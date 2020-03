La actriz contó un episodio con un delivery que le causó admiración Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de marzo de 2020 • 15:00

Jazmín Stuart contó a través de sus historias de Instagram una situación que vivió recientemente con un delivery : la actriz reveló que el repartidor pensó que ella era una víctima de violencia de género porque la vio con golpes en la cara y no dudó en ofrecerle su ayuda. Stuart confesó que sintió una gran admiración por el muchacho y destacó su actitud como un gran ejemplo de solidaridad.

"Hoy me pasó algo que quiero compartir. Hace un par de días me tropecé en casa y me hice un chichón en la ceja , que unas horas después me dejó los dos ojos morados. Sí, malísimo, menos mal que fue en cuarentena y no en el medio de un rodaje", relató la actriz en sus stories . Y continuó: "El tema es que hoy tuve que pedir un par de cosas a la farmacia porque estoy con mi hijo y no puedo ir yo".

La actriz contó en sus historias el gesto de un delivery que la conmovió Crédito: Instagram

Luego, relató el gesto que más la conmovió: "Cuando vino el repartidor, intenté no mostrar mucho la cara, un poco por coquetería y otro poco para ahorrarle la impresión, pero en algún momento cruzamos miradas brevemente. Terminó de entregarme el pedido y se fue. A los cinco minutos volvió y tocó el timbre y me dijo: 'Perdoname, quiero saber si estás bien. ¿Necesitás ayuda?'".

Stuart contó que intentó tranquilizar al muchacho y le dijo: "Uy, ¿te preocupaste porque estoy moretoneada? Me golpeé yo, como una tonta", pero el joven volvió a preguntarle: "¿Estás segura?"; y ella le juró que sí y que realmente se trataba de un accidente doméstico .

La actriz expresó que se emocionó por la actitud del delivery, y le agradeció a través del portero eléctrico: "Me despedí y le dije: 'Es muy importante y hermoso esto que hiciste. ¡Gracias!'. Y me quedé pensando: ojalá todos fuéramos así en el mundo".

La actriz contó en sus historias el gesto de un delivery que la conmovió Crédito: Instagram

Finalmente, la actriz sumó a sus historias el mensaje: "Si estás en cuarentena con tu maltrador recordá que podés llamar al 144 , o mandar mail o Whatsapp y pedir ayuda".