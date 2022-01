Jamie Dornan: “El 2021 ha sido el peor año de mi vida, y el más difícil”

El éxito profesional, la fama, el reconocimiento o sus fotos como modelo de prestigiosos diseñadores (Calvin Klein, Armani y Hugo Boss) no necesariamente son garantía de felicidad. Jamie Dornan, el galán de Cincuenta sombras de Grey, lo sabe. “Es extraño terminar el año con toda esta positividad, con tantos elogios para (la película) Belfast y muy buenas opiniones sobre (la serie) The Tourist, porque en muchos niveles ha sido el peor año de mi vida, y el más difícil” , ha revelado el reconocido al periódico inglés The Telegraph.

El intérprete nacido en Irlanda del Norte perdió a su padre el pasado marzo a causa del coronavirus . “En verdad, podrías buscar por todas partes y sería muy difícil encontrar algo negativo que decir sobre mi padre. Fue un faro de positividad, esa es mi conclusión principal”, resaltó durante la entrevista. El actor había estado 18 meses sin poder verlo debido a las restricciones y cuarentenas para viajar y a su apretada agenda profesional. “Su amabilidad, su disposición para hablar con cualquiera y con todos. Papá la tenía para todos”, resaltó.

Junto a la actriz irlandesa Caitríona Balfe en el estreno de Belfast, en Los Ángeles LISA O'CONNOR - AFP

Si algo de luz pudo haber arrojado el 2021 para Jamie Dornan fueron los estrenos de Belfast, celebrada película autobiográfica de Kenneth Branagh, y de la flamante serie The Tourist, en donde da vida a un hombre con amnesia perseguido por una serie de enemigos. Por la película de Branagh, en la que trabaja junto a Caitríona Balfe, Judi Dench, Ciarán Hinds y Colin Morgan; el intérprete está nominado a mejor actor de reparto en los Globos de Oro, así como en los Critics Choice Awards. Algunos medios sostienen que no sería descabellado que sea nominado a los Oscar.

En el ámbito personal, el irlandés continúa con su vida bien alejada de los flashes, enfocada en su matrimonio -está casado desde 2013 con la actriz y pianista Amelia Warner-, y en sus tres hijas mujeres: Dulcie, de 7, Elva, de 4, y Amelia, que nació en plena pandemia.

