escuchar

El preciso instante en el que Will Smith se levanta de su asiento en la primera fila del Dolby Theatre y camina, sonriente, en dirección Chris Rock, para rematar el inquietante momento con una violenta cachetada quedará para siempre en el recuerdo. A partir de ese momento, la ceremonia de entrega de los premios Oscar de 2022 cambió de rumbo. Nadie esperaba semejante espectáculo, sobre todo porque nada hacía pensar que los dos actores mantuvieran una relación tirante. Hasta el momento, la versión oficial indicaba que el protagonista de Hombres de negro se sintió ofuscado por el chiste que el comediante hizo sobre la alopecia de su esposa. Sin embargo, la misma Jada Pinkett Smith reveló este jueves que la historia es mucho más antigua e intrincada.

Will Smith y Jada Pinkett durante la ceremonia de entrega de los premios Oscar que quedará para siempre en el recuerdo grosby

La actriz de Gotham brindó una entrevista a People en la que asegura que, desde aquel incidente que fue visto en vivo por millones de personas alrededor del planeta, no volvió a comunicarse con Rock, pero da por sentado que, de todos modos, todos los involucrados quieren dejar el tema en el pasado. “¿Si tengo el deseo de conversar con él después de lo que ocurrió? Lo único que deseo es que se aclaren todos los malentendidos en torno a este incidente y que pueda haber paz”, indicó.

Chris Rock y Will Smith, en tiempos de camaradería getty - WireImage

Pinkett Smith no tiene reparos en hablar sobre su vida privada. Lo hace en cada una de las entrevistas que brinda, pero sobre todo en Red Table Talk, el espacio que hasta hace poco tiempo la actriz mantenía en Facebook y en el que, junto a su madre Adrienne Banfield-Norris y su hija Willow desandaba sin tapujos temas de la intimidad familiar. Sin embargo, hubo ciertas vivencias, observaciones y reflexiones que decidió guardarse para el libro autobiográfico que sale a la venta el 17 de octubre en los Estados Unidos.

“Hablo de esto en el libro, Worthy [Valioso]. Creo que podría haber algún malentendido entre Chris y yo en cuanto a los Oscar de 2016. Creo que podría haberse sentido ofendido, pero yo no pretendía hacerle daño. Esa no era mi intención. Pero creo que hay un gran malentendido ahí”, aseguró en la entrevista.

Muchos señalan lo ocurrido durante la ceremonia de entrega de los premios Oscar de 2016 como el antecedente de lo que ocurriría en 2022. Ese año, la actuación de Smith en La verdad oculta no fue tenida en cuenta por los miembros del jurado de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. A decir verdad, aquel año no hubo actores de color nominados. Y ante esta situación, surgió el movimiento #OscarsSoWhite [#QuéBlancosLosOscar], que llamaba a boicotear la ceremonia. Jada apoyó abiertamente este movimiento y pidió a través de sus redes que la gente no viera la entrega de premios.

Los actores llegaron a ser cercanos en algún momento, mucho antes de que un mal chiste y una cachetada los pusiera en el ojo de la tormenta Jesse Grant - WireImage

Ese año, Chris Rock había sido el elegido para ocupar el rol de anfitrión y, fiel a su estilo, no perdió la oportunidad de bromear sobre esta situación en su monólogo. Luego aseguraría, también, que en aquel momento Jada le aconsejó que se negara a oficiar como anfitrión, en solidaridad con los demás actores y actrices de color. Ahora, la actriz aceptó como cierta esa afirmación del humorista y dijo “no haber reconocido realmente el nivel de presión bajo el que él podría encontrarse en ese momento”.

“Probablemente, debería haberlo llamado y decirle: ‘¿Estás bien? Solo quería que sepas que, aunque estoy hablando sobre los Oscar, te deseo lo mejor’. Realmente me tomé el tiempo para llamarlo y decirle eso, solo para estar en contacto. Pero es posible que más allá de mis intenciones, él se haya sentido herido”, explicó. Y añadió: “ Lo único que podemos hacer es reflexionar sobre nuestras propias acciones y tratar de descubrir si algo de lo que hicimos pudo provocar alguna confusión… Cualquiera que sea el malentendido que se haya creado, ¿qué podría haber hecho para evitarlo? El único hecho que se me viene a la mente es esa llamada ”, aseguró.

Según contó la actriz, después de ese incidente, Chris Rock la llamó y charlaron amigablemente, por lo que entendió que la relación entre ellos seguía intacta. “Él se disculpó y yo también le pedí disculpas”, reconoció. “Así que realmente pensé que estábamos bien, que no había resentimientos entre nosotros. Desde ese momento, no volvimos a hablar, hasta que llegó 2022″, indicó.

