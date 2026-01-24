James Cameron y un comentario lapidario sobre Estados Unidos: “Es un lugar en el que todos se atacan a la yugular”

James Cameron es uno de los directores más talentosos y taquilleros de la actualidad. En un momento complejo para la industria del cine, en los que escasean los largometrajes exitosos, Cameron no pierde su lugar de Rey Midas. Sus películas de Avatar recaudan de a miles de millones, y sus decisiones artísticas y comerciales son seguidas con mucha atención por el público y la industria. Pero alejándose del cine, una reciente opinión que tuvo sobre el rumbo de Estados Unidos llamó poderosamente la atención.

En el marco del ciclo de entrevistas In Depth with Graham Bensinger, Cameron reveló que ya se encuentra mudado a Nueva Zelanda, en donde se aboca al desarrollo de su próximos proyectos. Y sobre la vida en ese país, el director expresó: “Luego de la pandemia, Nueva Zelanda eliminó el virus por competo (…). Ellos tienen un porcentaje de personajes vacunadas de un 98%. Por eso es que amo Nueva Zelanda. En su mayoría, la gente está cuerda, en oposición a Estados Unidos en donde el porcentaje de vacunas aplicadas es de un 62% y eso va cuesta abajo, en la dirección equivocada”.

Más adelante y sin ningún tipo de matices, Cameron continuó: “¿En dónde preferirías vivir? ¿En un lugar en el que activamente se cree en la ciencia, y en donde la gente trabaja en conjunto por un objetivo en común, o en un sitio en el que todos se atacan a la yugular, que está extremadamente dividido, en donde se le da la espalda a la ciencia y que estaría completamente desorganizado si apareciera otra pandemia?”.

Frente a la opinión del entrevistador, quien dijo que Nueva Zelanda era “un país hermoso”, Cameron concluyó: “Pero yo no estoy aquí por los paisajes. Yo estoy aquí porque hay sentido común”.

La mejor butaca

En el marco de una de las muchas presentaciones de Avatar: Fuego y ceniza, James Cameron reveló cuál es, según su experiencia, el mejor lugar para sentarse en el cine y disfrutar al máximo de cada escena.

La revelación surgió a partir de un video que compartió SensaCine, en el que Cameron explicó que el sector central de la sala es ideal para vivir una experiencia cinematográfica plena. Según detalló el director, sentarse en el medio permite apreciar mejor la imagen y el sonido, algo clave para disfrutar producciones inmersivas como Avatar. “Me gusta sentarme donde la pantalla simplemente llena mi visión periférica”, explicó.

En sus declaraciones, opinó que el mejor asiento del cine está en el centro de la sala y a una altura intermedia, es decir, no demasiado cerca de la pantalla, pero tampoco en las últimas filas, ya que desde allí se consigue un equilibrio ideal entre inmersión visual y calidad de sonido.

Incluso aclaró que, según las preferencias personales, se puede ajustar levemente la ubicación: quienes son más visuales pueden ubicarse un poco más adelante, mientras que quienes priorizan el audio disfrutarán más sentándose apenas más atrás. “Si sos alguien visual, al centro y no tan arriba te vendría bien… pero si sos alguien a quien le gusta apreciar el audio de una película, al centro y un poco más arriba la podrás disfrutar mejor”, sostuvo.

Por último, el director fue contundente al advertir que los asientos laterales son, a su criterio, los peores de toda la sala, por lo que aconsejó evitarlos si se busca una experiencia realmente envolvente y fiel a la intención con la que fue pensada la película.