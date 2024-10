Jake E. Lee, exguitarrista de Ozzy Osbourne, fue baleado este martes en Las Vegas y lucha por su vida

Escuchar

El guitarrista de Ozzy Osbourne, Jake E. Lee, recibió “múltiples disparos” en Las Vega s mientras paseaba a su perro a primera hora de este martes, según notificaron varios medios y la policía local.

Luego de que el sitio TheWrap difundiera la noticia, los representantes del célebre músico de rock, también conocido por tocar en la banda Red Dragon Cartel y Badlands, dijeron que el artista está hospitalizado y en condición estable después de lo que la policía caracterizó como un acto de violencia “completamente al azar” .

“Según pudo confirmarse, el legendario guitarrista de rock Jake E. Lee ha recibido múltiples disparos esta madrugada en un tiroteo callejero en Las Vegas, Nevada”, decía el comunicado difundido ante los medios. “Lee está consciente y evoluciona favorablemente en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de Las Vegas”.

Jake E Lee en el Webster Hall de Nueva York, el 2 de diciembre de 2014 Bill Tompkins - Michael Ochs Archives

“Las autoridades de Las Vegas creen que el tiroteo fue completamente aleatorio y se produjo mientras Lee sacaba a pasear a su perro a primera hora de la mañana”, continúa el escrito. “Como el incidente está bajo investigación policial, no se harán más comentarios. Lee y su familia agradecen que se respete su privacidad en estos momentos”, culmina el mensaje.

Un portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas confirmó que los agentes respondieron al llamado de un tiroteo aproximadamente a las 2.42 de la madrugada y asistieron a una víctima masculina que sufría aparentes heridas de bala, pero en ese momento no identificaron a Lee como la víctima. “Hasta ahora no se han realizado arrestos”, dijo el portavoz del departamento. “Se trata de una investigación en curso”, añadió y alegó que no puede hablar mucho del caso, hasta no encontrar a los culpables, por cuestiones de seguridad.

Lee es conocido en el mundo de la música por haber tocado para Ozzy Osbourne durante la década de 1980, antes de formar Badlands con los exmiembros de Black Sabbath, Ray Gillen y Eric Singer. En 2013 fundó la banda Red Dragon Cartel, con quienes ha lanzado dos álbumes de estudio en 2014 y 2018.

Antes de embarcarse en el proceso de crear esta última banda, Lee se había retirado de la música profesional por considerarla “un negocio feo”, según sus propias palabras. “Pero empecé a sentir un poco de comezón después de 10 años, más o menos. Estaba como improvisando con bandas de vez en cuando aquí en Las Vegas, y eventualmente, Kevin Churko, el productor, me contactó porque estaba haciendo los álbumes de Ozzy, para ver si podía volver a tocar con él”, dijo durante una entrevista en 2018. Esa reunión nunca ocurrió debido a una supuesta disputa sobre los créditos de las letras de las canciones, pero el guitarrista volvió a hacer su propia música poco después.

En los últimos años, el guitarrista ha sufrido dolores de muñeca que le han impedido actuar en vivo. En una entrevista reciente con Tone-Talk, explicó como lo que inicialmente pensó que era el síndrome del túnel carpiano resultó ser una falta de cartílago en su mano derecha. A partir del diagnóstico recibido, el músico se centró en el tratamiento del dolor y la fisioterapia para volver a estar en forma.

“Estoy tocando de nuevo, quizá desde hace dos meses, y quiero salir de gira”, dijo durante una entrevista hace poco. “Quiero terminar de hacer la gira Patina, que se canceló por culpa del Covid. Me gustaría salir y hacer eso con Red Dragon Cartel y grabar algo más”, añadió.

