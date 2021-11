Jamie Dornan: el galán de Cincuenta sombras de Grey tuvo a varias “Anastasias” famosas en su vida antes de convertirse en padre de familia

Cincuenta sombras de grey es la franquicia cinematográfica que lo catapultó al estrellato. Sin embargo, Jamie Dornan ya era una cara muy conocida dentro de la industria antes de personificar al multimillonario Christian Grey. Además de trabajar en la película de Sofia Coppola María Antonieta, La reina adolescente, personificar a un cazador en la serie Once upon a time y a un psicópata en The fall, el actor ya contaba con un largo recorrido en el mundo de la moda al ser la imagen de reconocidas marcas como Calvin Klein, Armani y Hugo Boss.

Ya sea como actor, en su faceta de modelo o como el padre más sexy, este galán arranca suspiros y lidera los rankings de los hombres más atractivos de Hollywood. Ahora bien, pese a su fama de seductor y rompecorazones, este irlandés es un hombre muy familiar que también ha sufrido por amor. De hecho, su vida no se parece en nada a la del excéntrico millonario que interpreta en la pantalla: casado desde 2013 con la actriz y pianista Amelia Warner, el actor es padre de tres hijas mujeres y mantiene una vida alejada de los flashes .

Su primer gran amor

Nacido en Irlanda del Norte el 1 de mayo de 1982, James Peter Maxwell Dornan tiene un currículum sentimental que demuestra que más de una “Anastasia” cayó rendida a sus pies, mucho antes de que se convirtiera en la fantasía de millones de espectadoras.

Su primer amor famoso fue la actriz Keira Knightley, a quién conoció en el año 2003 durante una sesión de fotos para una campaña publicitaria. Él tenía 21 y todavía no era famoso; ella, acababa de cumplir la mayoría de edad y preparaba su papel como Elizabeth Swann para la primera entrega de Piratas del Caribe, ese que meses después haría despegar su carrera. Si bien el flechazo fue inmediato, la pareja decidió mantener el romance en secreto y tardaron casi un año en hacer su primera aparición pública .

Dornan y Knightley, en 2004

Eventos, premieres y alfombras rojas se convirtieron en el lugar donde los tortolitos eran fotografiados, y el público no dejaba de preguntarse quién era ese joven que acompañaba a la bella actriz. Es que, por ese entonces, Dornan no era conocido más allá del mundo de las pasarelas o las campañas gráficas.

Parecían el uno para el otro, sin embargo dos años después la pareja anunció su separación a través de un comunicado en la revista People. Si bien el escrito remarcaba que Dornan y Knightley seguían siendo amigos, esta ruptura significó un gran quiebre para el también músico. Por aquellos años, Dornan era parte de la banda Sons of Jim, por lo que decidió ahogar sus penas escribiendo “Only on the Outside”, una canción donde expresaba todo su dolor.

“Puedo ver a tus sofisticados amigos tratando de robar tu inocencia. Eres tan débil cuando estás con ellos”, dice parte de la letra. “ La canción duele tanto cuando la canto. Estábamos tan enamorados. Trata sobre las dificultades en una relación, todo el mundo las tiene ”, le confesó el compositor a Mirror.

Claramente, este fragmento de la letra da cuenta del gran motivo de la ruptura: el creciente éxito profesional de la actriz. “ Estaba intimidado por ciertas cosas que venían con su fama y empecé a sentirme incómodo. Los dos nos dimos cuenta que las cosas no podían continuar así ”, reconoció el actor en una entrevista en 2006, dejando ir a su primer gran amor.

Estrellas fugaces

La protagonista de Orgullo y Prejuicio no ha sido la única actriz en la vida amorosa de Dornan. Después de ella, varios nombres fueron vinculados al corazón del actor aunque muchos de ellos nunca fueron blanqueados. Tal es el caso de la bella Sienna Miller, con quien el galán se dejó ver en más de una oportunidad por las callecitas de Notting Hill. Según un informe del periódico The Mail on Sunday, varios testigos vieron a la actriz coquetear con Dornan después de separarse de otro famoso seductor, el buen mozo de Jude Law.

Sea cierto o no, la realidad es que el irlandés y la protagonista de Una buena receta quedaron muy amigos después de los rumores. “Jamie ha sido un gran amigo mío durante años. Es brillante y lo he estado siguiendo en The Fall, que creo que es una serie excepcional. No puedo esperar a verlo en la próxima temporada, va a ser estelar”, confesó la rubia en una entrevista dando cuenta de la buena onda entre ellos.

Dornan, un conquistador de bajo perfil Instagram

Al poco tiempo, el nombre de Mischa Barton -que por ese entonces estaba en pleno apogeo de su carrera por su papel de Marissa Cooper en la serie de televisión The O.C.- comenzó a sonar fuerte como la nueva conquista del modelo. Sin embargo, ellos tampoco lo oficializaron.

