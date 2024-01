escuchar

Es uno de los actores más convocados y exitosos de los últimos años, sin embargo, acaba de confesar que ni siquiera tiene su propia casa. Jason Momoa brindó una entrevista en la que dio algunos detalles de cómo es su vida tras haberse separado de su exesposa y madre de sus hijos, Lisa Bonet. Allí, la estrella de Aquamán expresó que, literalmente, vive “en la carretera”.

Jason Momoa es un confeso amante de los autos y las motocicletas instagram.com/prideofgypsies/

Meses atrás, las imágenes de Tori Spelling viviendo junto a sus hijos en humildes hoteles de Los Ángeles, y luego en un motorhome, llamaron la atención de millones de personas en todo el mundo. Es que la heredera del exitoso productor televisivo Aaron Spelling es conocida por llevar una vida llena de lujos, y el contraste con lo que mostraban aquellas fotografías llenó de preocupación a sus seguidores y fanáticos. Luego, ella misma explicó que se vio obligada a abandonar el hogar familiar porque estaba lleno de hongos que ponían en riesgo su salud y la de sus hijos. Sin embargo, parece no ser la única.

Ahora, Momoa también reconoció que en los últimos meses pasa sus días y sus noches sobre cuatro ruedas. En una entrevista que el actor concedió a Entretainment Tonight, indicó: “Ni siquiera tengo una casa en este momento: vivo en la carretera”. Luego, explicó que en su caso no se vio obligado a tomar esa determinación por falta de dinero ni por problemas edilicios. Lo que lo tiene de acá para allá es la grabación de un nuevo programa, On the Roam, en el que entrevista y charla con artistas, artesanos y deportistas de distintas localidades de los Estados Unidos.

“Siempre estoy en estos lugares extraños”, aseguró. Y agregó que sus fanáticos de pequeños pueblos quedan totalmente sorprendidos y encantados cuando lo ven aparecer. “Me pasa todo el tiempo. Me dicen: ‘¡Qué diablos estás haciendo acá!’”, indicó, entre risas. “Y la verdad es que me encanta la idea de estar rodeado de gente común y corriente. Después de tanto tiempo de mostrar lo que sé hacer, que es actuar, sentí curiosidad de saber cómo me recibirían”, explicó.

Lisa Bonet y Jason Momoa ya están formalmente divorciados Instagram: officiallisabonet / prideofgypsies

La entrevista se emitió el mismo día en que la Justicia declaró a Momoa y Bonet como formalmente divorciados. Esto ocurrió solo un día después de que la actriz presentara la solicitud, a pesar de que anunciaron su separación en enero de 2022. Para ese momento, llevaban 17 años de relación y tenían dos hijos en común: Lola, de 16 años, y Nakoa-Wolf, de 15.

Este miércoles, People dio a conocer la demanda presentada por la madre de Zoë Kravitz, y allí se conoció la fecha de la separación: el 7 de octubre de 2020, exactamente doce meses después de haberse casado y un año y medio antes de haberlo hecho público.

Jason Momoa y Lisa Bonet tienen dos hijos en común Instagram: prideofgypsies

El “trámite exprés” tiene un claro motivo. Los actores llegaron a un acuerdo que dejó en claro su deseo de que la familia atraviese las menores complicaciones posibles: solicitaron la custodia compartida de sus dos hijos y que no exista manutención conyugal para ninguna de las partes.

También se responsabilizaron a afrontar en partes iguales los gastos de la manutención, educación y el bienestar general de sus hijos, y en caso de que uno de ellos se vaya de vacaciones con ellos, será quien asuma los costos. La división de bienes tampoco fue un tema controvertido. Ambas partes se mostraron “satisfechas” con el reparto.

