La actriz habló sobre su separación del chef Mauricio Masajnik, tras 15 años de amor Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de noviembre de 2019 • 12:30

Jazmín Stuart volvió a hablar de su separación del chef Mauricio Masajnik, tras 15 años de amor. La actriz ya le había confesado su ruptura a LA NACION la semana pasada, y había contado que estaba completamente abocada a sus proyectos laborales. Ahora retomó el tema en el living de Pampita Online, y dijo que se siente muy relajada, sin ansias porque el amor reaparezca en su vida.

Stuart y Masajnik se casaron en 2010, después de siete años de noviazgo, y juntos fueron padres de Manuel, quien hoy tiene 9 años. La protagonista de la nueva ficción de eltrece, Tu parte del trato, fue entrevistada por LA NACIÓN la semana pasada y había hablado de su ruptura con el experto gastronómico: "Ya no estoy más casada. Me separé hace como un año. Nadie lo sabía porque no suelo hablar de mi vida privada".

Jazmín Stuart sobre su separación: "No lo viví como un fracaso" - Gentileza: NET TV 03:45

Video

A su vez, cuando fue consultada por este medio sobre cómo había sido la separación, la guionista y actriz fue muy positiva: "Es el padre de mi hijo y nos llevamos muy bien. Hoy somos muy amigos". Luego había agregado con humor: "Ahora la que cocina soy yo".

Esta semana volvió a tocar el tema al visitar el programa de Pampita Ardohain y cuando la modelo le preguntó cómo estaba en la cuestión de los amores: "Estoy separada y fue todo en muy bueno términos. Después de 15 maravillosos años, quedó todo bárbaro". Y añadió: "Descubrí que la familia se puede reformular, que los vínculos se pueden transformar, y que nada implica una ruptura".

Jazmín Stuart, soltera y feliz con su presente: "El amor es como un rayo, te atraviesa" Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Stuart reflexionó sobre el fin del amor en una pareja y le dijo a la conductora que cuando sus padres se separaron fue "todo un drama", porque "en otras épocas era muy complicado contarle a la gente que ya no estabas con tu marido". En este sentido, la modelo le preguntó si había pensado en volver a enamorarse y ella se mostró feliz con su presente: "Estoy muy tranquila porque no viví la separación como un fracaso, fue un camino muy pacífico, y el amor es como un rayo, no lo podés planear, te atraviesa. Sólo sé que por ahora mi corazón está feliz criando a mi hijo y contenta con todo lo que estoy viviendo a nivel profesional".