A Barton, le siguió la actriz y cantante Lindsay Lohan y la glamorosa Kate Moss, con quien trabajó para la marca Calvin Klein, en 2006. Al parecer, las fotos de la campaña subieron la temperatura entre los protagonistas y la historia siguió detrás de cámara.

La dueña de su corazón

Jamie Dornan y su esposa Amelia Warner, en 2018 David Fisher/Shutterstock

Tras estos breves affaires sin confirmar, el actor conoció a la mujer de su vida: Amelia Warner. En 2007, la actriz y pianista (ex de Colin Farrell) y el irlandés iniciaron una relación a partir de lo que, según ellos mismos cuentan, fue un flechazo. “Fui obnubilado por ella desde el principio, realmente. Estoy más enamorado hoy que al principio”, confesó Dornan recientemente en una entrevista con Belfast Telegraph.

Tras seis años de noviazgo, más precisamente en abril de 2013, los tortolitos pasaron por el altar para sellar su amor en una íntima ceremonia. Unión que se terminó de coronar meses después con la llegada de su primera hija, Dulcie. Esta niña cambió tanto sus vidas que, tres años después, el feliz matrimonio decidió agrandar la familia con Elva, su segundo bebé.

Mientras incursionaba en el mundo de los casados y debutaba como padre, la popularidad de Dornan explotó al encarnar a Christian Grey en la adaptación cinematográfica de la saga de novelas eróticas de E.L. James. A pesar de que esto generó un gran cambio en la vida del actor, su privacidad y su amor con Warner continuo en una absoluta discreción. De hecho, la noticia de los dos embarazos del matrimonio se conoció a través de una serie de fotografías en las que se podía ver a la pianista en un avanzado estado de gestación.

Ahora bien, las escenas hot que el actor tenía que interpretar junto a Dakota Johnson en el set hizo que la pareja tenga que hacer frente a constantes rumores de crisis e infidelidades; algo que con el tiempo Warner supo aprender a manejar con mucha cautela. Es que, a pesar de haber trabajado también como actriz, ver a su marido en ese personaje tan jugado no fue algo fácil de asimilar para ella. De hecho, los rumores señalan que el actor estuvo a punto de rescindir su contrato con la productora algo abrumado por el costado negativo de la popularidad.

Jamie Dornan y Dakota Johnson en una de las escenas de Cincuenta sombras de Grey. Archivo

“Ella no quiere verla”, confesó Dornan en la premiere del primer film de la saga. Si bien Warner llegó al estreno del brazo de su marido, la pianista se resistió a entrar a la sala donde se proyectaba la película. “Me quiere y apoya mi trabajo, pero creo que no va a ser capaz de sentarse a verla. No voy a presionarla en su decisión”, advirtió el actor en USA Today.

Es cierto que el de Grey no es un papel para cualquiera. Antes de que la propuesta llegue a manos del irlandés, Charlie Hunnam había sido el elegido, pero una ola de críticas lo hizo desistir del proyecto. En medio de una catarata de nombres saltó el de Jamie Dornan y sin dudas, era el ideal.

Muy profesional, el intérprete de este multimillonario con singulares gustos sexuales quiso estar a tono con su personaje y decidió hacer un estudio de campo. “ Para meterme un poco en tema, un martes por la noche besé a mi mujer y a mi bebé y fui a ver una sesión de dominación-sumisión en un antro. No se parecía a nada que hubiera experimentado antes, nunca había visto ningún tipo de S&M porque no tenía interés en ese mundo ”, le confesó a E! News.

Jamie Dornan le puso el cuerpo al misterioso Christian Grey

Las escenas jugadas y la buena química con la hija de Melanie Griffith y Don Johnson siempre encendieron las alarmas de que lo de Christian Grey y Anastasia Steele seguía cuando las cámaras se apagaban, sin embargo el actor y su mujer lograron salir airosos de las tres entregas. De hecho, en 2019 el matrimonio le dio la bienvenida a su tercera hija, Alberta. Para dar la noticia, Warner eligió el día de la madre, y compartió una foto en la que se veían tres pares de zapatos: “Estoy muy orgullosa de estas tres niñas maravillosas. Es un honor ser su madre. Me siento increíblemente agradecida hoy. #felizdíadelamadre”, escribió en su cuenta de Instagram.

Si bien la llegada de la nueva integrante tomó por sorpresa a más de uno, el deseo de Dornan y Warner por volver a ser padres no lo fue. Es que meses atrás, el actor le había contado a Jimmy Kimmel en su programa que la paternidad era una pieza fundamental en su bienestar: “Con Dulcie y Elva estaba como a merced del horario de Cincuenta sombras. La primera la tuvimos en Canadá, y comencé a filmar tres días después de que ella nació. La segunda la tuvimos en Londres, y volé a Canadá 10 días después y comencé a filmar la segunda. Nunca me he perdido un nacimiento. No podría vivir conmigo mismo si me perdiera un nacimiento. Pero esta vez, estoy tratando de tomarme un tiempo libre por algunos meses”, señaló entusiasmado con la idea de compartir más tiempo con la pequeña en camino.