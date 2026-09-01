Jake, hijo de Rob y Michele Reiner, tomó una importante decisión ocho meses después de la muerte de sus padres

A ocho meses de la muerte de sus padres, Jake Reiner, hijo de Rob y Michele Reiner, decidió dar un nuevo paso en su vida personal. El joven se casó con su prometida, Maria Gilfillan, en una ceremonia íntima que tuvo lugar a comienzos del pasado agosto.

La noticia fue difundida por el portal TMZ, medio que confirmó que el hijo del cineasta, de 35 años, y su pareja optaron por una celebración de carácter privado. Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre la ceremonia ni sobre quiénes habrían sido los invitados para acompañarlos en este especial momento.

Los recién casados ya se habían mostrado juntos anteriormente en algunos eventos que compartieron a través de algunas publicaciones en las redes sociales, como en octubre de 2025, cuando el joven publicó en Instagram una foto junto a su novia durante la boda de un amigo en Las Vegas.

Jake, hijo de Rob Reiner, junto a su pareja Instagram

El difícil momento familiar

El casamiento del hijo del fallecido actor y director cobra especial relevancia debido al difícil momento personal que atraviesa la familia, ya que la boda se produjo pocos meses después del asesinato de sus padres, ocurrido el 14 de diciembre de 2025 y por el que fue arrestado Nick Reiner, hermano de Jake, acusado de dos cargos de asesinato en primer grado.

En una reciente entrevista con la cadena de televisión KABC-TV, Jake se refirió por primera vez a cómo ha sido su vida tras la muerte de sus progenitores. Durante la conversación, en la que se lo vio luciendo ya su alianza de matrimonio, recordó cómo vivió su círculo cercano los meses transcurridos desde la muerte del cineasta y su esposa. “Han pasado ocho meses que, a su vez, parecen ocho años y que, a su vez, parecen ocho minutos”, expresó. Y agregó: “Cada vez que me despierto, recuerdo esta realidad”.

El hijo del director, quien trabaja como periodista, también contó cómo recibió la noticia y recordó particularmente la llamada de su hermana Romy, de 28 años, quien le pidió que se dirigiera a la casa familiar tras lo ocurrido. Reiner explicó que a lo largo de su carrera ha tenido contacto con diferentes escenas de crímenes, pero apuntó que, más allá de ello, encontrarse con una situación de esas características en la propia casa donde vivió parte de su vida tuvo un fuerte impacto en él. “Cuando se trata de la escena de un crimen en la casa de tu infancia, es surrealista”, dijo.

Jake, junto a sus padres, Rob y Michele Reiner, en una gala en el año 2014 Evan Agostini - Invision

“Mis padres nos amaban incondicionalmente”

Durante la entrevista, Jake evitó responder preguntas relacionadas con su hermano y con su presunta participación en el crimen. En medio de la investigación, que continúa en los tribunales, decidió mantener silencio en relación con la información con la que cuenta la familia sobre lo sucedido.

Sin embargo, el periodista sí se refirió al vínculo que sus padres mantenían con su hermano y habló sobre los problemas personales que éste atravesaba. Según contó, Rob y Michele apoyaron a Nick durante su recuperación de la adicción a las drogas de manera constante. “Mis padres nos amaban incondicionalmente a los tres y puedo asegurar que nunca dejaron de ayudarlo”, resaltó.

Nick Reiner permanece detenido en un centro correccional de Los Ángeles. El joven fue arrestado horas después del asesinato de sus padres tras ser encontrado cerca del campus de la Universidad del Sur de California, y continúa privado de su libertad sin derecho a fianza.

El proceso judicial todavía no concluyó y está previsto que el acusado vuelva a comparecer ante la Justicia a mediados de este mes, momento en que está prevista la celebración de una audiencia preliminar. De ser declarado culpable, el hijo del director podría enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.