Jason Momoa sorprendió a todos con su nuevo look: “Lo odio”

El mundo entero conoce a Jason Momoa como el actor de pelo largo y barbudo; sin embargo, su fisonomía acaba de cambiar por completo. Antes de comenzar las grabaciones de Duna: Parte 3, el intérprete compartió un video en el que se afeita la barba por primera vez en seis años para volver a meterse en el personaje de Duncan Idaho.

Durante el clip, la estrella de Hollywood contó que la última vez que se afeitó fue para rodar la primera entrega de Duna, estrenada el 21 de octubre de 2021, una adaptación de la novela de ciencia ficción de Frank Herbert sobre el hijo de una familia noble encargada de proteger un planeta disputado por su producción de una requerida especia.

“Solo por ti, Denis”, dijo Momoa en el clip, refiriéndose al director de la saga, Denis Villeneuve. El actor añadió más tarde: “¡Maldita sea! Lo odio“, mientras mostraba su nuevo look que lo hace ver irreconocible.

Momoa interpretó a Duncan Idaho en la primera película de Duna y ya había confirmado que volvería para la próxima entrega, después de no participar en Duna: Parte 2. En la historia, Duncan es el maestro espadachín y mentor de Paul Artreides (Timothée Chalamet), pero el personaje se sacrifica cerca del final de la película para permitir que Paul y su madre, Jessica, escapen de los soldados Sardaukar. En los libros de Herbert, Duncan regresa finalmente en forma de clon. No está claro si Villeneuve tomará una dirección similar para esta tercera parte, pero lo que sí se sabe es que Momoa volverá.

Jason Momoa, Timothee Chalamet y Zendaya, en la proyección especial de la primera entrega de Duna en el Odeon Leicester Square de Londres Ian West - PA Wire

Duna: Parte 3 también cuenta con el regreso de miembros del elenco original como Chalamet, Zendaya y Florence Pugh. Entre los nuevos fichajes de la franquicia se encuentran Nakoa-Wolf Momoa, el hijo adolescente de Momoa y Lisa Bonet, y la estrella de Silo, Ida Brooke. Los jóvenes actores interpretarán a Leto II y Ghanima, los hijos gemelos de Paul (Chalamet) y Chani (Zendaya).

El orgullo de un padre

“Le espera un duro despertar”, dijo Momoa a Extra a principios de este mes sobre el casting de su hijo en Duna, que marca también su debut actoral. “Es la primera vez que entra en el mundo laboral y le va a ir bien. Consiguió todo por sí mismo. No quiero ayudarlo, lo ha hecho todo por su cuenta, y me alegro por él”, añadió.

“Querés que tus hijos sean mejores que vos, y realmente creo que él lo es”, continuó Momoa. “Yo no podría hacer lo que él está haciendo a su edad. No hay forma de que pudiera sentarme en una habitación con Denis Villeneuve y mantenerme firme. Yo estaba en Baywatch a los 19 años. Él tiene 16 y está haciendo un gran trabajo con Denis Villeneuve", contó orgulloso.

Se espera que Duna: Parte 3 llegue a los cines en diciembre de 2026 de la mano de Warner Bros. y Legendary Entertainment.

Además de este proyecto, luego de ponerse en la piel de Aquaman, la estrella de Games of Thrones se incorpora al mundo de DC como Lobo. El debut del actor en la piel de este personaje de cómics, será en el marco del film Supergirl: Woman of Tomorrow, en el que la actriz Milly Alcock interpretará a la prima de Superman. “Yo siempre quise interpretar a Lobo, porque es un papel perfecto. Entonces si me llaman, y me piden que lo haga, más vale que sí“, dijo Momoa tiempo atrás

Lobo es un personaje creado en 1983, por el guionista Roger Slifer, y el también guionista y dibujante Keith Giffen. Presentado inicialmente como un sanguinario guerrero, Lobo es el último representante de la raza alienígena Czarniana. Su trabajo principal es el de cazarrecompensas y, aunque en su origen era un villano, su creciente popularidad lo convirtió en una suerte de antihéroe.