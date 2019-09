Jana Maradona defendió a su papá en las redes Crédito: Instagram

Mientras Diego Maradona sorprendió con la confirmación de que será el nuevo DT de Gimnasia de La Plata, su hija Jana escribió un tuit para apoyarlo, y lo defendió de cualquier crítica.

"Hay muchas actitudes reprochables hacia mi padre y tuvo errores, incluso conmigo, pero estos últimos años estuvo remendándolos", escribió la joven de 23 años. Y agregó: "Todos nos equivocamos y aprendemos en esta vida. Solo eso".

Jana es el fruto de un breve romance que Maradona tuvo con Valeria Sabalain, en 1995, y la reconoció ante la Justicia en 2008. Sin embargo, fue recién en 2014 cuando accedió a conocerla personalmente, cuando ella era toda una adolescente de 18 años.

La hija del astro siempre se mostró sin rencores, a pesar de todos los años que padeció su ausencia: "Lo perdoné, no tengo ningún rencor, por eso lo fui a buscar. El apellido lo tengo desde los tres años. Iba al jardín y los chicos me preguntaban si era la hija. Quería conocerlo. Ahora no hay posibilidades de que pierda contacto con él, para mí es todo", había dicho tiempo atrás. También en una nota de HOLA! confesó que se sentía mucho más plena y feliz desde que había conocido a su papá.

En 2015 la joven reveló cómo había sido el emotivo encuentro: "Primero abrazó a mi mamá y le pidió perdón. Después a mí y nos pusimos a llorar, nos emocionamos un montón", contó en aquel momento. También relató que lo primero que le consultó su papá era cuántos años tenía; por su parte, ella le preguntó si él era su papá. "Me dijo: '¿Cómo que no, si tenés mis mismos ojos y sos igual a mí?' Yo le dije que era parecida a mi mamá, y él me dijo: 'No, no, sos muy parecida a mí'".

Unos meses después del encuentro donde se vieron en persona por primera vez, Jana se fue a pasar sus vacaciones en Dubai , para cultivar la relación padre e hija. Durante ese tiempo se la vio muy compinche con Rocío Oliva, la pareja de Maradona en ese momento.

"Estamos tramitando la visa y viajo sin pasaje de regreso porque quiero aprovechar al máximo mi reconciliación. Recién hablé con él y ya puso a sus abogados a ver el tema de los papeles. La idea del viaje es poder disfrutar con tranquilidad e intimidad. En la Argentina no podemos tener un vínculo normal, porque vamos a comer a un lado y no podemos ni caminar. Allá hasta me armó un cuarto para recibirme", contaba.

Desde ese primer reencuentro nunca más se separaron, y mantuvieron un lazo sin ocultarse. No resulta extraño que el exfutbolista le demuestre su cariño en las redes, y ella le responda con tiernos posteos.