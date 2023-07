James Cameron alertó sobre los peligros de la inteligencia artificial: “Se los advertí en 1984 y no me escucharon”

escuchar

En medio de la fuerte controversia que despierta la utilización de la Inteligencia Artificial (IA), el director de cine James Cameron analizó el fenómeno y aludió a su exitosa película Terminator, que plantea una rebelión de las máquinas contra la humanidad. “Yo se los avisé en 1994 y no me escucharon”, lanzó.

La película Terminator llegó al cine en 1984 Gentileza Paramount

El realizador brindó una entrevista a CTVNews y reveló estar de acuerdo con los expertos que alertan sobre el grave riesgo que representan para la humanidad los recientes avances en la materia y coincidió, también, con las advertencias sobre la necesidad de regular la tecnología antes de que represente, como en el film protagonizado por Arnold Schwarzenegger, una amenaza mayor. “Comparto absolutamente esa preocupación. Se los advertí en 1984, y no escucharon”, señaló. Además, indicó que es muy importante evaluar quién está detrás del desarrollo de este tipo de tecnología.

“¿Quién está construyendo estas cosas? O lo están haciendo para dominar las acciones de marketing, por lo que a la IA le están enseñando a ser codiososa; o lo están desarrollando con fines defensivos, por lo que le están enseñando a ser paranoica”, reflexionó. Y disparó: “Creo que la militarización de la IA es el mayor peligro”.

“ Creo que entraremos en el equivalente a una carrera de armamentos nucleares con IA, y si no la construimos, los otros muchachos seguramente la construirán, y luego se intensificará” , profundizó. “Podrías imaginar una IA en un escenario de combate. Todo el asunto está siendo comandado por las computadoras a una velocidad en la que los humanos ya no pueden interceder, y no tienes la capacidad de reducir la escala”, dijo.

Arnold Schwarzenegger, el actor que le dio vida al cyborg asesino que llega desde el futuro Archivo

Más allá de los potenciales problemas que la desregulación de este tipo de tecnologías podría generar a mediano plazo, la utilización de inteligencia artificial es uno de los ítems que preocupan a los guionistas y actores de Hollywood, que se encuentran protagonizando una huelga histórica. Unos argumentan que los artistas necesitan protección contra el uso de sus imágenes y arte por tecnología de IA sin su consentimiento, y los otros esgrimen que no se debe permitir que los estudios los reemplacen con IA para escribir guiones. En un discurso épico, Fran Descher, presidenta de SAg-AFTRA, el sindicato de actores, lanzó una advertencia. “Si no nos mantenemos firmes en este momento, todos vamos a estar en problemas. Todos vamos a estar en peligro de ser reemplazados por máquinas”, expresó la semana pasada.

Sobre este punto, el también director de Titanic y Avatar expuso un punto de vista menos catastrófico: según él, es imposible que una máquina pueda alcanzar el mismo nivel de escritura que un ser humano, y por eso, es muy poco probable que los guionistas sean reemplazados por inteligencia artificial. “ Personalmente, no creo que una mente incorpórea pueda hacer más que rejuntar lo que han dicho otras mentes encarnadas sobre la vida que han tenido , sobre el amor, sobre la mentira, sobre el miedo, sobre la mortalidad, y simplemente regurgitarlo en una ensalada de palabras”, aseguró. Y añadió: “No creo que alguna vez vayan a ser capaces de crear algo que conmueva a la audiencia. Tenés que ser humano para escribir algo que logre ese propósito”.

“Lo importante no es quién escribe, sino que la historia sea buena. Esperemos 20 años, y si una IA gana un premio Oscar en la categoría de mejor guion, empecemos a tomar el asunto en serio”, indicó.

