Polémicas declaraciones: Eric Clapton afirmó que los vacunados contra el Covid-19 están bajo “hipnosis masiva”

Eric Clapton pasó de ser un genio de la guitarra a tener un historial de declaraciones polémicas y financiar campañas antivacunas en medio del avance de la pandemia de coronavirus. En su última aparición pública, volvió a criticar los protocolos de seguridad para evitar la propagación del Covid-19 y sostuvo que quienes se vacunan son víctimas de la “publicidad subliminal” de las empresas farmacéuticas en las redes sociales.

El 17 veces ganador del Grammy hizo la escandalosa afirmación en una entrevista en video con The Real Music Observer que fue subida en partes a YouTube desde la semana pasada. En el video, se le preguntó al artista sobre su decisión de formar equipo con Van Morrison, otro escéptico de las vacunas, en el sencillo Stand and Deliver de 2020, que comparó los bloqueos de Covid-19 con la esclavitud.

El músico cree en una loca teoría sobre la hipnosis colectiva para vacunarse contra el COVID Reuters

“Cualquiera que fuera el memorándum, no me había llegado”, señaló Clapton. Y agregó: “Entonces me di cuenta de que realmente había un memorando: un tipo, Mattias Desmet, habló al respecto. Es genial, ya sabés, la teoría de la formación de hipnosis masiva. Y pude verlo, una vez que comencé a buscarlo”.

En este sentido, Clapton afirmó que vio esta teoría se cumplía “en todas partes”. Y detalló: “Y luego recordé haber visto pequeñas cosas en YouTube, que eran como publicidad subliminal. Ha estado ocurriendo durante mucho tiempo, esa cosa de ‘no serás dueño de nada y serás infeliz’”.

El célebre guitarrista parecía estar refiriéndose a un concepto promovido por Desmet, profesor de psicología clínica en la Universidad de Ghent en Bélgica. Una teoría ampliamente desacreditada que sugiere que las personas han sido “hipnotizadas” para creer las ideas principales sobre el Covid-19, como los procedimientos de prueba y las vacunas. El término ganó impulso después de que el Dr. Robert Malone, otro escéptico vocal de las vacunas contra el Covid-19, lo discutiera en un episodio del podcast The Joe Rogan Experience que se emitió el mes pasado.

Más adelante en la entrevista, Clapton criticó a los medios por perpetuar lo que describió como “tráfico completamente unidireccional sobre seguir órdenes y obediencia” e insinuó que había canalizado sus frustraciones en la música. Además de Stand and Deliver, lanzó un himno contra la vacunación, This Has Gotta Stop, en agosto del año pasado.

“Estos tipos que estaban en el poder realmente comenzaron a enojarme, pero yo tenía una herramienta”, explicó en referencia a la música. Y agregó: “Tenía un llamado y puedo hacer uso de eso, así que me puse a ello y comencé a escribir”. Clapton, de 76 años, comenzó a criticar las vacunas contra el Covid-19 después de describir las supuestas consecuencias malas para la salud al recibir la inyección de AstraZeneca en 2021.

Más tarde, se mostró en contra de los pases sanitarios y prometió nunca presentarse en lugares de música que requieran prueba de vacunación. Sin embargo, aparentemente se retractó de esa promesa al subir al escenario en el Smoothie King Center de Nueva Orleans, donde los asistentes debían mostrar tarjetas de vacunación o dar negativo en la prueba de Covid-19 antes de ingresar.

El peligro de los antivacunas

Las autoridades mundiales y los científicos han manifestado una gran preocupación por los movimientos antivacunas y su relación con el surgimiento de nuevas variantes de Covid.

Martha Cohen, patóloga pediatra que vive y ejerce la medicina en el Reino Unido, habló este martes con radio La Red y reiteró que la única forma de combatir realmente al virus es “vacunar con esquema completo, aplicar terceras dosis y testear”. En este sentido, resaltó los beneficios del suero contra el Covid: “La vacuna ayuda a prevenir, según nuevos estudios, hasta un 88% la enfermedad grave y la muerte, pero no previene el contagio”, aclaró.

Luego, Cohen se refirió a los antivacunas y admitió que son quienes podrían complicar que se llegue a ese mismo resultado en el resto del Europa. “En Europa hay más antivacunas que acá [por Argentina], un 10% de la población adulta no se vacunó en Inglaterra. En Francia, Bélgica, Dinamarca son muchos más los antivacunas”, explicó.

Es por eso que la médica llamó vacunar a la población y a aumentar la capacidad de testeos, ya que consideró que eso “permite cortar” con los contagios.