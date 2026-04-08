Jennie Garth: el drama detrás de la “rubia perfecta” de Beverly Hills 90210 y el día que tocó fondo

Durante años, Jennie Garth fue la rubia perfecta de Beverly Hills 90210, la exitosa serie de los 90 que marcó a una generación. Pero detrás de esa imagen, la actriz atravesaba una historia muy distinta: ansiedad, problemas de autoestima, un matrimonio roto, varios abortos espontáneos y un episodio que pudo haber terminado en tragedia la llevaron a tocar fondo. Hoy, a los 54 años, decidió revelar su verdadera historia en sus memorias, donde también cuenta cómo logró dejar atrás ese dolor.

Jennie Garth en la piel de Kelly Taylor Archivo

“I Choose Me: Chasing Joy, Finding Purpose, and Embracing Reinvention” [Me elijo a mí: en busca de la alegría, el propósito y la reinvención, su traducción al español] es el título del libro que saldrá a la luz el 14 de abril. La elección de la primera frase no fue azarosa: la actriz lo explicó en una charla exclusiva con la revista People, en donde, además, adelantó algunas partes del escrito.

La anécdota se remonta a mayo de 1995, a un capítulo específico de la serie donde Kelly Taylor, el personaje de Garth, enfrentaba un dilema: Dylan McKay (Luke Perry) y Brandon Walsh (Jason Priestley), los dos galanes de Beverly Hills 90210, la obligaban a elegir entre uno de ellos dos. “Yo me elijo a mí”, respondió ella y optó por estar sola. “A esa edad, no lo entendía del todo”, le dijo la actriz a la publicación.

Con el correr de los años, pudo resignificar aquel mensaje feminista. “La frase volvió a mí y empezó a resonar de verdad”, explicó. “Aunque me llevó tiempo, finalmente estoy en un lugar en el que me siento cómoda, eligiéndome a mí misma”, sumó.

En el libro, Garth revela que pasó gran parte de su vida en una lucha con su autoestima y con el síndrome del impostor. Según contó, a diferencia de su famoso personaje, ella no creció ni cerca de Beverly Hills y nunca siquiera soñó con convertirse en una de las adolescentes más famosas del planeta cuando quedó seleccionada para ser parte del proyecto del célebre productor Aaron Spelling.

“Fue como estar en los Beatles”, graficó. “No había preparación para eso. Era aterrador y desconocido para todos nosotros; era hundirse o nadar, simplemente sobrevivir y resolverlo sobre la marcha. Fue un aprendizaje enorme en pleno trabajo”, confió.

Jennie Garth logró rearmarse y hoy, asegura, vive en paz Instagram

Como consecuencia de la constante exposición y del esfuerzo por proteger su privacidad, Garth comenzó a experimentar una ansiedad intensa. “La verdad es que hice un buen trabajo, al punto de caminar sin hacer contacto visual con la gente, sin querer que nadie supiera nada de mi vida”, repasó. “Eso me llevó a una existencia muy aislada”.

Además de la presión externa, Garth tuvo que convivir con su propia exigencia y con el mandato social de ser delgada y bella, lo que la empujó a contar las calorías que consumía y a someterse a una intervención quirúrgica para colocarse implantes mamarios. “Fui muy dura conmigo misma. Pasé varios años sintiéndome herida, triste, prácticamente atormentada por eso, y se filtró en todos los aspectos de mi vida”, admitió.

Aquel sentimiento oscuro se mantuvo, incluso, después del fin de su matrimonio con el actor Peter Facinelli en 2012, luego de 17 años juntos y tres hijas en común. Garth admitió que tocó fondo una noche en la que tomó alcohol en exceso y tomó varias pastillas. El cuadro fue tan grave que necesitó un lavado de estómago. Luego de un tiempo en el centro de rehabilitación Canyon Ranch, la actriz logró dejar de automedicarse, aunque no pudo dejar atrás el dolor al rechazo.

Los actores Jennie Garth y Peter Facinelli estuvieron juntos 17 años AP

“Sentí que mi luz se apagaba. No transmitía buenas vibras. Lo veía en el espejo. Podía ver el impacto negativo que ese tipo de dolor y enojo tenían en mí. Y hubo como un cambio extraño en el que un día dije: ‘No quiero cargar con esto más. Está afectando mis relaciones y cómo me siento conmigo misma. Tengo que soltarlo. Tengo que perdonarlo’”. Y así lo hizo. Incluso logró rehacer su vida, aunque los traspiés no cesaron.

Garth volvió a apostar por el amor con el actor Dave Abrams, una relación que también estuvo al borde del fin: los coletazos de una fecundación in vitro y varios abortos espontáneos mellaron el vínculo. Sin embargo, lograron reconstruirse. “Realmente quería darle un hijo a Dave porque él era joven y todos sus amigos estaban teniendo hijos, y pensé que eso era lo que necesitaba”, reconoció. “Al final, todo se reduce a querer complacer a los demás, pero cuando realmente llegás al núcleo de lo que querés para tu vida, es cuando todo empieza a volverse más fácil”, reflexionó.