria Mazza se transformó.

“Acá hay solo amigos. Mirá, somos muy poquitos”, arrancó la empresaria su respuesta. “El círculo es muy chiquito, los que están acá son los que tenían que estar. Chau”, cerró de forma unilateral la nota. Pero el entrevistador no se dio por vencido. “¿Qué pasó ahí?”, quiso saber. “Amor de mi vida, ¿me vas a dejar festejar o me vas a seguir molestando?”, le devolvió Mazza, y se fue.

Valeria Mazza y parte de su familia; la top eligió su ciudad natal para su gran festejo Roger Vekstein - @rogerveksteinph

Un conflicto sin solución

Lo cierto es que la relación entre Valeria Mazza y Pancho Dotto, modelo y representante, la dupla más exitosa de los 90, se rompió y no parece tener arreglo. Según una nota de LA NACION, el aseguró que ella se fue de su agencia para organizar sus negocios representada por su marido sin siquiera avisarle. Ella niega toda acusación y esgrime su derecho a la libertad de acción a la hora de escoger sus trabajos.

“La verdad es que cada uno es como es. Con Valeria hemos recorrido muchos kilómetros juntos, pero la vida pasa . Por ahí, el día de mañana, cambiamos, pasa algo y charlamos de nuevo. Pero no creo. Tenemos dos miradas y perspectivas de vida muy diferentes en función de las cosas”, sentenció Dotto en diálogo con LA NACION.

Pancho Dotto, en diálogo con LA NACION, afirmó que con Valeria "tienen miradas muy diferentes de la vida"

Poco después de ello, y en una de las pocas ocasiones que habló del tema, Valeria le confió a Pablo Sirvén en su programa de LN+, Hablemos de otra cosa: “No sé cuál es el reclamo, no entiendo qué le pasa ni por qué está ofendido. A mí no tiene absolutamente nada que reclamarme. A no ser que le duela que hoy no tengamos una amistad como teníamos en su momento. Que haya algo más emocional y sentimental. En el tema laboral, no hay reclamo. Todas las que estábamos con Pancho en algún momento nos fuimos”.

50 años a puro brillo

Valeria Mazza apeló a todo el glam posible para celebrar su medio siglo de vida. La empresaria decidió tirar la casa por la ventana o, mejor dicho, hacer de Paraná, su ciudad natal, el gran escenario para el festejo.

Un cambio de década siempre implica balances y replanteos. Pensando en esas cuestiones, la diva decidió que la llamada “mitad de la vida” debía celebrarse en esa ciudad que la vio crecer sobre las barrancas que balconean al río Paraná, en la capital de Entre Ríos, esa provincia de tierra acuchillada tan cercana y, a la vez, tan distante de Buenos Aires.

El festejo de Valeria incluyó un show exclusivo de CAE Roger Vekstein - @rogerveksteinph

La mujer de Alejandro Gravier invitó a amigos muy queridos que fue cosechando en su vida laboral y sumó a aquellos que forman parte de su círculo personal más íntimo conformado por los amigos de la infancia y sus compañeros de colegio. La cosa fue a lo grande, a la medida de su estelaridad. Si una fiesta siempre es motivo de estrés, esta vez los descorches se extendieron durante tres días.

En realidad, Valeria Mazza cumplió sus 50 el pasado 17 de febrero, pero, por razones de agenda, la fecha la encontró en St. Moritz, donde también festejó, pero de manera más íntima.

Docuserie propia

En medio de todos estos festejos, llegó una nueva noticia: el inicio del rodaje de una docuserie basada en su vida, a cargo de la plataforma Paramount+.

El festejo de 50 llegó con otra feliz noticia: el inicio del rodaje de su propia docuserie, por Paramount+ Roger Vekstein - @rogerveksteinph

Producida por el VIS, el estudio internacional de Paramount, la docu serie hará un repaso por los 50 años de Valeria Mazza, su carrera, su familia y sus comienzos en Paraná, Argentina. Cada episodio tendrá un evento o viaje que recorrerá la vida entre la Valeria del presente y la del pasado . Además, habrá entrevistas con diferentes personalidades que fueron muy importantes durante su trayectoria.

Este contenido se suma a la amplia librería de producciones originales de Paramout+ con figuras locales, como Susana Invitada de Honor, Siendo Pampita, Marley & Mirko, Manos Arriba Chef y la flamante novela que también va por Telefe, El Primero de Nosotros