La reacción de Will Smith al escuchar la broma que, desde el escenario, Chris Rock realizó sobre su esposa, Jada Pinkett

Pinkett Smith también reveló que, inmediatamente después de la bofetada que dividió a Hollywood, Rock bajó del escenario para hablar con ella, en medio de un corte publicitario. “Chris llegó al final del escenario y trató de disculparse conmigo. Él me dijo: ‘No quise hacerte ningún daño’. Y le respondí: ‘No puedo hablar de esto ahora, Chris. Esta situación es una m…’. Pensé que todo lo que acababa de pasar estaba relacionado con el episodio de 2016 y, además, ellos tenían sus cosas antes de que yo entrara en escena a finales de los 80. Tengo que dejar que Will y Chris hablen de eso, pero seguro que tienen sus cosas ”.

Sobre el chiste sobre su alopecia que disparó la catarata de hechos violentos y desafortunados, la actriz reflexionó: “Eso es lo que hacen los comediantes. No estoy aquí para emitir ningún juicio sobre cómo la gente decide expresarse o comunicar su arte. Sí diré que varias veces han herido mis sentimientos, seguro. Chris ha herido mucho mis sentimientos ”.

Pero más allá de este antecedente que tuvo a la entrega de los premios Oscar también como escenario, hubo otro hecho que la actriz deslizó con picardía y que terminó convirtiéndose en el más comentado en las redes: Chris Rock la invitó a salir cuando ya se encontraba casada con su marido.

“La verdad es que todos los veranos los medios aseguraban que Will y yo nos estábamos divorciando. Y ese verano en particular, Chris pensó que era cierto que nos íbamos a divorciar. Entonces me llamó y básicamente me dijo: ‘Me encantaría invitarte a salir’. Y yo dije: ‘¿Qué quieres decir?’ Él me dijo: ‘Bueno, ¿Will y tú no se van a divorciar?’ Yo me quedé helada. ‘No. Chris, esos son solo rumores’, le aseguré. Estaba horrorizado. Se disculpó y eso fue todo”, rememoró la actriz.

Will Smith le pegó una bofetada a Chris Rock durante la 94ª entrega de premios Oscar, en 2022 Neilson Barnard - Getty Images North America

En otra entrevista realizada también este miércoles por Today, la actriz reconoció que ella y Smith estuvieron separados durante siete años. “No fue un divorcio en los papeles, pero cuando llegamos a 2016, estábamos agotados de intentarlo. Creo que ambos estábamos atrapados en nuestra fantasía de cómo pensábamos que debía ser el otro. Hice la promesa de que nunca habría una razón para que nos divorciemos. Trabajaremos en lo que sea que haya que trabajar para lograrlo”, indicó.

La actriz reveló, además, cuál fue su reacción en el momento en el que su marido le dio una bofetada al cómico. “Desde donde estaba sentada no podía saber si era algo simulado o no. No me pareció que Will golpeara a Chris porque, en primer lugar, había visto a Will en el ring de boxeo con luchadores profesionales. Entonces, cuando Chris se movió, parecía que había esquivado el golpe o que Will había fallado. Y cuando vi que Chris seguía de pie y luego siguió caminando hasta el final del escenario, pensé: ‘No hay manera. No hay forma de que Will le haya pegado’”.

Y añadió: “ No fue hasta que Will empezó a caminar de regreso a su silla que me di cuenta de que no había sido una parodia. Esa noche estaba tan confundida como cualquier otra persona en esa sala. Lo primero que le dije a Will fue: ‘¿Estás bien?’. No estaba muy segura de lo que estaba pasando. Simplemente, sabía que debía mantener la calma, mantenerme alejada de la situación, para poner mantenerme consciente de lo que sucedía a mi alrededor”.

Jada y Will llevan más de dos décadas juntos Grosby Group

Con respecto a cómo afectó lo ocurrido a su relación matrimonial, Pinkett Smith explicó: “Durante muchos años he asumido muchas responsabilidades pensando que soy responsable de muchas cosas que simplemente no son mi responsabilidad; es parte de mi codependencia. Voy a estar a su lado, pero también le permitiré que resuelva esto por sí mismo. Estoy encontrando una manera de apoyarlo sin tratar de quitarle peso o lidiar yo misma con eso. Es algo que él tiene que hacer”.

“Fue ridículo hasta dónde llegó, pero también lo entendí al mismo tiempo”, reflexionó la actriz, en referencia a la repercusión de lo ocurrido y también sobre las versiones que la señalan como la “verdadera culpable”. “T eniendo en cuenta la falsa narrativa de que había engañado a Will, o de que era una adúltera… Cuando simplemente miramos la naturaleza humana, cuando mirás las migajas, la gente necesita alguien a quien culpar. Y como la gente no sabía lo que estaba sucediendo detrás de escena, no me sorprendió que me culparan ”.

LA NACION